Netflix wil account delen beperken

Netflix wil voorkomen dat gebruikers van de streamingdienst meeliften op het abonnement van vrienden of familieleden. GammaWire merkte op dat een aantal Netflix-gebruikers een waarschuwing ontving: "als je niet bij de eigenaar van dit account woont, heb je jouw eigen account nodig om te blijven kijken". Daarbij wordt het aanbod gegeven om je eigen account te starten met een proefabonnement van dertig dagen.

Verificatiecode

Om te verifiëren dat het om jouw account gaat (of dat van iemand anders), krijgt de accounthouder een verificatiecode via e-mail of sms. Voor mensen die andermans account gebruiker zonder hun medeweten, vormt dit mogelijk een probleem. Voor de overgrote meerderheid - waarbij men op de hoogte is van het account delen - zal je enkel contact moeten opnemen met de hoofdgebruiker van het account om de code te verkrijgen.

Het beperken van account delen door Netflix bevindt zich momenteel nog in de testfase en is slechts in enkele regio's van toepassing. Of Netflix ooit daadwerkelijk besluit om account delen actief tegen te gaan, is dus nog niet definitief.