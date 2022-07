Prime Video krijgt broodnodige makeover om concurrentie met Netflix aan te gaan

We kunnen er eigenlijk niet omheen: Prime Video ziet er niet uit. De menu's zijn een bijeengeraapt zooitje, de bibliotheek is gemixt met gratis en betaalde content, en de user interface is al helemaal om te janken.

Gelukkig zijn de hoge piefen bij Amazon het erover eens dat de streamingdienst op designgebied nog wat goed te maken heeft. Prime Video krijgt dan ook een makeover. Het duurde even, maar dan heb je ook wat.

Begin deze week rolt er een nieuw design voor Prime Video uit. Abonnees die de Prime Video-app gebruiken op smart tv's en Android-smartphones zijn het eerst aan de beurt. De vernieuwde interface komt ook naar desktop en iOS, maar op een later moment.

De meest significante wijziging komt in de vorm van een vernieuwd navigatiesysteem. Prime Video-abonnees moeten makkelijker kunnen bladeren door de verschillende roosters.

In de schermafbeelding hieronder zie je dat de Prime Video-app binnenkort met menuopties aan de zijkant komt. Dit moet ook de vindbaarheid van films en series verbeteren.

Image 1 of 4 (Image credit: Prime Video ) Image 1 of 4 (Image credit: Prime Video ) Image 1 of 4 (Image credit: Prime Video ) Image 1 of 4 (Image credit: Prime Video ) Image 1 of 4

Een goed voorbeeld hiervan is dat de eigen content van Prime ook een speciaal plekje in de carrousel krijgt. Dit is vergelijkbaar met de Netflix Originals-tab bij de concurrent.

Het vernieuwde design leent ook veel elementen van Netflix op andere manieren. Zo is er een top 10-lijst, met titel geordend op populariteit (waarschijnlijk over een week tijd genomen). Deze worden in een makkelijk navigeerbare lijst opgenomen. Een voorbeeld hiervan zie je hieronder.

(Image credit: Prime Video)

Het team van Prime Video is ook aan de slag gegaan met de klacht dat gebruikers niet makkelijk kunnen zien welke content inbegrepen is bij een standaard Prime-abonnement.

Nieuwe icoontjes laten zien of iets inbegrepen is of niet bij een standaard abonnement. Een blauw vinkje toont aan dat je het kunt kijken, en een icoontje van een winkeltas toont aan dat je het kunt huren, kopen of op kunt abonneren. Een tab genaamd 'Mijn Abonnement' verschijnt ook bovenaan het menu, waardoor je gemakkelijk toegang hebt tot alles wat in het abonnement zit.

Als laatste is er nog een zoekpagina, waarbij je kunt zoeken naar specifieke titels, genres of collecties. Het is tevens mogelijk om te filteren op videokwaliteit.

Zoals gezegd rolt het nieuwe design de komende weken uit voor diverse platformen.

Analyse: Broodnodige vernieuwing bij Prime

In een competitieve markt als die van de streamingdiensten is dit goed nieuws voor twijfelende Prime Video-abonnees. Met het nieuwe design lijkt Prime Video weer enigszins op een moderne streamingdienst, want concurrenten als Apple TV Plus en Disney Plus hebben het al een tijdlang beter voor elkaar qua design.

Combineer het verbeterde design met de alsmaar groeiende bibliotheek (waaronder veel eigen materiaal), en het kan zomaar eens gebeuren dat er mensen overstappen van andere (vaak duurdere) diensten naar Prime gaan.