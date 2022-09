T-Mobile lijkt te hinten dat Google Pixel-smartphones in Nederland beschikbaar worden

De nieuwste Pixel-smartphones komen wellicht naar Nederland. Een Rotterdamse T-Mobile-winkel lijkt dit te suggereren. Op de etalageruit staat groot de volgende tekst: Er komt iets bijzonders aan op 6 oktober. Het beeld wordt vergezeld door enkele foto’s van Google. Dit werd gespot door de techjournalist Bastiaan Vroegop.

Vroegop suggereert zelf dat dit op de aankomende verkoop van de nieuwste Google Pixel-smartphones in Nederland wijst. Dit is een logische aanname, aangezien Google op 6 oktober het Made by Google-evenement heeft gepland waar de techgigant nieuwe producten zal onthullen. Een product dat we waarschijnlijk zullen zien, is de langverwachte Google Pixel 7-serie, maar ook de Pixel Watch zou wel eens in de Nederlandse schappen kunnen verschijnen.

T-Mobile-winkel in Rotterdam suggereert dat er "iets bijzonders komt" op de dag van Googles hardware-event. Ik denk: we krijgen volgende week ein-de-lijk Pixel-telefoons in Nederland. 👀 pic.twitter.com/7bwn4OffgiSeptember 26, 2022

Ook het Nederlandse Twitteraccount van Google heeft deze reclame al eerder gedeeld en dat is in sterk contrast met vorig jaar. In die tweet zie je een houten lijst met het Google-logo en dezelfde tekst als op etalageraam. De Nederlandse tak van Google had niks bericht over de Pixel 6-serie en de telefoon is uiteindelijk nooit officieel beschikbaar geworden in Nederland, ook al kon je de Pixel 6, maar ook de Pixel 6a, wel bij diverse retailers kopen.

pic.twitter.com/ZHWw94UZ8SSeptember 20, 2022

Of misschien toch een ander product?

Het kan ook zijn dat de teaser van Google Nederland verwijst naar de aankomende Pixel-tablet. Het zou niet de eerste keer zijn dat Google tablets op de Nederlandse markt heeft uitgebracht. Als de Pixel 7, en wellicht ook de Pixel Watch, uiteindelijk alsnog niet in Nederland verschijnen, dan kan de Pixel Tablet het product zijn waar deze teasers naar verwijzen.