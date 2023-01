Los Anillos de Poder - temporada 2: todo lo que sabemos hasta ahora

Los Anillos de Poder temporada 2: información clave - Aún no se ha anunciado la fecha de estreno - La producción ya está muy avanzada en el Reino Unido - Regresa el reparto principal - Revelados nuevos miembros del reparto - Se filtra la identidad de los personajes de la segunda temporada - Un trío de directoras dirigirá la segunda temporada - La serie podría empezar a seguir más de cerca la tradición de Tolkien - Ya hay planes para la tercera temporada

Todo tranquilo en el frente de la segunda temporada de Los Anillos de Poder. Con la producción en marcha de la próxima entrega de la exitosa serie de fantasía, era de esperar que hubiera alguna noticia oficial sobre cómo se está desarrollando.

Sin embargo, aparte de algunas filtraciones, hay pocas novedades sobre El Señor de los Anillos de Amazon. Eso sugiere que es un momento de mucho trabajo para el reparto y el equipo, pero estamos desesperados por tener más noticias sobre la segunda temporada de una de las mejores series de Prime Video. Llegados a este punto, nos conformamos con cualquier cosa.

Mientras esperas la próxima gran actualización, ya hay mucha información que leer sobre la segunda temporada de Los Anillos de Poder. A continuación, hemos recopilado todo lo que sabemos hasta ahora sobre la sucesora de la primera temporada de Los Anillos de Poder, incluida su posible fecha de estreno en Prime Video, noticias sobre el reparto, detalles de la trama y mucho más.

A continuación, spoilers completos de la primera temporada y posibles spoilers de la segunda.

Fecha de estreno de la segunda temporada de Los Anillos de Poder

No esperes que la temporada 2 de Los Anillos de Poder aterrice en el 2023. (Image credit: Matt Grace/Prime Video)

La segunda temporada de Los Anillos de Poder aún no tiene fecha de lanzamiento. Sin embargo, está en producción y Amazon lo confirmó en octubre del 2022 (opens in new tab).

Entonces, ¿cuándo volverá el Señor de los Anillos de Amazon? Jennifer Salke, codirectora de Amazon Studios, ha declarado a Esquire (opens in new tab) que todos quieren que la segunda temporada "salga a la luz lo antes posible". Por otro lado, Vernon Sanders, compañero de Salke, también dijo a Collider que era "bastante improbablee" que llegue este año.

Por ello, no esperes que la segunda temporada de Los Anillos de Poder se estrene antes de principios del 2024. La otra serie de alta fantasía de Amazon de gran presupuesto (la segunda temporada de La Rueda del Tiempo) llegará en el 2023, así que tendremos un género similar para disfrutar. Mientras tanto, The Making of The Rings of Power, un documental que detalla la producción de la primera temporada, ya está disponible en streaming.

Los Anillos de Poder - Temporada 2: reparto

Todos los personajes principales de Los Anillos de Poder regresarán. (Image credit: Prime Video)

Este es el elenco que esperamos que vuelva en la segunda temporada de Los Anillos de Poder:

Charlie Vickers como Sauron

Morfydd Clark como Galadriel

Robert Aramayo como Elrond

Benjamin Walker como Alto Rey Gil-galad

Charles Edwards como Celebrimbor

Ismael Cruz Córdova como Arondir

Nazain Boniadi como Bronwyn

Tyroe Muhafidin como Theo

Cynthia Addai-Robinson como Reina Regente Míriel

Lloyd Owen como Elendil

Maxim Baldry como Isildur

Ema Horvath como Eärien

Trystan Gravelle como Pharazôn

Leon Wadham como Kemen

Owain Arthur como Príncipe Durin IV

Sophia Nomvete como Princesa Disa

Markella Kavenagh como Eleanor 'Nori' Brandypie

Dylan Smith como Largo Brandypie

Sara Zwangobani como Marigold Brandypie

Megan Richards como Poppy Proudfellow

Daniel Weyman como El Extraño

El final de la primera temporada de Los Anillos de Poder reveló lo que era un secreto a voces: Halbrand es en realidad Sauron. Siempre que veamos a Vickers a partir de la segunda temporada, encarnará al icónico antagonista de El Señor de los Anillos.

Mientras tanto, Sadoc Burrows y los Místicos, de Lenny Henry, no volverán. Sadoc murió en el episodio 8 tras resultar herido de muerte durante una batalla entre el Extraño, los Pelosos y los Místicos, siendo estos últimos destruidos por el Extraño durante la misma pelea.

Valandil de Alex Tarrant, Waldreg de Geoff Morrell, Peter Mullan como el Rey Durin III, Maxine Cunliffe como Vilma, y Thusitha Jayasundera como Malva son los cinco principales miembros del reparto, por lo que sospechamos que volverán. Las apariciones de Vilma y Malva, dependen de si volvemos a ver a la comunidad de los Pelosos (más sobre esto más adelante).

Uno de los actores que no regresa es Joseph Mawle, quien interpretaba a Adar. Le sustituye Sam Hazeldine (Peaky Blinders). Por lo demás, otros 14 actores se han unido al reparto:

William Chubb (The Sandman, Pistol)

Kevin Eldon (Juego de tronos, Sombra y hueso)

Will Keen (His Dark Materials, The Crown)

Selina Lo (Hellraiser, Boss Level)

Calum Lynch (Bridgerton, Derry Girls)

Stuart Bowman (Versailles, Alex Rider)

Gavi Singh Chera (The Lazarus Project, The Undeclared War)

Oliver Alvin-Wilson (Lovesick, The Bay)

Ben Daniels (The Crown, El legado de Júpiter)

Yasen "Zates" Atour (The Witcher temporada 2, El joven Wallander)

Gabriel Akuwudike (1917, La guerra de los mundos)

Nia Towle (Persuasión)

Nicholas Woodeson (Roma, Testigo silencioso)

Amelia Kenworthy (en su primer papel como actriz)

A continuación, posibles spoilers del reparto de la segunda temporada. Ten cuidado si los estás evitando antes del estreno.

Congratulations to the team that helped bring Middle-earth to life for their 7 nominations in the #VESAwards!

Uno de los personajes cuya aparición está confirmada es Cirdan el Carpintero. En el material original de Tolkien, Cirdan era el Señor de los Falathrim en la Primera Edad y poseía uno de los anillos de poder (Narya) antes de entregarlo a Gandalf. Benjamin Walker, que interpreta al Alto Rey Gil-galad, ha adelantado (según Nerdist (opens in new tab)) que Cirdan tendrá una "influencia importante" en su personaje.

Cirdan no es el único elfo que podría aparecer. En el episodio 7, Galadriel mencionó a su marido Celeborn. En este momento, Galadriel supone que está muerto, pero los fans de Tolkien saben que sigue vivo. El dúo acabará reuniéndose antes de hacer de la ciudad de Lothlórien su hogar permanente.

Durante la proyección de los episodios 6 y 7, los directores de la serie, JD Payne y Patrick McKay, se negaron a confirmar la aparición de Celeborn. Sin embargo, McKay insinuó: "Sabemos que hay cosas que los dos hacen juntos ya que tendrán hijos, fundarán reinos y mucho más. Así que sería muy difícil creer que ella no volviera a verle".

Por otra parte, Charles Edwards, que interpreta a Celebrimbor, quiere ver a un personaje enano de gran calado debutar en acción real en la segunda temporada de Los Anillos del Poder. TheOneRing.net (opens in new tab) también ha afirmado que Tom Bombadil aparecerá en algún papel.

Según The Fellowship of Fans (opens in new tab), el recién llegado Jamie Bisping ha sido elegido para interpretar a un hombre llamado Viran (no está claro si se trata de un nombre en clave). El mismo medio afirma que William Chubb encarnará a un sumo sacerdote númenóreo llamado Lord Belzagar y que Nichola Woodeson interpretará a un personaje de Pelargir llamado Diarmid (de nuevo, no se sabe si éste es su nombre real).

Por último, dado que los primeros Anillos de Poder se forjaron en el episodio 8, podríamos ver los otros 17 forjados en la segunda temporada de Los Anillos de Poder. De ser así, personajes como Khamûl el Easterling (uno de los nueve Espectros del Anillo) podrían tener su estreno en la serie.

Los Anillos de Poder - temporada 2: trama

La temporada 2 de Los Anillos de Poder tiene muchos hilos argumentales que abordar. (Image credit: Prime Video)

Poco se sabe sobre el argumento de la segunda temporada de Los Anillos de Poder. Sin embargo, basándonos en lo que han dicho el reparto y el equipo, además de lo que ocurre en el final de la primera temporada y en las obras de Tolkien, podemos especular sobre ciertos elementos.

Las preguntas más importantes giran en torno a Sauron y los anillos. Ahora que Halbrand se ha revelado como Sauron, el villano más temible de la Tierra Media ocupará sin duda un lugar central.

Para empezar, ha llegado a Mordor para convertirlo en su base de operaciones. Dado que Adar y sus seguidores ya habitan este reino, será fascinante ver si se convierten en aliados o no. El dúo se enfrentó brevemente en el episodio 6, por lo que verlos reunidos en la temporada 2 de Los Anillos de Poder sería muy interesante. Vickers ha declarado a TechRadar que le encantaría explorar más a fondo la relación entre ambos: "Me encanta esa dinámica. Estos personajes tienen una larga historia, así que me encantaría explorarla más a fondo".

¿Podrían Galadriel y Sauron volver a cruzar sus caminos? (Image credit: Prime Video)

¿Y qué hay de la posibilidad de que Sauron vuelva a encontrarse con Galadriel? La pareja formó un estrecho vínculo antes de que Halbrand revelara su verdadera identidad, pero fue rechazado cuando intentó hacer de Galdriel su reina.

"Siempre he estado obsesionado con el espejo de Galadriel de las películas de El Señor de los Anillos", dijo Clark a TechRadar. "Ella no puede dejarlo ir hasta que lo haya rechazado por completo porque siente la tentación. Sería interesante ver cómo sería ese reencuentro".

"Creo que el quid de su relación es que no hay paz en estar solo", añadió Vickers. "Sauron acaba creyendo que su paz sólo llegará como rey y Galadriel es la que ha vuelto a sacar eso de él en la primera temporada. Se le puede ver como arrepentido o manipulándola en ese sentido. Él sabe que ella es increíblemente útil y puede hacer que él conozca a la gente adecuada y esté en los círculos adecuados para hacer estas conexiones. Ahora que la ha engañado, y ahora que ella no les ha hablado a los elfos de él, sería fascinante ver cómo reaccionarían el uno ante el otro si se volvieran a encontrar".

La amistad de Elrond y Galadriel volverá a ponerse a prueba en la segunda temporada. (Image credit: Ben Rothstein/Prime Video)

No hablar de Sauron a los elfos le causará problemas a Galadriel. Elrond ya sabe que le ha mentido, ya que descubrió el pergamino del linaje real de las Tierras Meridionales, que Galadriel utilizó para averiguar quién era Halbrand, en el final de la primera temporada.

"No creo que ella sienta necesariamente que ha tomado la decisión correcta (no hablando a Elrond de Sauron)", dijo Clark a TechRadar. "Los elfos se equivocan y eso tiene consecuencias. Este es un gran error y creo que Galadriel se dará cuenta de que ha hecho algo imprudente y peligroso."

Revelando lo que más le gustaría ver en la segunda temporada, Clark dijo: "Más tiempo con los elfos, sea cual sea el estado en que se encuentren esas relaciones, y simplemente volver a la condición de elfa de Galadriel. Sabemos que se va a volver solitaria y reservada, y que va a empezar a convertirse en la Dama de Lothlórien. Me emociona ver qué la hace decidir apartarse de todo aquello a lo que la hemos visto lanzarse".

Se han creado los tres primeros Anillos de Poder. (Image credit: Prime Video)

En cuanto a los anillos, los tres primeros han sido forjados por los elfos, pero quedan 17 más por crear, incluido el Anillo Único. ¿Veremos al Señor Oscuro crear su propio anillo la próxima vez? Vickers no quiso decirlo, pero declaró a TechRadar que Sauron "tiene un plan". Así que podría ser un 'sí'.

En cuanto a su creación, el material original de Tolkien revela que los anillos de los enanos y los hombres (siete y nueve respectivamente) se crearon junto con los de los elfos. Esto no ocurre en la serie, que se ha tomado bastante a la ligera gran parte de la tradición de Tolkien en la primera temporada, para enfado de muchos fans.

Dado que Sauron no puede regresar a Eregion, el resto de los anillos deben ser fabricados únicamente por él si espera esclavizar a los señores enanos y a los reyes de los hombres. A menos que Sauron se disfrace de Annatar (como hace en las obras de Tolkien) y engañe a Celebrimbor para que fabrique los demás anillos. Aunque sería extraño que Celebrimbor volviera a ser engañado, por eso pensamos que Sauron los creará solo.

Se reveló que el Extraño era un Istari, uno de los magos (Image credit: Prime Video)

Otra gran incógnita gira en torno al Extraño y su relación con Nori.

Sabemos que el Extraño es uno de los Istari, es decir, uno de los cinco magos enviados a la Tierra Media por los Valar (los dioses de la Tierra Media) para ayudar a sus razas en la lucha contra Sauron. Curiosamente, ninguno de los miembros del reparto se enteró de que el Extraño era un mago hasta el final del rodaje.

En cualquier caso, aunque sabemos que el Extraño es un mago, no sabemos cuál es. En el último episodio de la primera temporada se insinuó su verdadera identidad, pero podría tratarse de un engaño.

(Image credit: http://www.publicdomainpictures.net/pictures/160000/velka/the-eye-of-sauron.jpg)

El Extraño y Nori se dirigen a Rhûn, en las lejanas regiones orientales de la Tierra Media, para averiguar cuál es su nombre, más información sobre su pasado y cómo canalizar adecuadamente sus poderes. ¿Se encontrarán con Khamûl o con los dos Magos Azules (siempre que el Extraño no sea uno de ellos)? Eso esperamos.

Hay muchas subtramas y otras líneas argumentales que la segunda temporada de Los Anillos de Poder debe retomar.

Por ejemplo, el destino de los habitantes de las Tierras del Sur. El episodio 7 confirmó (con un ridículo rótulo sobreimpreso que trató a la audiencia como a niños pequeños) que las Tierras del Sur son la región que se convertirá en Mordor tras el explosivo final del episodio 6. Además, Bronwyn reveló que los sureños restantes se reasentarían en Pelargir, una ciudad a orillas del río Anduin que se convierte en el principal puerto de Gondor en la Tercera Edad.

Los sureños se instalarán en Pelargir en la segunda temporada de la serie. (Image credit: Prime Video)

Es poco probable que la primera temporada marque el final de la presencia de los sureños en la serie. Además, en el material original, Pelargir se convierte en un refugio para los numenoreanos, amigos de los elfos, durante el declive moral del reino insular en la Segunda Edad. Si los acontecimientos se desarrollan como en la obra de Tolkien, veremos a Elendil y compañía reunirse con Arondir, Bronwyn y Theo.

En cuanto a los Pelosos (menos Nori), algunos podrían pensar que hemos visto lo último de ellos, con la comunidad pre-hobbit dirigiéndose en una dirección diferente a la del Extraño y Nori. Sin embargo, durante la rueda de prensa del episodio 8, a la que asistió TechRadar, McKay confirmó que volveremos a ver a los Pelosos en algún momento e incluso insinuó su participación en la fundación de Hobbiton.

Seguro que los Pelosos volverán en algún momento. (Image credit: Ben Rothstein/Prime Video)

En Khazad-dûm, habrá que resolver los problemas familiares del rey Durin III y el príncipe Durin IV. El primero despojó a su hijo de sus títulos durante el conflicto sobre la extracción de mithril. Con la princesa Disa manipulando a Durin IV al estilo de Lady Macbeth, ¿podríamos ver estallar una guerra civil en el glorioso reino enano? ¿O harán las paces padre e hijo?

Creemos que será lo segundo. El rey Durin envió un ejército de guerreros enanos para intentar salvar Eregion de la destrucción a manos de Sauron durante la Guerra de los Elfos y Sauron. Walker ha declarado a Nerdist (opens in new tab) que la lanza de Gil-galad (Aeglos) entrará en acción y que se convertirá en un general de guerra en la segunda temporada.

Khazad-dûm no es un lugar feliz en este momento. (Image credit: Amazon Studios)

Los dos Durin tendrán que dejar a un lado sus diferencias, también, basándose en la aparición de un Balrog (alias La Perdición de Durin) en el episodio 7. Preguntado por TechRadar sobre si volveremos a ver al Balrog pronto, McKay se limitó a insinuar: "En la segunda temporada. Permaneced atentos".

Luego está la agitación que sufrirá Númenor. El Rey Palantir ha muerto, lo que significa que la Reina Regente Míriel debe ser coronada como la próxima gobernante del reino de la isla. Sin embargo, con Míriel cegada en el episodio 7, y basándonos en lo que sabemos de la historia de Númenor, Pharazôn intentará hacerse con el trono. Eso, junto con el posible regreso de Sauron a Númenor (todavía no sabemos si se abordará), acabará provocando la caída del reino. Sin embargo, durante un panel de Lucca Comics 2022, Cynthia Addai-Robinson, que interpreta a Míriel, insinuó que "esta debilidad (la ceguera) se convertirá en su fortaleza en el futuro", así que no esperes que Pharazôn la usurpe fácilmente.

¿Y qué hay de la familia disfuncional favorita de Númenor, es decir, Elendil, Isildur y Eärien? El primero estará de luto por su hijo (aunque sabemos que Isildur está vivo, dado el papel que desempeña en la derrota de Sauron en la Segunda Edad) y cumpliendo con sus obligaciones numenoreanas. Mientras tanto, Eärien descubrió el palantir en el final de la primera temporada. ¿Lo usará para ver el futuro de Númenor? Su decisión de hacerlo o no podría tener grandes consecuencias para el reino, para ella misma y para su familia.

Los fans se sentirán aliviados al saber que la segunda temporada de Los Anillos de Poder seguirá mucho más de cerca los materiales de Tolkien. Payne declaró a The Hollywood Reporter (opens in new tab): "La segunda temporada tiene una historia canónica. Puede que haya espectadores que digan: '¡Esta es la historia que esperábamos de la primera temporada! En la segunda temporada, se la estamos dando". A ver si es verdad.

En el podcast oficial de Rings of Power (opens in new tab), Payne añadió: "En la segunda temporada hay mucho más canon que nos interesa adaptar y dar vida". Eso se extiende a algunas batallas importantes en las obras legendarias de Tolkien, con Sanders diciendo a Deadline (opens in new tab): "Veréis batallas más grandes en la segunda temporada, incluyendo algunos momentos icónicos de los apéndices y los libros".

Los Anillo de Poder - Temporada 2: ¿hay tráiler?

(Image credit: Prime Video)

No y no lo habrá durante mucho tiempo. En cuanto salga uno, actualizaremos esta sección.

¿Tendrá Los Anillos de Poder más temporadas?

The Rings of Power is billed as a five-season show. (Image credit: Prime Video)

La segunda temporada de Los Anillos de Poder no será la última entrega. Payne y McKay han planeado cinco temporadas, que ya están trazadas. En declaraciones a la revista Empire (opens in new tab), la pareja confirmó que saben cómo terminará la serie, incluido su plano final.

Hasta ahora, Amazon sólo ha dado luz verde a dos temporadas, pero Sanders (según Deadline (opens in new tab)) dijo: "Llevamos ya dos o tres meses con la tercera temporada, pero creo que podría haber noticias sin duda en el nuevo año". No está claro cómo afectará la adquisición de la propiedad intelectual de El Señor de los Anillos por parte de Embracer Group a la tercera temporada y a las demás.

Los Anillos de Poder alcanzó el número uno en la clasificación de televisión de Nielsen en septiembre del 2022; la serie acumuló 1.300 millones de minutos vistos (según Variety) en todo el mundo. El estreno de dos primeros episodios de la serie también fue visto por 25 millones de espectadores en sus primeras 24 horas, convirtiéndose en el programa de Prime Video más visto de la historia. En resumen: no esperes que la segunda temporada de Los Anillos de Poder (ni siquiera la tercera) sea la última.