De Nokia 6.2 wil heel veel doen, maar lijkt daar niet in te slagen. Het scherm met PureDisplay-technologie is zijn grootste pluspunt, maar daartegenover staan erg matige cameraprestaties en een weinig opvallend design. De sterke concurrentie op dit prijspunt maakt deze situatie ook niet veel beter.

Wie Nokia zegt, zegt tegenwoordig meteen ook Android One. Alle Nokia-smartphones geven je hiermee garantie op een pure Android-ervaring, twee systeemupdates en drie jaar aan beveiligingsupdates. Dat is alvast een goed begin voor eender welke smartphone, maar zorgt er tegelijk voor dat Nokia weinig tot geen eigen software kan toevoegen. Daarom zet het voornamelijk in op een goede balans tussen camera’s, displaytechnologie en scherpe prijzen.

De Nokia 6.2 is hiervan een perfect voorbeeld. Hij is de opvolger van de Nokia 6.2 van vorig jaar en op papier ziet hij er alvast veelbelovend uit. Voor amper 250 euro krijg je drie camera’s achteraan, een Full HD-scherm van 6,3 inch met PureDisplay-technologie van Nokia zelf en een strak ontwerp. Tijd om te kijken of hij zichzelf in de praktijk weet te bewijzen.

Interessante upgrades

De beste beschrijving van de Nokia 6.2 tegenover de Nokia 6.1 is “een interessante upgrade”. De Nokia 6.1 die in januari 2018 verscheen had een enkele camera achteraan en dikke schermranden boven- en onderaan de voorzijde. De Nokia 6.2 stopt dit alles in een modern jasje zodat hij mooi past bij de andere smartphones van 2019.

De selfiecamera zit nu in een waterdruppelnotch vooraan en achteraan zijn nu drie camera’s aanwezig in een cirkel. Je mag hier echt wel spreken van een camerabobbel, aangezien hij redelijk ver uitsteekt. Er zit daarnaast ook geen cover in de doos die de bobbel wegwerkt.

De camera’s en het algemene ontwerp hebben een duidelijke upgrade gehad, maar als we naar de batterij kijken, dan zien we een interessante keuze. In de Nokia 6.1 zat een 3.000mAh-batterij die 18W-snelladen ondersteunde terwijl de Nokia 6.2 is uitgerust met een 3.500mAh-batterij die slechts 10W-snelladen ondersteunt (waarvoor je bovendien een losse snellader moet aankopen, want de lader in de doos haalt geen 10W).

In combinatie met de energiezuinige processor is die capaciteit wel ruim voldoende om hem een volledige dag (en heel soms twee) te gebruiken. Tot slot werd de Nokia 6.2 gelanceerd tijdens de eerste weken dat Android 10 werd uitgerold, maar draait hij zelf nog op Android 9 uit de doos.

(Image credit: Future)

Degelijke prestaties

De Nokia 6.2 is geen snelheidswonder. Ons testmodel had 4GB RAM-geheugen in combinatie met de Snapdragon 636 processor, wat zorgt voor degelijke prestaties. In de praktijk starten apps snel op en kan je vlot wisselen tussen de meeste apps. Games horen hier (logischerwijs) niet bij. Bij games zoals Hearthstone en Yu-Gi-Oh! Duel Links merkten we al snel op dat de grafische prestaties van de Nokia 6.2 niet geweldig zijn en dat niet alle animaties vlot werden weergegeven.

Ook voor de camera-app hadden we soms wat extra geduld nodig. Vooral de nabewerking van foto’s laat geregeld op zich wachten. Als we meerdere foto’s na mekaar hadden genomen, hadden we soms een minuut of twee nodig voordat de Nokia 6.2 klaar was met alle nabewerkingen. Dit is vooral onhandig wanneer je snel even een foto wil nemen, omdat je in dat geval niet meteen het eindresultaat kan zien. Daarnaast zijn de vingerafdrukscanner en gezichtsherkenning ook beide relatief traag.

Het beste onderdeel van de Nokia 6.2 is zonder twijfel het display. Ondanks het lage prijspunt ondersteunt het scherm toch HDR10, waardoor video’s er enorm levendig en kleurrijk uitzien. Als je dus iemand bent die graag en vaak video’s bekijkt op zijn smartphone, dan zit je goed bij de Nokia 6.2. Tijdens de avonduurtjes kan je met behulp van de nachtmodus het scherm donker genoeg maken zodat je ogen er geen last van hebben.

(Image credit: Future)

Hoog gegrepen camera's

We mogen natuurlijk de camera’s niet vergeten. Vooraan vinden we een 8MP-selfiecamera, achteraan een 16MP-hoofdlens, een 8MP-groothoeklens en een 5MP-dieptesensor.

De prestaties van de selfiecamera zijn enorm matig over de gehele lijn. In welk licht we ook stonden, we hadden altijd de indruk dat er een soort van waas over onze foto’s werd gegooid. Je hebt de mogelijkheid om de achtergrond te laten vervagen, maar dit effect werkte niet heel nauwkeurig en de resultaten waren niet geweldig.

Dit verhaal gaat verder bij de camera’s aan de achterkant. Bij natuurlijk licht zijn de prestaties degelijk, zeker voor dit prijspunt, maar bij weinig licht komen er al snel problemen. Ondanks de 5MP-dieptesensor waren we niet heel tevreden met de foto’s waarbij we de achtergrond lieten vervagen.

Het duurde niet alleen lang voor de nabewerking klaar was, maar het eindresultaat was meestal een foto waar zowel voor- als achtergrond wazig waren. De groothoeklens is eveneens niet geweldig. In sommige gevallen was het fish-eye effect zelf zo erg dat we de foto even goed met de hoofdcamera hadden kunnen nemen.

Tot slot waren we verbaasd dat er 4K-video-opname met HDR-ondersteuning aanwezig was op de hoofdcamera, én een nachtmodus. De 4K-video is (wederom) degelijk bij daglicht, maar duidelijk minder goed bij weinig licht. De nachtmodus gaf ons hoop voor foto’s bij weinig licht, maar stelde ons achteraf vaak teleur. Het duurt een tiental seconden voor de foto genomen wordt en daarna moet de nabewerking gebeuren. De resultaten waren hier over het algemeen redelijk onscherp en zagen er nogal onnatuurlijk uit.

Kort gezegd zijn de prestaties van de camera’s degelijk bij natuurlijk licht, maar bij elk ander type ziet alles er meteen een stuk minder goed uit.

Afbeelding 1 van 12 De nachtmodus maakt foto's soms iets te helder (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 12 Het groen van de bomen is wat flets (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 12 De elektriciteitskabel van de trein is erg gekromd aan de zijkanten in deze foto met de groothoeklens (Image credit: Future) Afbeelding 4 van 12 (Image credit: Future) Afbeelding 5 van 12 Er zit flink wat ruis op de donkere lucht (Image credit: Future) Afbeelding 6 van 12 (Image credit: Future) Afbeelding 7 van 12 (Image credit: Future) Afbeelding 8 van 12 Bij zonlicht zijn de foto's heel degelijk (Image credit: Future) Afbeelding 9 van 12 Nachtmodus aan (Image credit: Future) Afbeelding 10 van 12 Nachtmodus uit (Image credit: Future) Afbeelding 11 van 12 Nachtmodus aan (Image credit: Future) Afbeelding 12 van 12 Nachtmodus uit (en erg veel ruis) (Image credit: Future)

Eindoordeel

De Nokia 6.2 wil heel veel doen, maar lijkt daar niet in te slagen. Het scherm met PureDisplay-technologie is zijn grootste pluspunt, maar daartegenover staan erg matige cameraprestaties en een weinig opvallend design. De sterke concurrentie op dit prijspunt maakt zijn situatie ook niet veel beter.