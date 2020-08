Disney Plus legt uit hoe je Mulan kan huren... en het is niet wat je verwacht

Disney schokte veel fans toen het aankondigde dat de live-action Mulan film tegelijkertijd in de bioscoop en op de Disney Plus streaming service in sommige delen van de wereld zou verschijnen.

Nu de release op 4 september een paar weken van ons verwijderd is, heeft het bedrijf uitgelegd hoe het huren van de film voor 29,99 euro daadwerkelijk in elkaar zit.

Volgens een Canadese Disney Plus hulppagina kun je genieten van 'Premier Access' tot Mulan en hem zo vaak als je wilt bekijken nadat je de eenmalige vergoeding hebt betaald.

Het belangrijkste detail: je kunt Mulan alleen op deze manier bekijken zolang je geabonneerd bent op Disney Plus. Als je abonnement op Disney Plus dus vervalt, zal je de film niet langer kunnen bekijken. Op een bepaald moment zal Mulan gelukkig beschikbaar worden voor alle Disney Plus abonnees. Als je dus genoeg geduld hebt, kan je 30 euro uitsparen.

Is het zijn geld waard?

Mulan kan de prijs waard zijn, afhankelijk van het aantal mensen waarmee je kijkt. 29,99 euro is veel geld en de waarde van die aankoop hangt echt af van je liefde voor live-actie Disney-films tegenover hun traditionele, geanimeerde tegenhangers.

Disney zegt tot slot dat dit en eenmalig iets is. Verwacht dat films als Black Widow nog steeds in bioscopen worden gelanceerd, hoewel dat een film is waar we zeker 29,99 euro voor zouden neertellen.