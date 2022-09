Google Pixel 7 mogelijk vroeger te koop dan Pixel Watch

We weten dat Google de Pixel 7 en Pixel 7 Pro samen met de Pixel Watch aankondigt op 6 oktober. Pre-orders (voor de Pixel 7 Pro) zullen geopend worden na de aankondiging, maar wanneer liggen ze in de winkel?

Google heeft daar nog geen datum voor bevestigd, maar Caschy's Blog (opens in new tab) beweert dat de Pixel 7 op 18 oktober wordt verzonden, terwijl de Pixel Watch pas op 4 november wordt verzonden. Er wordt niet gesproken over de Pixel 7 Pro, maar die zal wellicht onder de noemer van de Pixel 7 vallen.

Deze bron heeft weliswaar geen geweldige reputatie. Het is vermeldenswaard dat deze bron ook 6 oktober noemt als de pre-order datum de drie toestellen. Die claim verscheen ook enkele uren voor Google zelf datzelfde moment onthulde als pre-order datum voor de Pixel 7 Pro.

6 oktober zou een voor de hand liggende gok zijn geweest omdat het de datum van de aankondiging is, dus zo spectaculair was die gok ook niet. Als dit klopt dan wacht je slechts 12 dagen vanaf de aankondiging van de Pixel 7 tot de levering.

Over de Pixel Watch gesproken, 9to5Google (opens in new tab) heeft daar aanvullende informatie over en zegt dat het Bluetooth-model 349,99 dollar gaat kosten. Deze prijs komt blijkbaar van een retailbron en is een aanvulling op de eerder uitgelekte prijs van het LTE-model, die 399 dollar zou kosten.

9to5Google heeft ook wat informatie over de kleuren van Pixel Watch. Het Bluetooth-model zou beschikbaar zijn in een zwarte kast met obsidiaan bandje, een zilveren kast met krijt bandje en een gouden kast met hazelnoot bandje. De LTE-versie zou komen in het zwart/obsidiaan, zilver/houtskool en goud/hazelnoot.

Blijkbaar is krijt hier gebroken wit, houtskool is donkergrijs, en obsidiaan is zwart. Leaker Roland Quandt (opens in new tab) heeft dezelfde kleuren apart vermeld, maar beschreef ze iets anders, zoals je kunt zien in de tweet hieronder.

Dunno who "sourced" the Pixel Watch colors, but you missed one.Obsidian: Matte BlackChalk: one kinda SilverCharcoal: other kinda SilverHazel: Champagne GoldSeptember 21, 2022 See more

Analyse: duurder dan verwacht

Dit is niet de enige recente informatie die we hebben gehoord over mogelijke Pixel Watch prijzen en kleuren. Een ander lek claimt (opens in new tab) dat de prijs mogelijk lager ligt dan bovenstaande bedragen.

Het is jammer om te zien dat Google misschien voor de duurdere optie gaat, hoewel dit erop kan wijzen dat de specs en mogelijkheden van de Pixel Watch eerder op het niveau van de Samsung Galaxy Watch 5 en de Apple Watch 8 zullen zitten.

Het eerdere lek strookte met bovenstaande, maar had minder details. Er is tot slot geen bevestigde info, maar we zullen binnenkort precies weten wat de Pixel Watch is.