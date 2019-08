T-Mobile introduceert eSim in Nederland

Vanaf vandaag kun je bij T-Mobile terecht voor de eSim, een ingebouwde simkaart. De embedded SIM is de opvolger van het plastic simkaartje in je telefoon. Je kunt je simkaart dus vervangen voor de eSim, maar het is ook mogelijk om ze allebei te gebruiken. Via de ingebouwde simkaart kun je namelijk meerdere abonnementen van verschillende providers gebruiken.

Het werkt als volgt, als je al klant bent van T-Mobile vraag je de eSim aan via My T-Mobile of via de website. Vervolgens ontvang je een QR-code, per mail of via de post, die je moet scannen om de ingebouwde simkaart te activeren. Hier vraagt de provider een bedrag van 5,09 euro voor.

Als je overstapt van een andere provider, en dus nieuwe klant bent bij T-Mobile, dan kun je via de website een abonnement met eSim bestellen. De ingebouwde simkaart krijg je er dan gratis bij.

Dual sim

Overweeg je om over te stappen van je huidige provider naar T-Mobile? Dan kun je nu een dual sim met eSim abonnement bestellen met telefoon. In deze telefoon kun je twee simkaarten plaatsen (een plastic en een digitale simkaart) dat betekent dat je twee verschillende telefoonnummers hebt en dus ook twee verschillende abonnementen.

Dit is met name handig voor mensen die een aparte smartphone voor hun werk hebben. Dat is dus niet meer nodig met de dual sim, omdat je kunt switchen tussen de twee telefoonnummers.

Als je wisselt van telefoon kun je bij T-Mobile twee keer per jaar een gratis eSim aanvragen.

Maar voordat je de eSim aanschaft is het wel belangrijk om te weten dat hij niet voor elke smartphone geschikt is. Apple ondersteunt de ingebouwde simkaart in de iPhone XS, XS Max en XR en Google ondersteunt de eSim in de Pixel-smartphones, vanaf de Pixel 2, maar die worden voorlopig niet officieel in Nederland verkocht.

Daarnaast kun je de eSim ook gebruiken voor de iPad Pro en iPad Air, voor de Apple Watch geldt dit nog niet.