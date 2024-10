Apple's M4 Macs worden wellicht 'binnenkort' gelanceerd

We kijken al maanden uit naar de nieuwe M4 Macs, en de recente lancering van de iPad mini 7 heeft enige bezorgdheid gewekt dat Apple mogelijk geen tijd meer heeft om deze apparaten in 2024 te lanceren. Gelukkig lijkt alles nog steeds op schema, aldus een prominente leaker die nu de mogelijke datum van Apple's media-evenement heeft onthuld.

De updates komen wellicht naar de MacBook Pro, de iMac en de Mac mini, aldus Bloomberg-journalist Mark Gurman, die regelmatig nauwkeurige informatie deelt over Apple's toekomstige plannen en releases. Hij heeft nu op X (voorheen Twitter) in een nieuwe post onthuld dat Apple "media/creators uitnodigt op verschillende tijden door de dag heen op 30 oktober in mijn stad LA".

Het lijkt erop dat het evenement op 30 oktober geen keynote-video zal zijn, maar waarschijnlijk "alleen online (video en persberichten)". Als die datum bedoeld is voor hands-on ervaringen met de nieuwe apparaten, betekent dit dat de M4 Macs waarschijnlijk voor die datum zullen worden aangekondigd, waarschijnlijk begin volgende week.

Een ander teken dat er upgrades aankomen, is dat Gurman eerder verklaarde dat “de voorraden in Apple-winkels erg laag zijn voor iMacs, Mac mini's en MacBook Pro's, evenals voor Magic Keyboards, de Magic Mouse en de Magic Trackpad.” Dit is vaak een indicatie dat Apple van plan is deze producten te vervangen door nieuwe versies, iets wat Gurman zelf eerder heeft gerapporteerd.

Er zijn ook beweringen dat de genoemde randapparatuur: de Magic Keyboard, Magic Mouse en de Magic Trackpad ook aan een update toe zijn. Dit is logisch, aangezien Apple deze nog niet heeft uitgerust met USB-C-poorten, die inmiddels wel zijn toegevoegd aan de meeste van hun andere apparaten.

Evenement of een stille aankondiging?

Gurman voorspelde eerder dat Apple rond 1 november nieuwe Macs zou uitbrengen die zijn uitgerust met M4-chips. Dit gaf weinig tijd voor Apple om een fysiek Mac-evenement te organiseren, aangezien mensen dan niet veel tijd zouden hebben om hun reis te regelen. Een online evenement leek dus al waarschijnlijk, en dat lijkt nu nog aannemelijker.

Dit is dezelfde aanpak die het bedrijf koos voor het "Scary Fast"-evenement vorig jaar oktober, dat ook gericht was op nieuwe Mac-lanceringen.

Aan de andere kant zou Apple er ook voor kunnen kiezen om de nieuwe M4 Macs simpelweg aan te kondigen met een reeks persberichten. Dat lijkt misschien vreemd, aangezien de Mac mini naar verwachting een volledig nieuw ontwerp krijgt, en je zou denken dat Apple de tijd zou willen nemen om het nieuwe uiterlijk van het product op het podium te tonen.

Maar Apple heeft de M4-chip al geïntroduceerd, deze verscheen in mei 2024 in de nieuwste iPad Pro, dus een van de grootste veranderingen in de aankomende Macs is al zes maanden bekend. Misschien betekent dit dat een evenement niet noodzakelijk is.