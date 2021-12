Spider-Man: No Way Home: releasedatum, trailers, cast, verhaal en meer

Na maanden wachten, geruchten lezen en heel wat speculaties en gelekte trailers, kunnen we eindelijk Spider-Man: No Way Home gaan kijken. De volgende film op Marvel's Phase 4 lijstje, die de studio heeft gemaakt met Sony Pictures, zal deze week in de bioscopen arriveren. Zoals we kunnen lezen in de eerste reviews die zijn verschenen na de filmpremière op 13 december, zal het een wilde, schokkende en emotionele rit worden voor Marvel en Spider-Man fans.

Wanneer kun je Spider-Man: No Way Home in de bioscoop gaan zien? Wel, hij zal vanaf vandaag, 16 december in de bioscopen draaien.

Of je Spider-Man: No Way Home nu al gaat zien in een bioscoop bij jou in de buurt, Spidey verbreekt zijn banden met de MCU nog niet. De 27e Marvelfilm neemt misschien afscheid van Tom Holland als de huidige Spider-Man, maar er spelen heel wat projecten waarin deze webslingeraar zijn gezicht zal laten zien. We gaan dus meer zien van Spider-Man, wat voor ons een dikke plus oplevert voor de franchise!

Misschien blaast Holland zijn rol nieuw leven in middels de animatiefilm Spider-Man: Across the Spider-Verse – iets dat Tom Holland maar wat graag zou doen volgens SyFy Wire, maar we zullen moeten wachten op officiële bevestigingen voor we daar iets over kunnen roepen.

Wil je nu al meer weten over Spider-Man: No Way Home, voor je hem hebt gezien? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Hieronder hebben we alles geschreven wat wij weten over Spider-Man: No Way Home, inclusief de releasedatum, omvangrijke cast, twee trailers, mogelijke verhaallijnen en plottwists, opmerkelijke geruchten, toekomstige Spider-Man-projecten en meer.

Let wel: er zitten misschien grote spoilers in ons artikel voor Spider-Man: Far From Home, evenals enkele spoilers voor andere Marvel-films en -series, waaronder Loki en WandaVision. Wil je die nog niet lezen? Dan kun je nu nog wegklikken.

Spider-Man: No Way Home releasedatum

Spider-Man: No Way Home releasedatum: 16 december 2021

Spider-Man: No Way Home zal exclusief in de bioscoop te zien zijn vanaf donderdag, 16 december 2021.

Het zal de laatste film zijn in een hectisch en overvol jaar met Marvelfilms, waaronder Black Widow, Shang-Chi, en de Eternals. Het zal ook even wachten zijn op de eerstvolgende MCU film: Doctor Strange 2 zal pas in mei 2022 in de bioscoop verschijnen.

Spider-Man: No Way Home trailer

Spider-Man: No Way Home trailer: bekijk de laatste teaser

De tweede Spider-Man: No Way Home-trailer is hierboven te bekijken, en zoals je ziet, zal het de donkerste, meest actievolle Spidey-film tot nu toe zijn.

We zien in deze trailer de respectievelijke terugkeer van Doc Ock en Green Goblin, maar ook de terugkeer van Electro, Sandman en Lizard worden bevestigd als onderdeel van verzameling schurken in de film.

We zien ook fragmenten die hinten naar verhaallijnen tussen Spider-Man en Doctor Strange, verwijzingen naar eerdere live-action Spider-Man-films en een paar luchtige momenten die laten zien dat No Way Home doorspekt is met die typische Spidey-humor.

Als je de eerste trailer van de film hebt gemist (hoe is je dat gelukt!?) kun je hem hieronder bekijken:

De eerste trailer liet zien dat Peter Parker de hulp van Doctor Strange zoekt om zijn geheime identiteit als Spider-Man weer geheim te maken. Spider-Mans identiteit werd, zoals jij je vast herinnert, onthuld door Jake Gyllenhaals Mysterio aan het einde van Spider-Man: Far From Home.

In de eerste trailer van No Way Home zie je dat Peter erg baalt van alle publiciteit (om nog maar te zwijgen van het feit dat mensen denken dat hij een schurk is die Mysterio heeft vermoord), dus gaat hij naar Strange voor hulp.

Niet alles gaat volgens plan, waardoor het tweetal onbedoeld de deuren openzet van het Marvel Cinematic Multiverse (MCM). En zij zijn niet de enige, want als je goed hebt opgelet, weet je dat Wanda Maximoff en Loki-variant Sylvie ook helpen om het MCM te introduceren in de series WandaVision en Loki.

Voor Spider-Man leidt dit tot het bij elkaar brengen van schurken uit de verschillende Spider-Man franchises. Ze worden naar de MCU gehaald en richten natuurlijk een flinke ravage aan. Het is vervolgens aan Spider-Man (of zou dat Spider-Men kunnen zijn?) om de boel te redden.

Als je niet kunt wachten om meer beelden te zien voordat je Spider-Man: No Way Home in de bioscoop kunt zien: de eerste minuut van de film werd exclusief onthuld op Late Night met Seth Meyers (via ComicBook.com's Twitter-account):

Spider-Man: No Way Home cast

Spider-Man: No Way Home cast: wie speelt wie?

Tom Holland speelt de rol van Peter Parker, Jacob Batalon is terug als Peters vriend Ned en Zendaya keert terug als Peters vriendinnetje MJ. Stephen Strange wordt gespeeld door Benedict Cumberbatch, die bovendien het stokje van Iron Man overneemt als hoofdmentor van Spider-Man.

Marisa Tomei en Jon Favreau zijn ook terug in hun rollen van tante May en Happy Hogan. Ook zullen we Tony Revolori terugzien in zijn rol als Flash Thompson, compleet met blond haar.

Er worden heel wat oude Spider-Man-schurken uit het stof gehaald, ieder gespeeld door de originele acteurs. Doc Ock wordt gespeeld door Alfred Molina, Jamie Foxx speelt Electro, Rhys Ifans kruipt in de huid van Lizard, Thomas Hayden Church is Sandman en Willem Dafoe speelt nog een keer de Green Goblin. Al deze oudgedienden zullen terugkomen voor dit veelzijdige epos, waarbij we bovendien weer mogen genieten van J.K. Simmons als de knorrige J. Jonah Jameson, zoals we ook zagen in Far From Home.

Er is ook veel gespeculeerd over de terugkeer van Tobey Maguire en Andrew Garfield in hun oude rollen van Peter Parker/Spider-Man. Garfield en Holland hebben stellig ontkend dat de voormalige webslingeraars terug zullen komen, waarbij Holland onlangs opnieuw een steek deed naar hun betrokkenheid (via de tweet van Associated Press hieronder), en zei dat hij "op een dag het scherm met hen zou willen delen".

Er zijn de afgelopen maanden een aantal foto's en filmpjes verschenen waarop Maguire en Garfield op de set te zien zouden zijn. We zullen die beelden hier niet plaatsen, maar als je geluk hebt, vind je ze op social media of Reddit. Sommige recensies lijken te verwijzen naar een rol in de film.

Omdat schurken als Doc Ock en Electro de MCU zijn binnengekomen vanuit eerdere Sony Spider-Man-universums, is het best aannemelijk dat Maguire en Garfield zullen verschijnen om Holland's Peter Parker te helpen de schade te beperken.

Tot slot gaat het gerucht dat Charlie Cox zal terugkeren als Daredevil uit de gelijknamige Netflix-serie. Een oud bericht van Murphy’s Multiverse, dat ook is gedeeld op ComicBook.com, vertelde dat hij op de set gesignaleerd was.

We zullen moeten afwachten, hoewel een casting call van februari 2021 suggereerde dat er een scène werd opgenomen in een rechtbank. Die rechtszaak was te zien in de eerste trailer, maar daarin is Cox niet te zien.

De acteur heeft zijn betrokkenheid bij meerdere gelegenheden ontkend (nee, dat zijn niet zijn onderarmen in de eerste trailer) en dus zullen we zullen zien of hij de waarheid spreekt zodra de film in de bioscopen te zien is. Uitgelekte foto's, die begin november online verschenen, leken te bevestigen dat hij toch deel uitmaakt van de cast. En prominente leaker, Daniel RPK, heeft later onthuld dat Cox slechts in één scène in de hele film aanwezig zal zijn. Maar of dat zo is?

Spider-Man: No Way Home verhaal

Spider-Man: No Way Home: waar gaat het verhaal over?

(Image credit: Sony Pictures)

De officiële synopsis van de film luidt: "Voor de allereerste keer in de geschiedenis van de Spider-Man-films is onze vriendelijke superheld ontmaskerd en kan hij zijn normale leven niet langer gescheiden houden van zijn gevaarlijke leven als superheld. Als hij Doctor Strange om hulp vraagt, staat er meer op het spel dan ooit tevoren. Dit dwingt hem onder ogen te zien wat het nu echt betekent om Spider-Man te zijn."

De derde MCU Spider-Man-film gaat verder waar we gebleven waren in Far From Home. Hier werd Spidey door Mysterio beschuldigd een drone-sturende terrorist te zijn, en J. Jonah Jameson onthulde de geheime identiteit van de superheld als Peter Parker.

En dus wordt Peter voor de rechter gedaagd voor de vermeende moord op Mysterio. Aangezien hij later in de trailer weer op school zit, denken we dat hij (misschien met de hulp van Matt Murdock) onschuldig zal worden bevonden. Maar nu zijn geheime identiteit onthuld, zal hij alles op alles moeten zetten om zijn naam te zuiveren.

In de strips is er een One More Day verhaallijn waarin Peter om een magische interventie vraagt. Nadat Peter in de stripreeks over de Civil War zijn identiteit onthulde, werd zijn tante May neergeschoten als gevolg van die onthulling. Om te voorkomen dat ze neergeschoten zou worden, vroegen Peter en Mary Jane (die in de strip getrouwd waren) de demonenheer Mephisto om Mays leven te redden. In ruil daarvoor zouden Peter en Mary Jane hun huwelijk opgeven. Met zijn krachtige magie verandert Mephisto de loop van de geschiedenis om deze veranderingen weer te geven.

Nu er twee trailers uit zijn, weten we dat de controversiële (en door veel fans gehate) One More Day verhaallijn met betrekking tot Peters identiteit en magie subtiel en in aangepaste vorm wordt toegepast op de MCU. In plaats van Mephisto is het alleen Doctor Strange die probeert de tijdlijn te veranderen.

Het lijkt er bovendien op alsof andere stripboek-elementen ook worden gebruikt in de verhaallijnen en personages van No Way Home. In een gesprek met The Direct repte Holland over de mogelijkheid om Peter's "donkere kant" in de MCU filmreeks te verkennen en vertelde: "Peter Parkers vermogen om slecht te zijn... er gebeurt iets in deze film waarvan ik denk dat fans erg zullen schrikken, dat is echt spannend en voor mij was het iets wat ik graag op het scherm bracht."

(Image credit: Disney/Marvel Studios)

We krijgen ook maar een kwintet schurken in plaats van de Sinistere Zes, maar dat is helemaal prima. De film heeft al genoeg personages, buiten Garfield, Maguire en Cox die mogelijk verschijnen, er hoeven niet nog meer mensen, helden of schurken in te zitten.

Als we kijken naar de schurken, lijkt het erop dat de Green Goblin de belangrijkste antagonist zal zijn. Die rol wordt flink gepusht door Holland, die aan Collider vertelde dat zijn versie van Spider-Man en Green Goblin verwikkeld zullen raken in een episch gevecht.

"In mijn vechtscène met de Goblin brak ik mijn hand", onthulde hij. "Mijn knokkels waren bebloed en we gingen er echt voor. We stopten er alles in. En ik herinner me dat op de laatste dag van de opname van die vechtscène, toen John zei dat hij alles had, Willem en ik allebei gewoon van uitputting op de grond zakten."

Volgens geruchten zal het de Green Goblin zijn die Peter overtuigt om Doctor Strange hen niet terug te sturen naar hun eigen realiteit. Waarom? Wel... in hun universum wordt elke schurk gedood door hun versie van Spider-Man. Ze zijn ook vlak voor hun dood uit hun tijdlijnen gehaald, dus ze willen natuurlijk niet terugkeren om daar vermoord te worden.

Peter heeft waarschijnlijk het gevoel dat hun benarde situatie de zijne weerspiegelt (hij krijgt een tweede kans als hij onschuldig wordt bevonden aan de vermeende moord op Mysterio) probeert in de tweede trailer de magische doos van Strange te stelen. Waarschijnlijk is dit de sleutel is om de schurken opgesloten te houden op hun terugreis naar hun eigen werelden. Grote kans dat de schurken hierdoor in staat zijn te ontsnappen en New York flink te verwoesten.

Het is onduidelijk hoe ze dat zullen doen. We hebben geruchten gehoord, maar zullen ze hier niet posten voor het geval ze iets belangrijks bederven. Het lijkt erop dat ze in de laatste confrontatie allemaal in gevecht gaan tegen Spider-Man. Of Spider-Men, als je de speculaties over de terugkeer van Garfield en Maguire gelooft.

Hoe het ook gaat, het ziet ernaar uit dat we een paar geweldige actiescènes kunnen verwachten in No Way Home. Tom Holland vertelde aan TV Globo over film (via ComicBook.com) en vertelde: "Er zijn een paar gevechten in de film die heel erg gewelddadig zijn. Het is ook een gevechtsstijl die anders is dan we ooit gezien hebben. Maar je zult Spider-Man zijn vuisten zien gebruiken in een 'vecht of vlucht' situatie.'"

Het lijkt er bovendien op dat Spider-Man: No Way Home een hommage is aan Sam Raimi, de regisseur van Maguire's Spider-Man trilogie. Aan Den of Geek vertelde Tom Holland: “Ik denk dat wat Jon Watts echt goed deed, is wat hij de 'Raimi Cam' zou noemen. Hij doet daarin heel snelle push-ins op personages, iets waar Sam Raimi volgens mij bekend om stond. Dus Jon toont hier absoluut respect voor de vorige twee films.”

Spider-Man: No Way Home: MCU toekomst

Spider-Man: No Way Home: is dit Tom Hollands laatste optreden?

(Image credit: Marvel Studios/Sony)

We weten het niet zeker, maar het kan zo zijn. In een gesprek met GQ in november, suggereerde Holland dat hij zijn webschieters aan de wilgen zal hangen na de release van No Way Home.

Er is echter een kans dat Holland nog wat langer blijft als Spider-Man. Je zag hem namelijk nog in een scène na de aftiteling in Venom: Let There Be Carnage, wat kan wijzen op een nieuwe confrontatie tussen Spider-Man en de symbiotische antiheld. Holland heeft al bevestigd dat hij die postcredits-teaser heeft geschoten tijdens het filmen van No Way Home (via Murphy's Multiverse).

Volgens Small Screen report heeft Holland een contract getekend waarin staat dat hij een rol zal spelen in Venom 3, waarvan Sony Pictures producer Amy Pascal heeft bevestigd staat dat hij op de officiële planning staat (via Collider). Dit gerucht moeten we voor nu met een flinke korrel zout nemen.

Daarna zal het afwachten zijn of Tom Holland in het pakje van deze iconische superheld zal kruipen. Hij is inmiddels 25 jaar oud, dus als hij tot zijn dertigste doorgaat met films maken, is zijn filmcarrière al een heel stuk vervlogen.

In een apart interview met Fandango, vertelde Pascal dat ze Holland graag voor een nieuwe Spider-Man trilogie zou zien. Holland heeft hierop gereageerd en vertelde dat een 'ontzettend heldere toekomst te wachten staat' voor zijn personage (bedankt, Reddit!), maar hij vertelt daarin niet of hij ook deel zal uitmaken van deze toekomstige Spider-Man films.

Als Holland aanblijft als Spider-Man, heeft hij zeker wat ideeën om te doen met zijn personage. Holland heeft zijn hoed in de ring gegooid om te verschijnen in Sony Pictures' animatiefilm Spider-Man: Across the Spider-Verse Part One en Part Two (via SyFy Wire), en hij heeft ook medegedeeld dat hij graag Morbius ziet als de volgende grote schurk (in Fandango's tweet hierboven), die in januari 2022 te zien is in zijn eigen film.

Er is zelfs een kans dat hij paden kruist met Kraven the Hunter, omdat hij ook een eigen film krijgt en dat hij zelfs ergens de belangrijkste antagonist zou zijn in het verhaal van No Way Home (volgens Collider). Mocht Harry Osborn ooit ten tonele verschijnen, zou Holland graag zien dat Timothée Chalamet de rol van Peters schoolvriend speelt (aldus ScreenRant).

Het zal een trieste dag zijn als Holland vertrekt. Hij was een geweldige Spider-Man, die een frisse jeugdigheid aan de rol heeft gegeven die echt ontbrak in de versies van Maguire en Garfield. Wat er ook gebeurt, we zullen genieten van deze mogelijk laatste rol van Tom Holland wanneer No Way Home in de bioscoop verschijnt.