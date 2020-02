HTC bevestigt: 5G smartphone verschijnt in 2020

Could a successor to the HTC U12 Plus (above) be on the way?

HTC, de Taiwanese fabrikant behoorde in het verleden tot een van de belangrijkste bedrijven op de smartphonemarkt. De afgelopen jaren is er echter weinig reden tot vreugde wanneer het aankomt op haar telefoons. Buiten niche telefoons als de Exodus 1 en 1S zien we nog maar weinig (interessante) HTC-telefoons.

Daar lijkt in 2020 echter verandering in te komen. Dit jaar moet er een 5G smartphone uitgebracht worden die ook voor het mainstream publiek interessant moet worden, zo laat HTC CEO Yves Maitre weten in een interview (door Chinese nieuwssite UDN).

Verder liet Maitre niet veel los over wat we nu exact mogen verwachten van deze telefoon. Gezien het feit dat 5G vooralsnog enkel te vinden is op high-end telefoons, gokken we dat het ook bij HTC om een premium toestel gaat.

Uiteraard is een premium smartphone niet meteen het label 'mainstream' waard. Uitgesloten lijkt dat het weer gaat om een blockchaintelefoon zoals de Exodus 1. De laatste mainstream high-end smartphone van HTC is de HTC U12 Plus, en ondanks de nodige minpunten was het bij geenszins een slecht toestel.

Concurrentie ontwijken of niet?

Of we dit jaar nu echt een HTC U13 (of hoe het toestel ook zou moeten gaan heten) gaan zien, daarover kan getwijfeld worden. Nu HTC bij het merendeel van de consument geen al te sterke positie heeft, zou het vragen zijn om een flop als het nieuwe 5G vlaggenschip qua prijs net zo duur wordt als de Samsung Galaxy S20- of nieuwe iPhone 12.

Analisten spraken vorig jaar al bij Forbes over het gerucht dat er een betaalbare 5G telefoon in de maak is, waardoor de nieuwe netwerkcommunicatiestandaard ook een groter publiek kan bereiken.

Hoe dan ook is het statement van de HTC CEO het bewijs dat de fabrikant nog niet helemaal klaar is met het produceren van smartphones. We houden onze ogen en oren open voor nieuwe informatie over dit apparaat.

