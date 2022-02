Is de Amazon Prime Video gratis proefperiode nog beschikbaar?

Amazon Prime Video is in 2006 op de markt gekomen, en heeft ondertussen meer dan 175 miljoen abonnees. Niet in de laatste plaats vanwege de zeer genereuze Amazon Prime Video proefperiode, waarbij nieuwe en terugkerende klanten een maand lang gratis mogen genieten van de dienst. Dat is meer dan genoeg tijd om eens goed de bibliotheek van Amazon door te spitten, welke bestaat uit meer dan 1.700 films en series in de Benelux.

Amazon Prime Video proefperiode: meld je nu aan!

Ondanks dat het platform inmiddels een gigantisch bereik heeft, blijft Amazon Prime Video 30 dagen gratis te proberen. Dat maakt het een zeer interessant platform voor entertainment junkies: een volledige maand om te genieten van alle prijswinnende Amazon Originals, het fantastische The Boys en The Marvelous Mrs Maisel, en nog zo veel meer.

Het aanmelden is een fluitje van een cent, er is meer dan genoeg te bekijken, en een betaald abonnement kost je geen klauwen met geld, mocht je na de Amazon Prime Video proefperiode abonnee blijven. We vertellen je er graag meer over.

Amazon Prime Video proefperiode aanvragen

Heb je nog niet eerder een Amazon Prime-abonnement genomen, of is het 12 maanden geleden dat je abonnee was? Dan is de 30 dagen proefperiode van Amazon Prime Video beschikbaar voor jou. In de VS is er zelfs een gratis proefperiode van 6 maanden voor studenten. Deze is helaas niet beschikbaar in de Benelux.

Het aanmelden is een fluitje van een cent. Volg de instructies hieronder.

Ga naar Amazon Prime

Klik op ‘Gratis proef’

Log in met je Amazon-account

Volg de verdere instructies

Je Amazon-account moet gekoppeld worden met een valide betaalmethode, zoals iDeal of een creditcard. Zolang je jouw abonnement annuleert voordat de gratis proefperiode eindigt, hoef je echter niets te betalen.

(Image credit: Amazon)

Amazon Prime Video: de goedkoopste manier voor een abonnement

Amazon Prime Video is inbegrepen bij een Amazon Prime-lidmaatschap. Je geniet dan ook van extra voordelen in de webshop van Amazon, zoals gratis verzending, speciale aanbiedingen (zoals tijdens Prime Day) en meer.

Een Prime-abonnement kost 2,99 euro per maand. Je kunt op elk moment het abonnement stopzetten.

Wat kan ik kijken tijdens de Amazon Prime Video proefperiode?

Er is meer dan genoeg moois om naar te kijken. Er is een aanbod van meer dan 1.700 films en series beschikbaar in de Benelux. Of je nu houdt van thrillers, nieuwe superheldenfilms, klassiekers, of houdt van content van eigen bodem; bij Prime Video zit je als gegoten.

Amazon maakt tal van eigen Amazon Originals die de moeite waard zijn. Denk aan The Grand Tour, Hunters, Fleabag, The Boys en nog zoveel meer.

Er zijn ook diverse mooie sportdocumentaires te vinden op de pagina, zoals Rooney, All or Nothing: Tottenham Hotspur, Make Us Dream en talloze andere toppers.