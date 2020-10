HTC U20 5G: eerste 5G toestel van Taiwanese fabrikant

HTC die een telefoon lanceert, het is een zeldzaamheid geworden. Voor velen is het nog lastig voor te stellen dat het bedrijf ooit een enorm grote speler was in de wereld van Android. Nu heeft het niet één maar twee nieuwe handsets gelanceerd, inclusief zijn eerste 5G-toestel.

De HTC U20 5G is de 5G-telefoon in kwestie. Buiten de snelle mobiele datamogelijkheden is het vooral een midranger. Dat betekent echter niet dat het een slecht toestel is.

Er is een 6,8 inch FHD+ LCD scherm inbegrepen, een Snapdragon 765G chipset, 8GB RAM, 256GB opslag, een microSD-kaart optie, 5000mAh aan accucapaciteit, Android 10, en vier camera's aan de achterzijde met een 48MP f/1,8 hoofdsensor, een 8MP f/2,2 groothoek, een 2MP f/2,4 dieptesensor, en een 2MP f/2,4 macrocamera.

HTC Desire 20 Pro (Image credit: HTC)

Er is ook een 32MP frontcamera inbegrepen in het display. Deze zit verwerkt in het cameragat linksboven. Aan de achterzijde is er verder ruimte gemaakt voor een vingerafdrukscanner.

Naast deze HTC 5G-smartphone is ook de HTC Desire 20 Pro uit de doeken gedaan. Deze ondersteunt maximaal 4G.

Er is een 6,5 inch FHD+ LCD-scherm aanwezig, Snapdragon 665, 6GB RAM, 128GB osplag, ruimte voor een microSD-kaart, 5000 mAh accucapaciteit, Android 10, dezelfde camera-opzet als de HTC U20 5G, en een 25MP frontcamera. Het design is redelijk vergelijkbaar, behalve dat er een licht kleurgradiënt aanwezig is bij de Desire 20 Pro.

Dan het slechte nieuws: tot dusver is alleen bekend dat deze telefoons uitgebracht worden in Taiwan, het thuisland van HTC. Ook ontbreken nog details over de prijs.

Het is niet duidelijk wanneer de telefoons in andere delen van de wereld worden uitgebracht, laat staan welke delen dit zijn. HTC heeft in ieder geval al gesuggereerd dat Taiwan niet het enige land voor deze telefoons wordt. Wij zien de smartphones in ieder geval graag tegemoet hier op de redactie.

Via XDA Developers