Wanneer verschijnen The Rings of Power aflevering 1 en 2 op Prime Video?

Het is bijna tijd om op een nieuw avontuur in Midden-aarde te gaan. The Lord of The Rings: The Rings of Power verschijnt deze week eindelijk op Prime Video en wij kunnen alvast niet wachten tot de lancering.

Als jij een trouwe fan van The Lord of the Rings bent die heeft gewacht op de lancering op Prime Video, wil je vast weten wanneer The Rings of Power officieel zal verschijnen. Hieronder overlopen we wanneer de Lord of the Rings serie van Amazon in Nederland en België online komt.

Maar dat is nog niet alles. We geven je ook een schema met data voor de volledig serie, zodat je weet wanneer je nieuwe afleveringen mag verwachten op Prime Video.

Voor je verder leest, kan het handig zijn om de meest recente trailer te bekijken (als je dat nog niet gedaan zou hebben). Ook interessant is de samenwerking tussen Amazon Studios en Samsung om The Rings of Power in verbazingwekkende 8K-kwaliteit uit te brengen.

Helemaal bij? Top, haal je Lord of the Rings cosplay erbij en lees hier wanneer The Lord of the Rings: The Rings of Power afleveringen 1 en 2 op Prime Video staan.

Wanneer is de première van The Rings of Power op Amazon Prime Video?

(Image credit: Ben Rothstein/Amazon Studios)

The Lord of the Rings: The Rings of Power zal officieel te bekijken zijn op Prime Video op vrijdag 2 september om 3 uur 's nachts, onze tijd.

Omdat Amazon Prime Video altijd de Amerikaanse tijdzones als basis neemt voor haar lanceringen, verschijnen series soms op de meest onmogelijke tijdstippen in andere regio's. Terwijl je in Amerika op 1 september tussen 18u en 21u (afhankelijk van waar je woont) The Rings of Power al kan bekijken, moeten wij wachten tot het holst van de nacht op 2 september.

Als je in het buitenland zou zijn tijdens de lancering, geven we hieronder een volledig overzicht van hoe laat de eerste twee afleveringen van The Rings of Power op 2 september beschikbaar zijn:

Australië – 11 uur AEST

– 11 uur AEST Brazilië – 22 uur BRT (donderdag 1 september)

– 22 uur BRT (donderdag 1 september) Europa – 3 uur CEST

– 3 uur CEST India – 6:30 uur IST

– 6:30 uur IST Japan – 10 uur JST

– 10 uur JST Midden-Oosten – 5 uur MEST

– 5 uur MEST Nieuw-Zeeland – 13 uur NZST

– 13 uur NZST Verenigd Koninkrijk – 2 uur BST

The Rings of Power: alle data op Prime Video

(Image credit: Ben Rothstein/Prime Video)

Wil je weten wanneer de volgende afleveringen van The Lord of the Rings: The Rings of Power beschikbaar zijn? Dat lees je ook hier!

Zoals bevestigd door Amazon Studios (opens in new tab), zullen nieuwe afleveringen wekelijks op vrijdag verschijnen op Prime Video. The Rings of Power aflevering 3 zal volgens dat schema op vrijdag 9 september om 6 uur 's morgens, onze tijd, online komen.

Hieronder vind je alle data van afleveringen 1 tot en met 8.