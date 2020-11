WandaVision releasedatum betekent geen nieuwe Marvel films of series in 2020

Disney heeft eindelijk de releasedatum voor WandaVision bekendgemaakt. Het seizoen met zes afleveringen is vanaf 15 januari wekelijks te streamen op Disney Plus. WandaVision is de eerste spin-offserie van de Marvel-films, met Elizabeth Olsen en Paul Bettany in de hoofdrollen van Wanda Maximoff en Vision.

Het is de eerste Marvel-content die je in 2021 kunt zien, nadat zowel Black Widow als Marvel's Eternals zijn vertraagd tot later volgend jaar. WandaVision zou de tweede Marvel-serie op Disney Plus worden, maar vanwege de pandemie heeft ook The Falcon and the Winter Soldier zijn oorspronkelijke releasedatum in augustus niet gehaald.

Volgens EW zijn de zes afleveringen van WandaVision elk een uur lang. De serie heeft invloeden van Amerikaanse sitcoms, wat suggereert dat er iets mis gaat met Wanda's krachten. De serie zal aansluiten op Doctor Strange in the Multiverse of Madness die in 2022 verschijnt. Marvel heeft bevestigd dat Olsen haar rol dan weer vertolkt.

Fase 4 begint

Normaal gesproken zouden we dit jaar Marvel's Eternals, Black Widow en The Falcon and the Winter Soldier kunnen zien, maar het coronavirus heeft het MCU in 2020 stilgezet. Het is alweer meer dan een jaar geleden dat we Spider-Man: Far From Home een einde zagen maken aan Fase 3 van het MCU. Nu WandaVision in januari 2021 verschijnt, heeft 2020 geen enkele Marvel-release gekregen.

De toekomst van Marvel ligt voorlopig even op het kleinere scherm, maar dat is beter dan helemaal geen live-action verhalen van Marvel. Het is fijn dat Disney ons eindelijk meer laat weten over het MCU op de streamingdienst, meer dan een jaar na de launch van Disney Plus.