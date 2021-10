James Bond: welke Daniel Craig-film is de beste? Van Casino Royale tot No Time to Die

Daniel Craig als James Bond in No Time to Die

Spoilers voor alle vijf James Bond-films met Daniel Craig in de hoofdrol volgen.

Na zo'n achttien maanden wachten, is No Time to Die eindelijk in de bioscoop verschenen. De nieuwe James Bond-film is een bitterzoet moment, aangezien Daniel Craig voor het laatst de rol van de iconische spion op zich neemt.

Het doek volgt voor Daniel Craig na 15 jaar als 007. Het is dan ook het ultieme moment om elke James Bond-film met Craig in de hoofdrol in volgorde van waardering te zetten. Sommige zijn beter dan andere vanwege verschillende redenen. We verwachten dat onze ranking niet direct dezelfde is als die van onze lezers. Wees niet getreurd als jouw favoriet niet bovenaan onze lijst staat.

Van Casino Royale tot No Time to Die: we hebben de vijf Bond-films met Daniel Craig op volgorde van waardering op een rij gezet.

5. Quantum of Solace

(Image credit: MGM Studios/Sony Pictures)

Quantum of Solace is een geweldige keuze op de onderste plaats, hoewel sommigen dit wat oneerlijk zullen vinden. De ontwikkeling van de film werd getroffen door de Writers Guild of America-staking in 2008, waardoor veel van de grote scènes in de film zijn gefilmd op de dag dat ze geschreven werden.

Wat de omstandigheden ook waren, Quantum of Solace is nu niet bepaald de beste Bond-film. Het zit vol met product placement en Dominic Greene (Mathieu Amalric), de hoofdschurk van de film is makkelijk te vergeten. Het plot is bovendien rommelig. Ook de montage van de film belemmert hoe het verhaal zich afspeelt en zorgt voor een wat onsamenhangend verhaal.

Er zijn echter ook wat dingen om van te houden in Quantum of Solace: Craig doet het geweldig als emotioneel verwonde en op wraak beluste Bond. Judi Dench als M is ook uitstekend, als morele tegenhanger van 007. Het is overigens de kortste Bond-film ooit, als gevolg van de staking.

Quantum of Solace heeft mogelijk last ondervonden van externe omstandigheden (en de opvolging door Casino Royale, die veel lof ontving), maar het is nu eenmaal geen geweldige film.

4. Spectre

(Image credit: Sony Pictures/MGM Studios)

Net als Quantum of Solace, weet ook Spectre niet geheel aan de hoge verwachtingen te voldoen. Dat is jammer, aangezien Spectre met een van de meest indrukwekkende openingen ooit begint. Het plot maakt wel wat losse eindjes van de vorige films aan elkaar.

Het meest frustrerende is dat het verhaal van Spectre inkakt op een cruciaal moment. De onthulling van Blofeld is niet zo impactvol als zou moeten. De volledige sequentie in de Sahara mist ontroering, hoewel de explosies geweldig zijn.

Het einde van Spectre zorgt voor een spannend spektakel. De ontwikkeling van James Bond als personage is vooral aan het einde sterk zichtbaar. Het laat zien hoeveel 007 is gegroeid tijdens het Craig-tijdperk.

De tweede film van regisseur Sam Mendes had wat geweldige momenten, maar er zijn simpelweg een aantal betere Bond-films in het Craig-tijdperk. Spectre is daardoor een middelmatige James Bond-film geworden.

3. No Time to Die

(Image credit: Universal Pictures/MGM)

De laatste vertolking van Daniel Craig als 007 is een passend einde voor de acteur. Het is onverwachts een stuk grappiger dan normaal gesproken en komt met redelijk wat prachtige decors, verschillende plot twists en zelfs enkele horrorachtige momenten in No Time to Die.

Hoewel het een vermakelijke film is, komt No Time to Die er niet zonder kleerscheuren vanaf. De duur van 2,5 uur is aan de lange kant voor een Bond-film en zorgt voor een vreemde balans in het tempo van de film. Bovendien wordt er te gemakkelijk door bepaalde gebeurtenissen heengegaan, waardoor het soms zelfs voelt dat de makers te veel in die 2,5 uur wilden proppen.

De schurk Lyutsifer Safin, gespeeld door Rami Malek, is nu niet bepaald zo kwaadaardig als andere bad guys in Bond-films. Het helpt niet dat Safin een soort zijtak vormt binnen het bredere verhaal. No Time to Die is een geweldige afsluiting voor het Daniel Craig-tijdperk. Dat verdient genoeg ruimte voor de hoofdpersoon om het afscheid te krijgen dat hij verdiend. Toch beschikken de beste Bond-films over fantastische, iconische schurken, en Safin voldoet nu eenmaal niet aan die verwachting.

Over het geheel doet No Time to Die meer goed dan slecht. Het is een aangename Bond-film om te kijken en breit veel losse eindjes van de vorige Craig-films aan elkaar. Het einde is hartverscheurend en levert een geschikte finale waarbij er bij menig fans de tranen over de ogen zullen rollen.

2. Casino Royale

(Image credit: Empire Online)

Het is wat gek om dit nu te zeggen, maar fans en critici hadden aanvankelijk wat lage verwachtingen als het gaat om Casino Royale uit 2006. Dit had alles te maken met het verzet tegen Craig als nieuwe James Bond een jaar eerder.

Casino Royale was een complete verrassing. Het was een heruitvinding van de legendarische spion waar het publiek niet op voorbereid was. Craig nam een wat meer onvolmaakt personage aan dan vorige iteraties. Het heeft de fundering gelegd voor een evolutie van het personage, waarbij de morele kant van Bond en zijn ware identiteit meer naar de voorgrond kwamen.

Elke Bond-film heeft een sterke cast nodig om succesvol te zijn. Casino Royale was verreweg een van de beste in de recente geschiedenis. Eva Green stal de show als femme fatale Vesper Lynd, terwijl Mads Mikkelsen en Jeffrey Wright aansloten als de schurkachtige Le Chiffre en CIA-agent Felix Leiter.

Voeg daar een hoop sterke actiescènes en een noodlottig liefdesverhaal aan toe, en het eindresultaat is dat Casino Royale een tweede plaats op onze lijst van beste James Bond-films met Daniel Craig in de hoofdrol verdient.

1. Skyfall

(Image credit: Sony Pictures/MGM Studios)

Skyfall is nog altijd de kers op de taart als het gaat om het Craig-tijdperk. Voor een groot deel van Skyfall is Bond niet langer werkzaam als MI6-agent. We zien een Bond die niet geheel op het hoogtepunt van zijn krachten is. Hij steekt fysiek, mentaal en psychologisch de handen uit zijn mouwen, terwijl hij worstelt om Raoul Silva (Javier Bardem) te stoppen om zijn grootse plan uit te voeren.

Het lukt Bond niet om M (Judi Dench) te redden tijdens de laatste dertig minuten van Skyfall. De laatste confrontatie bij de Schotse Hooglanden waar Bond opgroeide is zowel pittoresk als ondraaglijk gespannen.

Skyfall resoneerde vooral goed bij het publiek vanwege het overkoepelende thema van familie. We verkennen Bonds verleden als hij terugkeert naar zijn voormalige verblijfplaats en zien de toekomst zonder moeder-zoonrelatie als M sterft. Judi Dench' M krijgt een waardig afscheid, door het personage in een story arc te plaatsen die teruggaat tot het Pierce Brosnan-tijdperk.

Net als Casino Royale haalt Skyfall bepaalde stilistische en thematische elementen uit The Dark Knight uit 2008. Het is een spionnenthriller die onder je huid kruipt en je meeneemt op een wilde rit. Het is niet voor niets dat dit de best verkopende Bond-film allertijden is. Er zijn weinig 007-films die in de buurt komen van Skyfall.