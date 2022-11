The Rings of Power seizoen 2: alles wat we weten

Het zal nog even duren voordat we The Rings of Power seizoen 2 kunnen bekijken.

Belangrijke informatie - Er is nog geen releasedatum aangekondigd

- Seizoen 2 is al in productie in het VK

- Belangrijkste castleden komen weer terug

- Showrunners hebben al naar nieuwe karakters gehint

- Finale van seizoen 1 finale geeft hints over het plot van seizoen 2

- Serie zal misschien iets trouwer zijn aan het werk van Tolkien

- Drie volgende seizoenen zijn nog niet goedgekeurd

Spoilers voor The Rings of Power seizoen 1 volgen hieronder.

Het wachten op The Rings of Power seizoen 2 is begonnen. De finale van seizoen 1 is pas op 14 oktober uitgekomen, maar het vervolg van Prime Video's enorm dure serie is alweer in productie. Dat vinden wij goed nieuws, want we hebben erg genoten van het eerste seizoen van Amazon's Lord of the Rings serie.

Toch zal het nog lang wachten zijn voordat seizoen 2 weer verschijnt op Prime Video. Dit soort enorme producties duren meestal nogal lang om te filmen en te monteren. Ook het toevoegen van alle visuele effecten tijdens de postproductie duurt vaak lang. Kortom, verwacht dus niet dat je The Rings of Power volgend jaar alweer verder kunt gaan kijken.

Terwijl we wachten op The Rings of Power's tweede seizoen, is er wel nog veel om je in te verdiepen. Hieronder hebben we alles verzameld wat we tot nu toe weten over seizoen 2. Daarbij horen ook de castleden die zullen terugkeren en de verhaallijnen die verder zullen gaan (vooral aan de hand van aflevering 8). Ook de mogelijke releasedatum, de toekomst van deze Amazon's peperdure serie en meer zullen aan bod komen.

Grote spoilers voor het eerste seizoen van The Rings of Power en mogelijke spoilers voor seizoen 2 en stukken uit het werk van J.R.R. Tolkien zullen volgen. Laatste kans om weg te klikken als je nog niet bij bent met de serie.

The Rings of Power seizoen 2 releasedatum: wat we weten

Verwacht niet dat The Rings of Power seizoen 2 in 2023 te zien is. (Image credit: Matt Grace/Prime Video)

Er is nog geen releasedatum bekend voor seizoen 2 van The Rings of Power.

Het volgende seizoen van de serie is wel al in productie en dat bevestigde Amazon (opens in new tab) tijdens het New York Comic-Con panel voor The Rings of Power. Dat klopt ook met wat onze bronnen ons hebben verteld voor het begin van Comic-Con.

Nieuw-Zeeland zal in het vervolg niet meer de hoofdlocatie zijn voor de opnames van de serie. De productie is verplaatst naar het Verenigd Koninkrijk en opnames worden onder andere gedaan bij Bray Film Studios en Bovingdon Airfield. Er zullen dus veel natuurlijke landschappen van het Verenigd Koninkrijk en mogelijk ook andere locaties binnen Europa verschijnen. Daar hebben de showrunners J.D. Payne en Patrick McKay ook al naar gehint tijdens een Q&A in september 2022 waar TechRadar ook bij was.

Celebrimbor komt erachter dat seizoen 2 volgend jaar nog te zien zal zijn. (Image credit: Prime Video)

De cast was eerst nogal geheimzinnig over wanneer het filmen zou beginnen. Robert Aramayo (Elrond) zei in een exclusief interview met TechRadar dat hij niet kon zeggen wanneer het filmen zou starten. Morfydd Clark (Galadriel) zei echter dat het filmen binnenkort zou beginnen. Dat blijkt nu dus ook zo te zijn.

Dus, wanneer kunnen we The Rings of Power seizoen 2 ongeveer verwachten? Opnames voor het eerste seizoen duurden 18 maanden vanwege de pandemie. Jennifer Salke, hoofd van Amazon Studios, zei tegen Esquire (opens in new tab) dat het team seizoen 2 zo snel mogelijk wil presenteren aan de wereld. We denken dus dat de opnames van seizoen 2 niet zo lang zullen duren als seizoen 1. Toch zal de postproductiefase nog steeds lang zijn bij een serie met veel visuele effecten en er zullen misschien nog heropnames worden gedaan nadat alles is opgenomen.

Wij gokken dus dat je de terugkeer van The Rings of Power niet voor begin 2024 zal zien. In de tussentijd is er wel nog een andere dure Amazon fantasyserie die in 2023 terugkomt. Terwijl je wacht op seizoen 2 van The Rings of Power, kun je namelijk in 2023 wel seizoen 2 van The Wheel of Time verwachten.

The Rings of Power seizoen 2 cast

De hoofdpersonages uit The Rings of Power schijnen ook allemaal terug te komen. (Image credit: Prime Video)

Dit zijn de acteurs en personages die we waarschijnlijk weer terugzien na het einde van seizoen 1:

Charlie Vickers als Sauron

Morfydd Clark als Galadriel

Robert Aramayo als Elrond

Benjamin Walker als High King Gil-galad

Charles Edwards als Celebrimbor

Ismael Cruz Córdova als Arondir

Nazain Boniadi als Bronwyn

Tyroe Muhafidin als Theo

Cynthia Addai-Robinson als Queen Regent Míriel

Lloyd Owen als Elendil

Maxim Baldry als Isildur

Ema Horvath als Eärien

Trystan Gravelle als Pharazôn

Leon Wadham als Kemen

Owain Arthur als Prince Durin IV

Sophia Nomvete als Princess Disa

Markella Kavenagh als Eleanor 'Nori' Brandyfoot

Dylan Smith als Largo Brandyfoot

Sara Zwangobani als Marigold Brandyfoot

Megan Richards als Poppy Proudfellow

Joseph Mawle als Adar

Daniel Weyman als The Stranger

Het grootste nieuwe is natuurlijk dat het personage Halbrand, gespeeld door Charlie Vickers, eigenlijk Sauron is. Zoals onthuld was aan het einde van seizoen 1, was Halbrand een alias voor de rechterhand van Morgoth, de eerste Dark Lord. De volgende keer dat we Vickers dus op ons scherm zien in seizoen 2, zal hij de iconische slechterik van The Lord of the Rings spelen.

Sadoc Burrows (Lenny Henry) en de personages de Mystics zullen daarentegen niet terugkeren. Sadoc ging in aflevering 8 tijdens een confrontatie tussen The Stranger, de Harfoots en de Mystics dood. Ook de Mystics werden in die aflevering door The Stranger vernietigd.

Er zijn nog andere ondersteunende personages die waarschijnlijk weer zullen terugkeren. Bijvoorbeeld Alex Tarrant als Valandil, Geoff Morrell als Waldreg, Peter Mullan als King Durin III, Maxine Cunliffe als Vilma en Thusitha Jayasundera als Malva. Dit zijn een aantal van de belangrijkste bijrollen tot nu toe in de serie, dus die keren waarschijnlijk ook terug. De terugkeer van Vilma en Malva hangt wel af van het feit of we de Harfoots (naast Nori) nog terugzien, maar daar komen we later op terug.

Mogelijke spoilers voor de cast van The Rings of Power seizoen 2. Ga verder naar het volgende gedeelte als je spoilers wil ontwijken.

Een personage dat al bevestigd is voor The Rings of Power seizoen 2 is Cirdan the Shipwright. In Tolkien's werk was Cirdan bekend als de Lord of the Falathrim in het eerste tijdperk van Middle-earth. Hij is op een gegeven moment in het bezit van een van de ringen waar de serie naar vernoemd is (Narya) die later aan Gandalf wordt gegeven. Voordat seizoen 1 uitkwam zei J.D. Payne tegen Time magazine (opens in new tab) dat Cirdan in het tijdperk van de serie de oudste elf in Middle-earth is. Hij is zelfs zo oud dat hij (als elf) een baard heeft.

Cirdan is niet de enige nieuwe elf die we misschien zien verschijnen. In aflevering 7 vertelde Galadriel ook al aan Theo over haar man Celeborn. Ze gaat ervan uit dat Celeborn dood is, maar in het werk van Tolkien is Celeborn in het derde tijdperk van Middle-earth nog in leven. Tegen die tijd leeft hij namelijk samen met Galadriel in Lothlórien.

Tijdens een preview screening voor afleveringen 6 en 7 waar TechRadar bij was, wilden Payne en McKay niet bevestigen of Celeborn te zien zal zijn in de serie. McKay maakte echter wel duidelijk dat ze weten dat Celeborn en Galadriel samen in de toekomst van het verhaal nog veel invloed uitoefenen, dus dat het onwaarschijnlijk zou zijn dat ze elkaar nooit meer zien. Het is dus afwachten of dat in deze serie nog aan bod komt.

Charles Edwards (Celebrimbor) zou daarnaast nog een obscuur dwergpersonage voor het eerst in live-action willen zien in seizoen 2. Nu we eindelijk in aflevering 8 hebben gezien hoe de eerste 3 Rings of Power zijn gesmeed, kunnen we misschien in seizoen 2 zien hoe de andere 17 worden gesmeed. Als dat het geval is, zouden we bijvoorbeeld ook personages zoals Khamûl the Easterling kunnen zien in live-action. Dat is een van de negen Ringwraiths.

The Rings of Power seizoen 2 verhaallijnen

Er zijn nog zat verhaallijnen waar seizoen 2 van The Rings of Power verder mee kan gaan. (Image credit: Prime Video)

Grote spoilers voor The Rings of Power seizoen 1 volgen hieronder.

Er is nog weinig bekend over het verhaal van seizoen 2 van The Rings of Power. Door wat de cast van de serie ons heeft verteld, door wat er aan het einde van seizoen 1 is gebeurd en door wat we uit het werk van Tolkien kunnen opmaken, kunnen we wel voorspellingen doen over wat er misschien zal gebeuren.

De belangrijkste vragen die we hebben over het vervolg van het verhaal draaien om Sauron en de Rings of Power waar de serie naar vernoemd is. Voordat de laatste aflevering van seizoen 1 uitkwam waren er een aantal leden van de cast, zoals Clark en Edwards, die al wisten dat Vickers eigenlijk Sauron speelde. Anderen kregen het pas veel later te weten. Nu het onthuld is dat Halbrand eigenlijk Sauron is, heeft Vickers ons laten weten dat hij pas wist dat hij Sauron speelde toen de derde aflevering begon met filmen. De grootste slechterik van Middle-earth heeft waarschijnlijk wel een grote rol in seizoen 2 en in de verdere toekomst van de serie.

Hij is inmiddels in Mordor gearriveerd, wat nu waarschijnlijk zijn thuis zal worden. Aangezien dit gebied al bewoond wordt door Adar en zijn volgers, zal het nog interessant worden om te zien of Sauron met Adar gaat samenwerken of dat hij hem gaat vervangen als leider van de Orks. De twee personages hebben in aflevering 6 al een fysieke en verbale aanvaring gehad, dus een tweede ontmoeting in seizoen 2 kan interessant worden. Vickers heeft ook tegen TechRadar gezegd dat het hem leuk lijkt om deze vijandige relatie met Adar verder te ontwikkelen en de geschiedenis tussen de twee verder uit te pluizen.

Gaan Galadriel en Sauron elkaar nog eens ontmoeten? (Image credit: Prime Video)

Gaan Sauron en Galadriel elkaar nog eens tegenkomen in de serie? Voordat Halbrand liet blijken wie hij echt was, konden de twee personages het goed met elkaar vinden. Sauron probeerde de krachtige elf ook nog aan zijn zijde te krijgen als zijn koningin, maar dat zag Galadriel niet zitten.

Clark vertelde tegen TechRadar dat ze altijd al geobsedeerd was door de scene in The Lord of the Rings met de spiegel van Galadriel. Galadriel kan niet loslaten, totdat ze het kwaadaardige echt verwerpt, want de kracht (van de ring) is wel een klein beetje verleidelijk voor haar. Gelukkig lijkt ze wel door te hebben hoe verwoestend ze zou kunnen zijn met die kracht, maar een reünie met Sauron is dus wel een interessant om te zien.

Vickers voegde daaraan toe dat hij denkt dat allebei de personages erachter kwamen dat ze niet meer alleen wilden zijn en daar hadden ze elkaar voor nodig. Sauron komt er door Galadriel in seizoen 1 achter dat hij pas weer rust krijgt als hij zijn plek als koning (of in dit geval als Dark Lord) inneemt. Je kunt zijn acties dus zien als enigszins berouwvol tegenover Galadriel of gewoon manipulerend. Hij heeft namelijk snel door dat Galadriel hem met interessante personages in aanraking kan brengen, zodat hij zijn plannen kan uitvoeren. Vickers vindt het dus spannend om te zien hoe ze met elkaar omgaan als ze elkaar weer ontmoeten. Galadriel weet nu immers wie Halbrand echt is, maar ze heeft dit verder aan niemand anders verteld.

De vriendschap tussen Elrond en Galadriel wordt in seizoen 2 waarschijnlijk weer op de proef gesteld. (Image credit: Ben Rothstein/Prime Video)

Het achterhouden van de ware identiteit van Halbrand gaat vast ook nog voor problemen zorgen in seizoen 2. Elrond weet inmiddels al dat Galadriel niet de volledige waarheid heeft verteld over Halbrand. Hij heeft de rol uit het archief gezien waaruit Galadriel zelf ook opmaakte dat er geen afstammelingen van koning van de Southlands meer bestaat.

Clark zei zelf ook al in gesprek met TechRadar dat de keuze om Elrond niet over Sauron te vertellen een grote fout was. Clark denkt ook dat Galadriel de verkeerde keuze heeft gemaakt, omdat de andere elven het waarschijnlijk verkeerd gaan begrijpen. Galadriel zal ondervinden dat deze fout voor gevaarlijke gevolgen kan zorgen.

Het teruggaan naar de interacties met de elven en de spanningen in die relaties, is waar Clark het meeste naar uitkijkt voor Galadriel in seizoen 2. We weten al dat ze later in de tijdlijn veel mysterieuzer wordt en vooral op haar plaats blijft als de Lady of Lothlórien. Clark is dus ook benieuwd om te zien hoe Galadriel daar belandt, gezien haar obsessie met wraak op Sauron in seizoen 1 van de serie.

De eerste drie Rings of Power zijn inmiddels gesmeed. (Image credit: Prime Video)

De eerste drie ringen zijn dus in aflevering 8 door de elven gesmeed en we verwachten dan ook dat deze verhaallijn vervolgd wordt in het begin van seizoen 2. Deze ringen zouden namelijk het lot van de elven bepalen. Zoals we al weten uit het verhaal van The Lord of the Rings, worden er uiteindelijk nog 17 ringen gemaakt. Een van die ringen is natuurlijk de One Ring en misschien zien we dan ook volgende keer hoe de Dark Lord zijn ring maakt in Mordor. Vickers durfde dat niet te bevestigen in gesprek met TechRadar, maar hij liet wel weten dat Sauron een plan heeft. Dat klinkt voor ons toch als een soort bevestiging.

Hoe zit het dan met de andere 16 ringen? We weten dat de dwergen nog zeven ringen krijgen en dat negen koningen van de mensen ook een ring krijgen. Die negen zullen later de Ringwraiths (Nazgûl) worden, onder leiding van de Witch King. We zien deze handlangers van Sauron in seizoen twee waarschijnlijk nog niet als Ringwraiths zoals we ze kennen uit de films, maar er is een grote kans dat we volgend seizoen een of meer van deze personages in hun menselijke gedaante tegenkomen.

Het smeden van de ringen loopt wel iets anders in The Rings of Power dan in het werk van Tolkien. In de boeken wordt duidelijk dat de ringen voor de dwergen en de mensen samen met de ringen voor de elven worden gemaakt. In aflevering 8 hebben we alleen de ringen voor de elven zien verschijnen, dus sommige fans zijn niet blij met de manier waarop de serie in seizoen 1 met de lore omgaat.

Als Sauron met deze ringen nog steeds controle wil hebben over de dwergen en de mensen, dan zal hij ze in de serie zelf moeten smeden. Hij kan waarschijnlijk niet meer zomaar aankloppen bij Celebrimbor voor hulp, behalve als hij net als in het werk van Tolkien weer een nieuwe identiteit aanneemt als Annatar. Toch denken we dat Sauron de ringen waarschijnlijk zelf zal smeden, want het zou wel vreemd zijn als Celebrimbor voor de tweede keer voor de gek wordt gehouden. Volgens Edwards die Celebrimbor speelt, zal de elvensmid na het maken van de drie eerste ringen ook wel even klaar zijn met smeden, dus het is onwaarschijnlijk dat hij meer ringen gaat maken.

Het is onthuld dat The Stranger een van de Istari is, oftewel een tovenaar. (Image credit: Prime Video)

Naast de verhaallijnen over Sauron en de ringen, zijn we ook benieuwd wat er nu met The Stranger gaat gebeuren en waar hij naartoe gaat samen met Nori.

In aflevering 8 werd er onthuld dat The Stranger een van de Istari, oftewel een van de tovenaars, is. De vijf tovenaars zijn door de Valar (de goden van Middle-earth) naar Middle-earth gestuurd om te helpen in de strijd tegen Sauron. Deze onthulling was ook voor de cast een verrassing waar ze pas tegen het einde van de opnames achter kwamen.

We weten dus nu dat The Stranger bij de Istari hoort, maar we weten nog niet zeker welke van de vijf tovenaars hij is. Er zat wel een duidelijke hint in de laatste aflevering van het eerste seizoen, maar dat kan ook bedoeld zijn geweest om ons op een verkeerd spoor te zetten.

Wat we wel weten is dat The Stranger en Nori onderweg zijn naar Rhûn in het verre oosten van Middle-earth. Ze willen waarschijnlijk uitvinden wat zijn echte naam is, wat hij heeft meegemaakt voor zijn geheugenverlies en hoe hij zijn krachten kan leren beheersen. Misschien komen ze onderweg wel in aanraking met Khamûl of met de twee blauwe tovenaars (als hij zelf niet een van die twee is). Over die personages is nog erg weinig bekend, omdat ze niet prominent voorkomen in het werk van Tolkien, maar het zou wel mooi zijn als we in de serie meer over deze personages leren.

Er zijn nog meer verhaallijnen die we graag verder willen zien in The Rings of Power seizoen 2.

Zo weten we bijvoorbeeld nog niet wat het lot van de Southlanders is. In aflevering 7 werd duidelijk dat de Southlands getransformeerd waren in het beruchte Mordor na het explosieve einde van aflevering 6. Bronwyn gaf in aflevering 7 wel een hint over de toekomst van de Southlanders. Ze zei dat de overlevenden naar Pelargir zouden gaan. Pelargir is een stad die aan de oever van de Anduin-rivier ligt en ten tijde van The Lord of the Rings ook de belangrijkste havenstad van Gondor is.

De Southlanders zullen naar Pelargir verhuizen in seizoen 2. (Image credit: Prime Video)

Het lijkt ons onwaarschijnlijk dat we na het eerste seizoen van The Rings of Power niets meer zullen zien van de Southlanders. In de lore wordt Pelargir tijdens het tweede tijdperk ook een standplaats voor Númenóreans die bevriend zijn met de elven (de Faithful) terwijl de rest van Númenór een moreel dieptepunt bereikt. Als de serie een vergelijkbaar verloop krijgt als is beschreven in het werk van Tolkien, dan zien we Elendil en andere Númenóreans in seizoen 2 of een later seizoen misschien wel weer herenigen met Arondir, Bronwyn en Theo.

Ook de Harfoots (zonder Nori) zien we in de toekomst weer terug in de serie. Veel kijkers dachten misschien dat we de Harfoots niet meer zouden zien nadat Nori is vertrokken met The Stranger. Toch zien we ook nog waar Poppy, de Brandyfoots en de rest van de Harfoots belanden. Tijdens een Q&A na een screening van aflevering 8, bevestigde co-showrunner Patrick McKay namelijk dat we de Harfoots weer terug zullen zien. Hij hintte ook naar het feit dat ze betrokken zijn bij het stichten van Hobbiton.

De Harfoots zien we in de toekomst ook weer terug. (Image credit: Ben Rothstein/Prime Video)

Markella Kavenagh (Nori) vertelde ook in een exclusief interview met TechRadar dat ze graag een reünie zou willen zien tussen Nori en haar familie. Ze vond het erg fijn om met alle Harfoots te werken en ze kan zich haast niet voorstellen dat we die andere personages niet meer gaan zien, maar ook voor haar is het dus nog afwachten wat er gaat gebeuren.

Ook de verhaallijn van de dwergen heeft nog geen einde gekregen. We hebben nog niet het effect op Khazad-dûm gezien van het conflict tussen prins Durin IV en koning Durin III. De koning heeft de titel van zijn zoon afgenomen vanwege hun meningsverschil over het mijnen voor mithril om de elven te helpen. Princes Disa zat Durin IV ook al aan te sporen om tegen zijn vader in opstand te komen. Misschien dat we dus zelfs een soort burgeroorlog zullen zien in het dwergenrijk, maar het kan natuurlijk ook dat ze hun ruzie weer bijleggen. Dat hangt er waarschijnlijk ook vanaf of de elvenringen succesvol werken om de elven in leven te houden. Dan is meer mithril in grote hoeveelheden niet nodig.

De sfeer in Khazad-dûm is behoorlijk gespannen op het moment. (Image credit: Amazon Studios)

Wij gokken dat het probleem tussen de twee dwergen wel wordt opgelost, aangezien koning Durin in het werk van Tolkien later een leger naar Eregion stuurt om de elven te helpen in hun oorlog tegen Sauron.

De vader en zoon Durin moeten hoe dan ook hun ruzie achter zich laten, want we hebben ook al gezien aan het einde van aflevering 7 dat ze met een Balrog (Durin's Bane) te maken krijgen. TechRadar vroeg ook aan McKay of we Durin's Bane snel weer zullen terugzien en McKay raadde ons aan om op seizoen 2 af te wachten voor meer informatie hierover.

Daarnaast is er ook nog de politieke onrust waar Númenór mee te maken gaat krijgen. Koning Palantir is nu dood, dus eigenlijk is het aan Míriel om de troon over te nemen. Míriel is alleen inmiddels (na de vulkaanuitbarsting in afleveringen 6 en 7) blind geworden en als de serie de geschiedenis van Númenór volgt, dan komt Pharazôn ook op de troon te zitten. Dit alles samen met de terugkeer van Sauron leidt uiteindelijk tot het einde van Númenór. We weten alleen niet zeker of McKay en Payne van plan zijn om dat deel van de geschiedenis van Númenór te laten zien in deze serie.

Dan hebben we het nog niet eens gehad over de familieperikelen tussen Elendil, Isildur en Eärien. Elendil is naast het uitvoeren van zijn functie in Númenór nog steeds aan het rouwen om Isildur, maar we weten vanuit The Lord of the Rings dat Isildur nog leeft tot ergens in het tweede tijdperk. Eärien is aan het einde van seizoen 1 in aanraking gekomen met de palantír, dus zij kan nu eventueel ook de toekomst van Númenór bekijken. Wat ze dan met die informatie gaat doen is nog maar de vraag, maar het kan wel grote gevolgen hebben.

Fans zullen wel opgelucht met het nieuws dat The Rings of Power seizoen 2 dichter bij het werk van Tolkien gaat blijven. Co-showrunner J.D. Payne zei tegen The Hollywood Reporter: (opens in new tab) dat seizoen twee vooral bij de bestaande canon blijft. Het tweede seizoen krijgt een verhaal dat kijkers waarschijnlijk al in seizoen 1 verwachtten.

The Rings of Power seizoen 2 trailer: is er al een trailer?

Waar blijft de trailer voor The Rings of Power seizoen 2? (Image credit: Prime Video)

Nee, er is helaas nog geen trailer en dat zal ook nog een lange tijd duren. Wanneer we wel een trailer hebben, plaatsen we hier een update.

Krijgt The Rings of Power nog meer seizoenen?

Er zijn 5 seizoenen aangekondigd voor The Rings of Power. (Image credit: Prime Video)

Seizoen 2 is dus zeker nog niet het laatste seizoen van The Rings of Power.

Payne en McKay hebben steeds gezegd dat ze plannen hebben voor vijf seizoenen voor de serie. Ze hebben het in grote lijnen ook al helemaal uitgewerkt en ze zeiden tegen Empire magazine (opens in new tab) dat ze ook al wisten hoe de serie gaat eindigen en zelfs met welk shot.

Tot nu toe heeft Amazon pas twee seizoenen goedgekeurd, maar het zou ons verrassen als ze de laatste drie seizoenen niet zouden goedkeuren. De rechten voor The Lord of the Rings zijn echter recentelijk opgekocht door Embracer Group, dus het is nog onduidelijk wat dat betekent voor de serie. Executive producer Lindsey Weber wist ook niet zeker wat voor invloed die nieuwe regeling straks heeft op het vervolg van de serie. We hopen dat dit het vervolg van de serie niet in gevaar brengt.

Qua kijkcijfers zit het wel goed voor The Rings of Power. Volgens Variety (opens in new tab) is er van de serie wereldwijd in totaal 1,3 miljard minuten bekeken. De première van de eerste twee afleveringen werd ook binnen de eerste 24 uur 25 miljoen keer bekeken. Het is nu dus ook de meest bekeken serie ooit op Prime Video. Dat is geen slechte prestatie, aangezien de serie ook wel wat kritiek heeft ontvangen van sommige Tolkien-fans.

De bedenkers van de serie hebben dus vertrouwen in deze live-action serie en de wereldwijde kijkcijfers voor seizoen 1 zijn ook goed geweest. Het lijkt ons daardoor nu onwaarschijnlijk als de serie zou eindigen na seizoen 2. Toch moeten we wachten op officiële aankondigingen van Amazon voor de volgende seizoenen voordat we te veel aannames doen.