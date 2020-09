Disney Plus pre-orders voor België vanaf nu geopend

Begin deze zomer werden heel wat Disneyfans uit hun lijden verlost. Disney Plus kwam officieel met het nieuws dat de videostreamingdienst vanaf 15 september beschikbaar zal zijn in België. Nadat ons eerder dit jaar al beloofd werd dat de dienst voor de zomer beschikbaar zal zijn, heeft Disney de deadline niet gehaald. Met nog een dikke maand op de teller is het wel al mogelijk om je lidmaatschap vooruit te bestellen.

Pre-order Disney Plus in België

“Het moment waarop we allemaal hebben gewacht”, kopt Disney in zijn mail. Als je vandaag al vooruitbestelt voor 59,99 (of 4,99 euro per maand) euro ben je zoet voor de komende 12 maanden.

Nadat je je abonnement voor Disney Plus hebt aangekocht krijg je op 15 september meteen toegang tot 1000 verschillende films, series en natuurlijk ook de eigen Originals met het beste van 5 werelden. Want in het abonnement zit ook content van Pixar, National Geographic, Star Wars & Marvel.

Lees hier alvast onze review van Disney Plus

(Image credit: Disney)

Surf naar de pre-order pagina van de videostreamingdienst en klik op pre-order nu. Vul je e-mailadres in en volg de stapjes.

Twijfel je nog? De aanbieding loopt tot en met 14 september 2020. Wil je daarna een abonnement? Dat kan natuurlijk ook, je betaalt dan 69,99 euro per jaar of 6,99 euro per maand.