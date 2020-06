Vodafone introduceert eSIM bij abonnementen

De afgelopen jaren zijn onze simkaarten er alsmaar kleiner op geworden. Waar we begonnen met een standaard afmeting, zijn de meeste toestellen nu uitgerust met ruimte voor een nanosimkaartje. Over een paar jaar is er waarschijnlijk helemaal geen fysieke ruimte meer nodig voor een simkaart, en dat komt allemaal dankzij de eSIM.

In navolging van T-Mobile biedt nu ook Vodafone eSIM aan voor haar klanten, zo laat het bedrijf weten in een persbericht. Een eSIM is een digitale versie van een reguliere simkaart. Er zijn al diverse smartphones die eSIM ondersteunen, zoals de iPhone 11-serie. Je kunt echter geen eSIM gebruiken als je provider deze niet ondersteunt. Gelukkig heb je in Nederland nu dus al twee populaire opties en ook buitenlandse providers omarmen de functie steeds vaker.

Vodafone-topman Marcel de Groot is ook verheugd om te melden dat Vodafone deze nieuwe standaard ondersteunt: "Steeds meer telefoons ondersteunen de eSIM functionaliteit en steeds meer mensen maken gebruik van eSIM. Op basis daarvan hebben we besloten om de eSIM te introduceren."

Ondersteuning en voordelen

De ondersteuning voor eSIM is bij Vodafone beperkt tot mensen met een abonnement. Prepaid-gebruikers dienen nog altijd een fysiek simkaartje in hun toestellen te plaatsen.

Zoals gezegd maakt de iPhone 11-serie gebruik van eSIM-ondersteuning. Het is tevens de enige manier om dual-sim te ondersteunen bij deze telefoons; er is slechts plek voor één fysieke simkaart.

Ook andere apparaten van Apple wordt de eSIM al gebruikt in diverse landen. Denk aan de Apple Watch. Met een eSIM kan dit slimme horloge zonder hulp van een iPhone verbonden zijn met het internet. Mocht het fysieke simkaartslot daadwerkelijk verdwijnen, dan zou dit onder meer extra ruimte opleveren voor andere smartphonecomponenten, zoals een grotere batterij.