Obi-Wan Kenobi heeft nieuwe releasedatum gekregen op Disney Plus

De Obi-Wan Kenobi-serie op Disney Plus heeft een nieuwe releasedatum gekregen. We hoeven echter niet veel langer op de serie te wachten. Ewan McGregor, de acteur die in de rol van de iconische Jedi Master kruipt, heeft in een video op sociale media gedeeld dat Obi-Wan Kenobi vanaf 27 mei te streamen is.

Op die dag zijn de eerste twee afleveringen van Obi-Wan Kenobi te bekijken op Disney Plus. Hieronder vind je de aankondiging:

"Hallo, Star Wars-fans," zegt McGregor. "Bedankt voor al jullie ongelofelijke steun en reacties op Obi-Wan Kenobi. Ik heb wat belangrijk nieuws: onze releasedatum verplaatst - slechts een paar dagen - van woensdag naar vrijdag 27 mei."

"Maar hier is het goede nieuws: de eerste twee afleveringen zullen tegelijk verschijnen. Je kunt beide aflevering van Obi-Wan Kenobi dus vanaf vrijdag 27 mei bekijken, exclusief op Disney Plus."

De nieuwe releasedatum is drie weken na de verschijning van de eerste trailer aangekondigd. Hierin kregen we een eerste blik op het standalone avontuur van het Star Wars-personage Obi-Wan. We weten ook welke locaties we zullen tegenkomen, en welke goede (en slechte) personages we zullen ontmoeten.

In Obi-Wan Kenobi kruipt McGregor terug in zijn rol als Jedi Master, vijftien jaar na de gebeurtenissen uit de Star Wars-prequel-trilogie. De serie begint tien jaar na Revenge of the Sith, waarbij Obi-Wan op een jonge Luke Skywalker past op Tatooine.

Hayden Christensen keert ook terug in zijn rol als de legendarische Sith Lord. De rest van de kast bestaat onder anderen uit Joel Edgerton, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend en Moses Ingram.