Beste Netflix-series: de beste series om te bingewatchen in de Benelux

Vind je het lastig op te bepalen welke Netflix-serie je vanavond moet kijken? Het wordt steeds moeilijker om te beslissen welke serie je moet opzetten, vooral gezien het feit dat de beste streamingdienst ter wereld regelmatig nieuwe kwalitatieve content toevoegt aan de uitgebreide bibliotheek.

We hebben ons best gedaan om het aanbod van Netflix te verkleinen tot een handjevol series uit verschillende genres. In deze lijst met beste Netflix-series vind je iconische comedyseries terug, maar ook de nieuwste buitenlandse drama's (ja, we hebben het natuurlijk over Squid Game).

Deze lijst met beste Netflix-series wordt regelmatig bijgewerkt. We zorgen ervoor dat oudere series plaatsmaken voor nieuwe content. Hieronder vind je onze keuzes voor de beste series op Netflix in de Benelux. De onderstaande series zijn allemaal beschikbaar om te streamen in Nederland en België.

Squid Game

(Image credit: Netflix)

Squid Game is hard op weg om de meest succesvolle Netflix-serie ooit te worden. Het Zuid-Koreaanse drama komt uit de geest van regisseur Hwang Dong-hyuk. Squid Game volgt een groep burgers met schulden die worden uitgenodigd om hun leven te riskeren in een mysterieus overlevingsspel á la The Hunger Games.

De serie is tot nu toe enorm succesvol gebleken, maar dat wist je dat waarschijnlijk al. Net als de film Parasite van Bong Joon-ho, speelt Squid Game in op het concept van klassenverdeling als katalysator voor geweld. 456 deelnemers mogen het uitvechten in een reeks 'kindvriendelijke' games met dodelijke wendingen. Het is een ware battle royale, maar de serie is niettemin een originele en opwindende manier om de komende avonden mee door te brengen.

Seizoen 1 is te zien op Netflix

You

(Image credit: Beth Dubber/Netflix)

Het is eindelijk zover: het derde seizoen van You is nu te zien op Netflix. De obsessieve Joe Goldberg, gespeeld door Penn Badgley, keert terug naar de streamingdienst als vader. Hij settelt zich in de buitenwijken met zijn partner Love (Victoria Pedretti). Het zal waarschijnlijk niet lang duren voordat de hel weer losbarst.

Het giftige personage houdt je elke seconde betrokken bij het verhaal. Het komt dan ook niet als een verrassing dat Netflix een vierde seizoen voor ons in petto heeft.

Seizoen 1, 2 en 3 zijn te zien op Netflix

Sex Education

(Image credit: Netflix)

Seksuele voorlichting is een mooi hoogtepunt binnen Netflix' streven naar een progressieve en diverse programmering. Sex Education speelt zich af op het pittoreske Britse platteland en volgt een handjevol studenten, docenten en ouders van Moordale Secondary School terwijl zij door de turbulente wateren van seksualiteit navigeren.

De serie wordt door fans omarmd dankzij de balans tussen hartverwarmende karakters en de informatieve benadering van actuele kwesties zoals verschillende seksuele identiteiten, gendergebonden machtsstructuren, gezinsdynamiek, etc.



Gillian Anderson en Asa Butterfield leiden een cast van frisse gezichten in deze onmisbare serie die verkent op welke verschillende manieren wij ons uiten als seksuele wezens. Nu seizoen 3 uit is, zullen er ongetwijfeld nog meer schokkende verrassingen in aantocht zijn.

Seizoen 1, 2 en 3 zijn te zien op Netflix

La Casa de Papel

(Image credit: Netflix)

De spannende Spaanse Netflix-hit La Casa de Papel komt bijna tot zijn einde. In dit drama wordt een groep criminelen bij elkaar gebracht door El Professor om de Koninklijke munt van Spanje te stelen.

De Spaanstalige series is een groot succes gebleken op Netflix. Vandaar ook dat er maar liefst vijf seizoenen zijn verschenen. Het vijfde slotseizoen is nu voor de helft te bekijken op Netflix. De volgende vijf afleveringen verschijnen in december van dit jaar. Je hebt dus genoeg afleveringen om te bingen als je nog niet aan deze immens populaire serie bent begonnen.

Seizoen 1 tot en met 5 zijn te zien op Netflix

Lucifer

(Image credit: Netflix)

In Los Angeles raakt Lucifer Morningstar bevriend met detective Chloe Decker (gespeeld door Lauren German), waarna hij haar helpt met het oplossen van de nodige misdaadzaken. Althans, hij doet zijn best.

Het zesde en tevens laatste seizoen van Lucifer is nu te zien op Netflix. Al sinds de streamingdienst de serie heeft overgekocht van Fox zijn de taferelen van de duivel op aarde (Tom Ellis) een groot succes op de streamingdienst. We verwachten uiteraard Chloe, Amenadiel en Mazikeen terug te zien. Hoe zal Lucifer het doen als de nieuwe God?

Seizoen 1 tot en met 6 zijn te zien op Netflix

The Witcher

(Image credit: Jay Maidment)

The Witcher is het perfecte fantasiedrama om te kijken als je nog altijd teleurgesteld bent over het einde van Game of Thrones. De serie The Witcher is gebaseerd op de boeken van Andrzej Sapkowski. In de acht afleveringen van het eerste seizoen maak je kennis met monsterjager (Witcher) Geralt van Rivia (Henry Cavill), heks Yennefer van Vengerberg (Anya Chalotra) en prinses Cirilla van Cintra (Freya Allan).

Geralt heeft de taak om in elke aflevering weer een nieuw fantasiewezen te verslaan. Deze serie zorgt voor gemakkelijk kost om achter elkaar te bingen, voornamelijk dankzij hoofdrolspeler Henry Cavill en de rest van het ensemble. Het mag geen verrassing zijn dat seizoen twee van The Witcher later dit jaar verschijnt.

Seizoen 1 is te zien op Netflix, seizoen 2 verschijnt in december 2021

Lupin

(Image credit: Netflix)

Deze Franse serie volgt het fictieve personage Arsène Lupin als inspiratiebron voor zin hoofdpersoon. De hoofdrol is weggelegd voor Omar Sy, die je kunt kennen van de dramafilm Intouchables (2011). Hij speelt Assane Diop, de zoon van een immigrant uit Senegal die onterecht is beschuldigd voor diefstal in opdracht van zijn werkgever.

Jaren nadat zijn vader zelfmoord heeft gepleegd, beraamt Assane wraak op de familie van de werkgever. Hij gebruikt zijn 'gentleman thief'-vaardigheden gebaseerd op het personage van Lupin. Fans hebben geluk: er zijn nog twee seizoenen van de Franstalige reeks onderweg.

Seizoen 1 en 2 zijn te zien op Netflix

The Umbrella Academy

(Image credit: Netflix)

The Umbrella Academy is gebaseerd op de stripboeken van Gerard Way (My Chemical Romance) en Gabriel Bá. Het is de ultieme superheldenserie van Netflix.

43 baby's worden geboren, terwijl de moeders geen tekenen van zwangerschap vertoonden. De kinderen beschikken over speciale gaven. Zeven ervan worden geadopteerd door de miljardair Sir Reginald Hargreeves. Het traint het zevental om de wereld te redden. De familie raakt echter wat vervreemd, waarna ze uiteindelijk opnieuw verenigd worden nadat hun 'vader' sterft.

Het resultaat is een flamboyante, donkere, verheugende en gewelddadige superhelden serie. Goed nieuws voor liefhebbers: seizoen 3 is onderweg.

Seizoen 1 en 2 zijn te zien op Netflix