Is er nog een gratis Disney Plus proefperiode beschikbaar?

Het is alweer langer dan twee jaar geleden dat Disney Plus op de markt kwam. Na een halfjaar verdween echter al de optie om een gratis proefabonnement te nemen. Dat gezegd hebbende: hoewel een korting of gratis proefperiode doorgaans niet meer wordt aangeboden, wil dat niet zeggen dat er nooit meer een gratis optie komt. Lees hieronder om daar meer over te lezen.

Gratis Disney Plus proefperiode? Bekijk of er een beschikbaar is

De gratis Disney Plus proefperiode verdween in veel regio's midden 2020. Dit is een stap die waarschijnlijk om financiële redenen is gemaakt. We zouden namelijk niet weten waarom je anders een proefperiode verwijdert. In het midden van de pandemie had Disney genoeg van de 7-dagen proefperiode.

Kort na het verdwijnen van de proefperiode breidde Disney de catalogus op zijn streamingdienst behoorlijk uit. Als je nu erachter wilt komen of het aanbod iets voor je is, dan zal je meteen een abonnement moeten afsluiten.

Voor wat de toekomst betreft is het nog onduidelijk wat Disney Plus gaat doen op het vlak van proefperiodes. Er komt altijd wel een actie voorbij, zoals in november 2021. Toen kon je voor nog geen 2 euro een maand genieten van Disney Plus.

Disney Plus gratis proefperiode: is er een?

Op dit moment niet. Van november 2019 tot medio 2020 was er wel een gratis proefperiode van Disney Plus beschikbaar in Nederland. Na iets meer dan een halfjaar verdween deze optie echter.

"We blijven verschillende soorten marketing, aanbiedingen en promoties testen en evalueren om Disney Plus te laten groeien," zei Disney in een verklaring tegenover Variety. "De dienst was ingesteld op een aantrekkelijke prijs-waarde propositie waarvan wij geloven dat het een boeiend entertainment aanbod op zichzelf levert."

(Image credit: Marvel Studios)

De beste manier om een Disney Plus-abonnement af te sluiten zonder gratis proefperiode

Het is mogelijk om een Disney Plus-abonnement af te sluiten op maandelijkse alsook jaarlijkse basis. Wil je per maand op kunnen zeggen? Dan betaal je 8,99 euro per maand. Kies je ervoor om meteen 1 jaar Disney Plus in huis te halen. Dan betaal je 89,90 euro. Dat is een besparing van meer dan 15 procent.

Kortom: als je zeker weet dat je Disney Plus nog tot in lengte van dagen gaat gebruiken, dan is het zeker slim om een jaarabonnement af te sluiten. Zo bespaar je toch weer mooi een paar euro's.

(Image credit: Marvel Studios / Disney)

Wat kon je kijken met een gratis Disney Plus proefperiode?

Tijdens de gratis Disney Plus proefperiode konden gebruikers zeven dagen lang genieten van alles wat de dienst te bieden heeft. Het was min of meer een abonnement van zeven dagen. Zolang je voor het einde van de proefperiode op had gezegd, kon je zeven dagen kosteloos genieten.

Zo was het onder meer mogelijk om films van Marvel, Star Wars, Disney en Pixar te bekijken, alsook originele films als The Mandalorian en The Clone Wars.

Wil je nu van al dit moois genieten, dan moet je toch een betaald Disney Plus-abonnement afnemen.