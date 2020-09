The Boys spin-off is in ontwikkeling

Amazon werkt aan een spin-off van de superheldenserie The Boys. Volgens THR ligt het project al een tijd op tafel, maar vanwege het succes van het tweede seizoen van The Boys, die momenteel te bekijken is via Prime Video, wordt de productie versneld.



De spin-off - die wordt omschreven als deels schoolserie, deels Hunger Games - focust op een middelbare school voor jonge superhelden van de schimmige corporatie Vought International. De serie beslaat de "fysieke, seksuele en morele grenzen" van zijn superhelden.

De serie wordt geproduceerd door Amazon Studios en Sony Pictures Television, in samenwerking met Point Grey Pictures, Kripke Enterprises en Original Film. De uitvoerend producent van The Boys, Craig Rosenberg, zal ook fungeren als schrijver en showrunner. Ook Eric Kripke zal terugkeren als uitvoerend producent, samen met Seth Rogen, Evan Goldberg en James Weaver.

The Boys keren terug

Seizoen 3 van The Boys zal waarschijnlijk in 2021 verschijnen. Het is de verwachting dat Amazon Prime Video de serie liever eerder dan later zal willen uitbrengen, vanwege het succes van seizoen 1 en de tijd die het kost om de aflevering, die vol met effecten zitten, te maken.

The Boys seizoen 2 is vanaf 4 september te bekijken. In tegenstelling tot de afleveringen van vorig jaar, rollen de afleveringen nu wekelijks een voor een uit. Het seizoen zal naar verwachting tot een einde komen in oktober.