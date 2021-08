Lord of the Rings-serie Amazon verschijnt in september 2022

De langverwachte The Lord of the Rings-serie van Amazon heeft eindelijk een releasedatum. Volgens een officiële tweet begint het spektakel op 2 september 2022.

De tweet meldt niet alleen een datum om naar uit te kijken. Het bevat ook een stilstaand beeld van de serie. We zien een personage in het wit gekleed op een groene heuvel staan, terwijl het gedaante uitkijkt op een grote witte stad. Op de achtergrond zien we een zonsondergang die twee kolossale bomen verlicht.

On September 2, 2022, a new journey begins. pic.twitter.com/9tnR7WqDoAAugust 2, 2021 See more

Het is wellicht teleurstellend dat we nog minstens een jaar moeten wachten op The Lord of The Rings-serie, maar als we de geruchten van de afgelopen tijd nagaan, ligt dit in lijn der verwachting. Castlid Benjamin Walker zei laatst nog dat ze nog altijd aan het filmen waren.

Vanwege de kwaliteit van de CGI die in bovenstaande screenshot is gebruikt en het vermeende budget van 465 milljoen dollar (392 miljard euro) voor enkel en alleen het eerste seizoen, is het logisch dat Amazon nog maanden tot een jaar nodig heeft om de Middle-Earth-serie af te maken.