Disney Plus deal: geniet een maand lang voor nog geen 2 euro!

Misschien geloof je het niet, maar het is alweer twee jaar geleden dat Disney Plus het levenslicht zag. Op 12 november startte de streamingdienst in een select aantal regio's. Nederland mocht in diezelfde maand ook als een van de eerste landen genieten van al het moois wat Disney Plus te bieden heeft. Om het tweejarig jubileum te vieren, komt Disney nu met een wel heel mooie aanbieding rondom Disney Plus Day!

Vanaf vandaag tot en met 14 november is het mogelijk om een Disney Plus-abonnement aan te schaffen voor slechts 1,99 euro voor een volledige maand! Dat terwijl Disney Plus standaard 8,99 euro per maand kost.

In deze ene maand geniet je van al het moois wat Disney Plus te bieden heeft, en kom je erachter of het de moeite waard is om ook na de 'proefmaand' de dienst aan te houden.

In november vinden er de nodige premières plaats, zoals Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings. En wat te denken van Home Sweet Home Alone, gebaseerd op de klassieker Home Alone?

Disney Plus deal in zijn volledigheid

Wat kan ik kijken op Disney Plus?

Nieuwe Disney Plus-abonnees mogen van alles genieten wat de dienst te bieden heeft. Naast Disney-content vind je er ook content terug van Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic en meer.

Marvel-fans kunnen aan de slag met Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings, alsook Jungle Cruise.

(Image credit: Marvel Studios)

Voor wie fan is van de korte films van Disney en Disney Pixar hebben we goed nieuws: je vindt er onder andere Ciao Alberto terug met personages uit Pixars zomerhit Luca, en de Oscar-winnende shorts Feast en Paperman. Dat komt nog bovenop het debuut van het zeer geliefde Frozen Fever. Als dat nog niet genoeg Frozen voor je is, hebben we Olaf Presents met de sneeuwpop die we allemaal kennen en waar we allemaal van houden.

Voor degenen die graag meer leren over de natuurlijke wereld, zullen nieuwe afleveringen van seizoen 2 van The World According to Jeff Goldblum ter viering van Disney Plus Day ook in de smaak vallen.

Dat komt bovenop een aantal specials voor enthousiaste Star Wars- en Marvel-fans, en een feestelijke reboot van de kerstklassieker waar Archie Yates schittert in Home Sweet Home Alone.