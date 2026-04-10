"Dit is niet iets wat we momenteel testen": toch geen reclames van 90 seconden voor YouTube?

Er is online een beetje gedoe ontstaan over advertenties op YouTube. Het gaat specifiek om zogenaamde reclames van 90 seconden in de tv-app van YouTube die niet over te slaan zijn. Verschillende gebruikers zijn deze extra lange advertenties schijnbaar tegengekomen, maar YouTube claimt dat er geen reclames van 90 seconden horen te verschijnen.

Via een officieel account op X laat YouTube dan ook weten dat het platform geen reclameformat heeft met reclames van 90 seconden die je niet kan overslaan. Toch laten sommige gebruikers online weten dat ze deze advertenties wel zijn tegengekomen op hun tv's.

"Dit is niet iets wat we momenteel testen," staat er verder ook nog in de post van het YouTube-team. Maar het team gaat hier wel onderzoek naar doen. Android Authority heeft in een artikel een aantal van de klachten van gebruikers (met daarbij fotobewijs) verzameld.

Maar zijn deze lange advertenties er nou echt of niet? Als we de reacties op Reddit moeten geloven, dan zijn ze er zeker. Er zijn genoeg meldingen van dit fenomeen te vinden. Eén gebruiker geeft aan er vier op één dag te hebben gezien, terwijl een andere bevestigt dat "ze zeker bestaan".

De "adpocalypse"

Hoewel YouTube de situatie nu dus schijnbaar aan het onderzoeken is, is het lastig om te bepalen wat er hier nou precies aan de hand is. Aangezien er wel echt veel meldingen zijn van dit probleem, is het niet waarschijnlijk dat al deze meldingen gewoon nep zijn.

Sommige gebruikers suggereren dat het hier misschien gaat om drie reclames van 30 seconden achter elkaar (die dus allemaal niet zijn over te slaan). In dat geval zou iedereen hier technisch gezien gelijk hebben: de gebruikers én YouTube. Momenteel is het echter nog niet bevestigd wat nu precies de mogelijke oorzaak is.

Wat we in ieder geval wel weten, is dat YouTube enorm veel videocontent op zijn website host en dat het de kosten daarvoor moet dekken met behulp van advertenties. Dat wordt inmiddels toch wel wat lastiger, dus krijgen we te maken met langere advertenties. Als je dat toch echt te vervelend vindt, dan is een abonnement op YouTube Premium nog een alternatief.

Het wordt er over het algemeen niet leuker op om content op je tv te streamen, want steeds meer streamingdiensten voegen (extra) advertenties toe.