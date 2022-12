The Rings of Power sesong 2: Alt vi vet så langt

Vi må nok vente en stund på sesong 2 av The Rings of Power.

Nøkkelopplysninger – Lanseringsdatoen ikke kunngjort

– Sesong 2 allerede i produksjon i Storbritannia

– Sentrale rolleinnehavere blir med videre

– Syv nye, sentrale rolleinnehavere bekreftet

– Adars skuespiller forlot plutselig prosjektet

– Showrunnerne har allerede antydet nye karakterer

– Finalen i sesong 1 et hint om hvor sesong 2 vil bevege seg

– Serien kan nærme seg arven fra Tolkien i større grad

– Seriens tre siste sesonger venter ennå på grønt lys

Det er ennå lenge til vi kan sette oss ned å kose oss med sesong 2 av Rings of Power. Produksjonen av oppfølgeren til den utrolig populære TV-serien som bygger på universet fra Ringenes Herre er påbegynt, men det er lite trolig at vi får se den før i 2024.

Men mens man veter på en ny sesong av en av de beste seriene på Amazon Prime Video (Åpnes i ny fane), er det mye du kan lese om sesong 2. Nedenfor har vi samlet alle de viktigste nyhetene som omhandler sesong 2 av Amazons Ringenes Herre-tolkning, blant annet om både nye og tilbakevendende rolleinnehavere (og én avskjed), detaljer om handlingen, seriens fremtid på Amazon Prime Video og mye mer.

Det er kanskje opplagt, men nedenfor serverer vi skikkelige spoilere for sesong 1 av The Rings of Power (Åpnes i ny fane). I tillegg følger mulige spoilere for sesong 2 i våre avsnitt om rollebesetning og handling. Vi gir deg beskjed før du kommer så langt, så du kan navigere deg kjapt forbi dem om du ønsker å unngå dette.

The Rings of Power season 2 – lanseringsdato: Hva vet vi?

Ikke regn med å få se sesong 2 av The Rings of Power i 2023. (Image credit: Matt Grace/Prime Video)

Det er ennå ikke kommet noen lanseringsdato for The Rings of Power sesong 2.

Amazon gikk i oktober 2022 så langt som å bekrefte at den andre sesongen er under produksjon (Åpnes i ny fane). Lekkede bilder fra settet (via Twitter-brukeren sara_talib1 (Åpnes i ny fane)) viser at filmingen er påbegynt i den ødelagte byen Tirharad, et av de viktigste stedene i den første sesongen.

New Zealand er imidlertid ikke lenger seriens viktigste filmlokasjon. Produksjonen har forflyttet seg til Bray Film Studios og Bovingdon Airfield i Storbritannia. Innspillingen vil foregå omkring i Storbritannia og trolig også forskjellige steder i Europa, noe showrunnere J. D. Payne og Patrick McKay antydet under en spørsmålsrunde i september 2022.

Celebrimbor er kanskje litt lei seg for at sesong 2 tidligst kommer i 2024. (Image credit: Prime Video)

Men når vil den andre sesongen av The Rings of Power bli lansert? Jennifer Salke, leder for Amazon Studios, sa til Esquire (Åpnes i ny fane) at alle vil ha sesong 2 «ut i verden så fort som mulig», men både innspillingsarbeidet og produksjonen vil trolig ta lang tid.

Vi gjetter på at sesong 2 av The Rings of Power ikke vil bli sluppet før tidlig i 2024. Amazon skal lansere sesong 2 i sin andre store fantasyserie The Wheel of Time i 2023, så vi får tross alt mye fantasy å glede oss på veien, før Amazons Lord of the Rings vender tilbake. Det anbefales at man i mellomtiden også ser dokumentaren The Making of The Rings of Power (Åpnes i ny fane), som handler om hvordan den første sesongen ble skapt.

The Rings of Power sesong 2 – rollebesetning

Alle de sentrale rolleinnehaverne i The Rings of Power ventes å vende tilbake. (Image credit: Prime Video)

Her er rolleinnehaverne vi venter at vil gjenoppta sine roller i The Rings of Power sesong 2:

Charlie Vickers som Sauron

Morfydd Clark som Galadriel

Robert Aramayo som Elrond

Benjamin Walker som High King Gil-galad

Charles Edwards som Celebrimbor

Ismael Cruz Córdova som Arondir

Nazain Boniadi som Bronwyn

Tyroe Muhafidin som Theo

Cynthia Addai-Robinson som Queen Regent Míriel

Lloyd Owen som Elendil

Maxim Baldry som Isildur

Ema Horvath som Eärien

Trystan Gravelle som Pharazôn

Leon Wadham som Kemen

Owain Arthur som Prince Durin IV

Sophia Nomvete som Princess Disa

Markella Kavenagh som Eleanor 'Nori' Brandyfoot

Dylan Smith som Largo Brandyfoot

Sara Zwangobani as Marigold Brandyfoot

Megan Richards som Poppy Proudfellow

Daniel Weyman som The Stranger

I den siste episoden av The Rings of Power sesong 1 ble det avslørt at Halbrand faktisk er Sauron. Når vi følger Vicker videre, er det i rollen som den ikoniske antagonisten i Ringenes Herre.

Lenny Henrys Sadoc Burrows og The Mystics får vi imidlertid ikke noe gjensyn med. Sadoc døde i seriens åttende episode etter at han ble dødelig såret i slaget mellom The Stranger, hørfotene og The Mystics, der sistnevnte ble tilintetgjort av The Stranger i det samme slaget.

Birolleinnehaverne venter vi også å se igjen. Alex Tarrants Valandil, Geoff Morrells Waldreg, Peter Mullan som kong Durin III, Maxine Cunliffe som Vilma og Thusitha Jayasundera som Malva er de fem viktigste birolleinnehaverne i serien. Men om Vilma og Malva dukker opp, avhenger av om vi får et gjensyn med hørfotsamfunnet (mer om dette senere).

Det er imidlertid enda en skuespiller som ikke blir med videre til sesong 2 (Åpnes i ny fane). Joseph Mawle, som spiller Adar, er blitt erstattet av Sam Hazeldine (Peaky Blinders). Det er ikke oppgitt noen årsak til at Mawle ikke fortsetter i rollen. THR avslørte at ytterligere seks skuespillere har sluttet seg til besetningen, men det er ennå ikke brakt på det rene hvilke roller de går inn i:

Ben Daniels (The Crown, Jupiter's Legacy)

Yasen "Zates" Atour (The Witcher sesong 2, Young Wallander)

Gabriel Akuwudike (1917, War of the Worlds)

Nia Towle (Persuasion)

Nicholas Woodeson (Rome, Silent Witness)

Amelia Kenworthy (hennes første store rolle)

Mulige spoilere følger for andre rolleinnehavere i sesong 2 av The Rings of Power. Hopp til neste avsnitt hvis du ikke vil lese dette.

En skikkelse som allerede er bekreftet å skulle dukke opp, er skipstømmermannen Cirdan. I kildematerialet var Cirdan lord av Falathrim i Midgards første tideverv. Han var i besittelse av en av maktens ringer – Narya – før den kom i Gandalfs eie. Benjamin Walker, som spiller storkongen Gil-Galad, har hintet om (via Nerdist (Åpnes i ny fane)) at Cirdan vil få en «stor påvirkning» på hans egen skikkelse.

Cirdan er trolig ikke den eneste nye alven som vil dukke opp. I episode 7 fortalte Galadriel med Theo om Celeborn, alven hun giftet seg med, men som hun ikke hadde sett på lang tid. Galadriel antar at han er død, men som alle Tolkien-entusiaster vet, lever Celeborn i det tredje tidevervet. Når de to gjenforenes, tar de bolig i byen Lothlórien.

I forbindelse med en visning av episode 6 og 7 (Åpnes i ny fane), nektet Payne og McKay å bekrefte om Celeborn ville vende tilbake (Åpnes i ny fane). Men McKay kom likevel med et hint: «Vi vet at de vil foreta seg ting sammen, ettersom de får avkom, grunnlegger riker og slike ting. Så det vil være vanskelig å forestille seg at de ikke vil møtes igjen, men vi får se.»

Ellers ønsker Charles Edwards, som spiller Celebrimbor, å se en dypt skildret dvergskikkelse (Åpnes i ny fane) i sesong 2 av The Rings of Power. Ellers er nykommeren Jamie Bisping, ifølge Twitter-kontoen The Fellowship of Fans (Åpnes i ny fane), hentet inn i rollen som en skikkelse kalt Viran. Det er ennå uklart om dette bare er et kodenavn.

Og ettersom den første av maktens ringer ble smidd i den åttende episoden, kan det godt hende vi får se tilblivelsen av de øvrige 17 i sesong 2. Hvis det er tilfellet, kan det hende vi endelig får stifte bekjentskap med blant andre Khamûl the Easterling, et av de ni ringskrømtene.

The Rings of Power sesong 2 – handling

The Rings of Power sesong 2 har mange intrikate handlingstråder å nøste opp i. (Image credit: Prime Video)

Vi vet ennå lite om handlingen i sesong 2 av The Rings of Power. Men med tanke på hva rollebesetningen kan fortelle oss, samt det som skjer avslutningsvis i den første sesongen og hva vi kan lese av Tolkiens egne tekster, er det i hvert fall mulig å gjøre seg noen spekulasjoner over hva som vil skje.

De mest sentrale spørsmålene knytter seg til Sauron og maktens ringer. Allerede en stund før avslutningen av den første sesongen visste enkelte av rolleinnehaverne, blant andre Clark og Edwards, at Vickers spilte Sauron (Åpnes i ny fane), mens andre først ble klar over dette på et langt senere tidspunkt av produksjonen (Åpnes i ny fane). Så som Halbrand er blitt avslørt som Sauron, har Vickers fortalt at han selv ikke visste at han var den beryktede Sauron før under innspillingen av den tredje episoden (Åpnes i ny fane). Midgards største skurk vil helt opplagt innta en sentral rolle i sesong 2 – og i tiden som følger.

Han er kommet til Mordor for å gjøre dette til sitt operasjonelle sentrum. Ettersom Adar og hans følgere allerede bor i dette området, blir det spennende å se om Sauron samarbeider med Adar, eller om han skyver ham til side og beholder Adars hær av orker. De to havnet i en (fysisk og verbal) konfrontasjon i 6. episode, så det blir spennende å se dem møtes igjen i sesong 2 av The Rings of Power. Vickers fortalte TechRadar at han gleder seg til en videre utforskning av det kjølige forholdet dem imellom, og at «jeg digger virkelig den dynamikken. Disse karakterene har en lang historie, så jeg er ivrig etter å utforske dybden i den».

Kan Galadriels og Saurons veier krysses igjen? (Image credit: Prime Video)

Og hva med et nytt møte mellom Galadriel og Sauron? Det oppsto tette bånd mellom dem før Halbrand avslørte sin egentlige identitet for henne, før han ble avvist i sine forsøk på å gjøre henne til sin dronning.

«Jeg har alltid vært opptatt av scenen med Galadriel og speilet i Ringenes Herre-filmene», fortalte Clark til TechRadar. «Hun kan ikke gi slipp før hun har slått dette fullstendig fra seg, ettersom hun opplever at det frister henne. Men bare en ørliten smule, ettersom hun er smertelig klar over hvor grusomt det ville ha vært. Dermed vil det bli spennende å se hvordan hun vil håndtere et gjensyn.»

«Jeg tror at det avgjørende ved forholdet deres, er at det ikke fines noe fred ved å være ensom», sa Vickers. «Sauron ender med å tro at freden bare kan oppstå med ham som konge, og at Galadriel har tatt dette fra ham i den første sesongen. Du kan betrakte ham som angrende eller manipulerende på den måten. Han vet hvor nyttig hun kan være når det gjelder å treffe de rette menneskene og havne i de rette kretsene for å skaffe seg disse forbindelsene. Nå som han har sveket henne, og hun ikke har fortalt alvene om ham, vil det bli spennende å se hvordan de vil reagere om de skulle møtes igjen».

Vennskapet mellom Elrond og Galadriel blir nok en gang satt på prøve i sesong 2. (Image credit: Ben Rothstein/Prime Video)

Ved å ikke ha fortalt alvene om Halbrands sanne natur, skaper Galadriel også problemer for seg selv. Elrond vet allerede at hun ikke har vært ærlig med ham, ettersom hun har oppdaget Southlands' skriftrull der den kongelige slektslinnjen er nedtegnet. Det var denne Galadriel tok i bruk for å finne Halbrands egentlige identitet.

Clark fortalte TechRadar at han tror Galadriels beslutning om å ikke fortelle Elrond og hans medsammensvorne om Sauron vil være et stort feiltrinn. «Jeg tror ikke at hun vil oppleve dette som den rette beslutningen», sa Clark. «Alvene vil gjøre feil, og det vil få konsekvenser. Galadriel vil nok innse at hun har begått en skjødesløs og katastrofal feil.»

Men det hun nok ser mest frem til fra Galadriels side i sesong 2, forteller Clark at er «å tilbringe mer tid med alvene, uansett hvordan det forholdet måtte være, og bare det å vende tilbake til Galadriels alviskhet. Vi vet at hun vil bli tilbakeholden og hemmelighetsfull, og at hun vil utvikle seg til Lady of Lothlórien. Jeg er spent på hva som vil få henne til å trekke seg tilbake fra det hun har gitt seg i kast med».

De første tre av maktens ringer er blitt skapt. (Image credit: Prime Video)

Når det gjelder ringene, er de tre første blitt smidd av alvene. Konsekvensene av deres tilblivelse (og hvorvidt de vil bli alvenes redning), vil nok være et sentralt element i fortelleingen i de tidlige episodene av den andre sesongen. Men det gjenstår ennå å skape 17 ringer, inkludert Den Ene. Får vi se mørkets fyrste skape sin egen ring den neste sesongen? Det ville ikke Vickers si noe om, men han fortalte TechRadar at Sauron «har en plan» (Åpnes i ny fane). Vi tolker det som et «ja».

Men hva med de resterende 16 ringene? Vi vet at syv av dem vil bli smidd for dvergenes herrer, mens de siste ni skapes for menneskenes konger – der lederne av sistnevntes raser senere blir heksekonge og Nazgûl, eller ringskrømtene. Vi får trolig ikke se Saurons høyest betrodde offiserer anta sine spøkelsesaktige skikkelser i sesong 2, men vi blir overrasket om vi ikke får se noen av dem i deres menneskelige form den kommende sesongen.

Når det gjelder deres tilblivelse, kan Tolkiens kildemateriale avsløre at dvergenes og menneskenes ringer be skapt sammen med alvenes. Men som vi så i 8. episode, skjer det ikke akkurat slik i TV-serien, for det er generelt en ganske løs tilknytning til Tolkiens arv i sesong 1, noe enkelte fans ikke er så glade for (Åpnes i ny fane).

Ringene må smis av Sauron selv hvis han skal ha håp om å trellbinde dverger og mennesker, så vi kan ikke regne med at han ber Celerimbor om hjelp til dette. Med mindre Sauron forkler seg som Annatar, som han gjør i Tolkiens tekster, og lurer Celerimbor til å smi de øvrige ringene. Vi mener det vil være rart om Celerimbor lar seg lure igjen, og dermed tror vi at Sauron vil skape dem selv. Når det gjelder Celerimbor, fortalte Edwards eksklusivt til TechRadar at han vil være «utmattet» etter arbeidet med ringen, så det er ikke sikkert at han orker å lage flere.

The Stranger ble avslørt som en Istari, altså en av trollmennene. (Image credit: Prime Video)

Et annet sentralt spørsmål knytter seg til The Stranger, og om hvor han vil med Nori.

Vi vet at The Stranger er en Istari, altså en av de fem trollmennene som ble sendt til Midgard av Valar (Midgards guder) for å bistå rasene i kampen mot Sauron. Merkelig nok var det ingen i rollebesetningen som oppdaget at The Stranger var en trollmann før i den avsluttende innspillingsfasen (Åpnes i ny fane).

Men selv om vi vet at The Stranger er en trollmann, vet vi ikke hvilken av dem han er. Den første sesongens avsluttende episode hintet om hans egentlige identitet, men det kan være et falskt spor.

The Stranger og Nori reiser til Rhûn i Midgards østlige regioner for å finne ut a) hva navnet hans er, b) mer om fortiden hans og c) hvordan han kan kanalisere kraften sin ordentlig. Vil de støte på Khamûl eller eller de blå trollmennene (med mindre The Stranger er én av dem), som fremdeles er et mysterium for Tolkien-fans.

Det er en rekke underliggende handlinger og andre fortellinger andre sesong av The Rings of Power må ta tak i.

En av dem er sydlendingenes skjebne. Seriens syvende episode bekreftet at Sydlandene er det området som blir til Mordor etter den eksplosive avslutningen av den sjette episoden (Åpnes i ny fane). I episode 7 avslørte dessuten Bronwyn at de gjenværende sydlendingene vil forflytte seg til Pelargir, en by ved bredden av elven Anduin, som vil bli den viktigste havnen i Gondor i det tredje tidevervet.

Sydlendingene vil forflytte seg til Pelargir i seriens andre sesong. (Image credit: Prime Video)

Det er lite trolig at sydlendingenes medvirkning i serine er over med den første sesongen. I kildematerialet blir Pelargir et fristed for de trofaste – numenoeranere som er vennlig innstilt overfor alvene – under øyrikets moralske forfall i det andre tideveret. Hvis begivenhetene utspiller seg på samme måte som i Tolkiens arbeider, får vi se en gjenforening mellom Elendil og hans medsammensvorne og Arondir, Bronwyn og Theo i en fremtidig sesong – kanskje senere enn sesong 2.

Når det gjelder hørfotene, med unntak av Nori, burde vi også få et gjensyn med dem. Enkelte seere mener vi har sett det siste av dem, der hørfotingene med Poppy og resten av Brandyfoot-familien reiser i en annen retning enn The Stranger og Nori. Men under en spørsmålsrunde etter en pressevisning av den åttende episoden, der TechRadar var til stede, bekreftet McKay at vi vil bli gjenforent med hørfotene på et eller annet tidspunkt. Han antydet dessuten at de er involvert i grunnleggelsen av Hobbitun.

Hørfotene kommer tilbake på et senere tidspunkt. (Image credit: Ben Rothstein/Prime Video)

Dessuten har Markella Kavenagh, som spiller Nori, eksklusivt fortalt TechRadar at «Jeg vil svært gjerne gjenforenes med familien. Det er så hyggelig å jobbe med alle sammen. Jeg har vanskeligheter med å forestille meg at de ikke kommer tilbake, men vi må jo bare vente og se hva som skjer».

I Khazad-dûm trenger vi å få vite hva som skjer etter bruddet mellom kong Durin III og prins Durin IV. Førstnevnte fratok sønnen alle hans titler på grunn av krangelen om utvinningen av mithril og hvordan metallet kunne tas i bruk for å redde alvene fra utryddelse. Med prinsesse Disas oppgjør mot Durin IV i rene Lady Macbeth-stilen, vil vi kanskje oppleve et opprør i et ellers så edle alveriket? Eller vil far og sønn finne forsoning?

Vi tror faktisk at det siste vil skje. Den antagelsen knytter seg til at kong Durin i Tolkiens kildemateriale sender en hær av dvergkrigere i et forsøk på å redde Eregion fra Saurons ødeleggelser under krigen mellom alvene og Sauron. Vi vil kanskje få se Gil-galad fremstå som kriger, ettersom Walker har fortalt Nerdist at Gl-galads spyd, Aeglos, får kjørt seg, og at han blir mer av en hærfører i sesong 2.

Khazad-dûm er en smule dystert for tiden. (Image credit: Amazon Studios)

De to Durin-skikkelsene må legge sine stridigheter til side, ettersom en balrog, kjent som Durinsbane, dukker opp i avslutningen av episode 7. På TechRadars spørsmål om vi vil få se Durinsbane snart igjen, svarte MacKay enkelt og greit «Sesong 2. Følg med».

Så skal også det store opprøret i Númenor håndteres. Kong Palantir er død, noe som skulle innebære at dronningregent Míriel burde bli kronet til øyrikets neste hersker. Men ettersom Míriel er blind på grunn av begivehetene i episode 6 og 7, og på bakgrunn av det vi vet om Númenors historie i litteraturen, vil Pharazôn forsøke å overta tronen. Sauron kan også vende tilbake til Númenor, og vi vet ennå ikke hvordan McKay og Payne vil ta tak i denne delen av Númenors historie, noe som kan føre til rikets endelige fall. Cynthia Addai-Robinson, som spiller Míriel, antydet under Lucca Comics 2022 (Åpnes i ny fane) at «denne svakheten (blindheten) vil bli hennes styrke i fremtiden».

Det skulle være det meste – før vi begir oss til Númenors fremste dysfunksjonelle familie, altså Elendil, Isildur og Eärien. Førstnevnte vil streve med sorgen etter tapet av sønnen. Selv om vi vet at Isildur lever – ettersom han spiller en rolle i Saurons nederlag i det andre tidevervet – og utfører sine númenoranske plikter. Samtidig oppdaget Eärien palantíren i avslutningen av sesong 1. Vil hun bruke den til å se inn i Númenors fremtid? Hennes beslutning kan få store konsekvenser for kongeriket, for henne selv og for familien.

Tolkien-entusiaster vil trolig bli lettet over at sesong 2 vil holde seg vesentlig nærmere Tolkiens kildemateriale. Medvirkende showrunner J. D. Payne fortalte til The Hollywood Reporter (Åpnes i ny fane) at «sesong 2 har en kanonisk fortelling. Det er nok seere som vil mene at 'dette er fortellingen vi ønsket oss i sesong 1!' I sesong 2 får de det omsider.» På den offisielle Rings of Power-podcasten (Åpnes i ny fane) tilføyet Payne at i «sesong 2 er det langt mer som er kanon som vi ønsker å levendegjøre».

The Rings of Power sesong 2 – trailer: Finnes det en?

Hvor er traileren til The Rings of Power sesong 2? (Image credit: Prime Video)

Nei. Og det er lenge til vi får se en trailer. Når den endelig kommer, vil vi oppdatere dette avsnittet.

Får The Rings of Power flere sesonger?

The Rings of Power er planlagt få fem sesonger. (Image credit: Prime Video)

Rings of Power sesong 2 er ikke ment å bli seriens avsluttende sesong. Payne og McKay sier at de har planlagt i alt fem sesonger. I et intervju med Empire magazine (Åpnes i ny fane) bekreftet de at de vet hvordan serien vil slutte, inkludert den aller siste sekvensen.

Så langt har Amazon bare gitt grønt lys til to sesonger, men vi vil bli overveldet hvis ikke serien forlenges med de gjenstående tre sesongene. Men Embrace Groups oppkjøp av rettighetene til The Lord of The Rings kan bety skjær i sjøen, og ansvarlig produsent Lindsey Weber er usikker på hvordan den transaksjonen vil påvirke seriens fremtid (Åpnes i ny fane).

På verdensbasis ble The Rings of Power strømmet av 25 millioner seere det første døgnet, noe som gjør den til den mest sette serien på Amazon Prime så langt (Åpnes i ny fane).

Ettersom seriens skapere satser tungt på denne realfilmadaptasjonen, og med tanke på den globale populariteten til den første sesongen, vil det være usedvanlig overraskende om sesong 2. blir det siste vi ser av denne serien. Uansett må vi vente på en offisiell bekreftelse fra Amazon før vi trekker noen konklusjoner.