Soul komt zonder extra kosten naar Disney Plus

Een nieuwe grote film verschijnt in December op Disney Plus. Pixar heeft besloten dat Soul niet langer een bioscooprelease krijgt, maar direct naar de streamingdienst komt. Anders dan de release van de live-actionremake van Mulan in september, wordt Soul nu beschikbaar gemaakt zonder extra kosten. De film is door alle abonnees te bekijken.

Soul is vanaf 25 december te bekijken. Een betere release dan vlak voor kerst kunnen we niet wensen.

In de animatiefilm staat Joe Gardner centraal. Hij geeft les aan bandjes op een middelbare school en krijgt nu de kans om op te treden in een van de beste jazzclubs van de stad. Onbedoeld komt hij terecht in New York, op een plek die 'The Great Before' wordt genoemd. 'Souls' ontwikkelen hier hun persoonlijkheid, eigenaardigheden enzovoort, voordat ze naar de Aarde komen.

De regie wordt verzorgd door Pete Docter (Monsters, Inc, Up, Inside Out) en Kemp Powers. De stemmen zijn ingesproken door Jamie Foxx, Tina Fey, Daveed Diggs en Angela Bassett. Oorspronkelijk zou de animatie al in november worden uitgebracht in bioscopen. Wonder Woman 1984 is een van de weinige films die dit jaar nog te zien is op het grote scherm. Deze heeft ook een release op 25 december.

Waarom doet Disney dit?

Het is vreemd dat Disney wel extra kosten vraagt voor Mulan, maar dit niet doet bij Soul. Onze gok? Op 5 november zullen een hoop mensen met een jaarabonnement op Disney Plus hun abonnement willen verlengen. Om dit te bewerkstelligen zorgt de streamingdienst met Soul dat abonnees genoeg reden hebben om te verlengen.

Ook seizoen 2 van The Mandalorian en WandaVision komen rond die periode naar Disney Plus.