Spider-Man 3: Tobey Maguire en Andrew Garfield geen rol in film

Tom Holland heeft ontkend dat acteurs Tobey Maguire en Andrew Garfield in de derde Spider-Man-film (nog zonder titel) zullen verschijnen. De acteurs hebben allen de rol van Spider-Man vertolkt.

De meest recente Spider-Man, Tom Holland, zegt dat de twee oudere Spidey-acteurs niet in de film te zien zijn. Veel fans verwachtten dit na berichtgeving van Collider. Kirsten Dunst zou namelijk haar rol als MJ Watson opnieuw vertolken, zoals in de eerdere Spider-Man-films die geregisseerd werden door Sam Raimi.

“Nee, nee, ze zullen niet in de film verschijnen”, zei Holland tegen Esquire in een coververhaal dat deze week verscheen. “Tenzij ze de meest belangrijke informatie voor me verborgen hebben gehouden, maar ik denk dat het een te groot geheim is om niet met mij te delen. Maar zover bekend, nee. Het wordt een voortzetting van de Spider-Man-films die we gemaakt hebben."

Vorige week noemde Holland de derde Spider-Man-film nog de "meest ambitieuze" standalone superheldenfilm ooit. We verwachtten in eerste instantie dat dit betrekking had op meerdere Spider-Men in het universum, maar we hebben nog wel een ander idee over wat het kan zijn.

Een theorie

Tom Holland heeft een ander groot gerucht omtrent deze film niet ontkend, namelijk dat de schurken van vorige iteraties zullen verschijnen in de aankomende film.

THR onthulde vorig jaar dat Alfred Molina zal terugkeren als Doc Ock van de Spider-Man 2-film uit 2004. Bovendien zou Jamie Foxx opnieuw in de rol van Electro kruipen, nadat hij debuteerde in de Andrew Garfield-film The Amazing Spider-Man 2.

Het lijkt erop dat dit klopt, aangezien een inmiddels verwijderd bericht op Foxx' Instagram lijkt te bevestigen dat hij inderdaad in de film zal verschijnen:

Jamie Foxx has deleted his IG post about Electro not being blue anymore 😬 pic.twitter.com/dhnDo9OwCgOctober 2, 2020 See more

Het is mogelijk dat de Sinister Six zal verschijnen in de Spider-Man-film. In de comics is het een groep superschurken die van plan zijn om Spider-Man uit te schakelen.

De originele line-up bestond uit Kraven the Hunter, Mysterio, Doctor Octopus, Vulture, Sandman en Electro. Een aantal ervan hebben we al afgestreept, zoals Vulture (Michael Keaton) in Homecoming en Mysterio (Jake Gyllenhaal) in Far From Home.

We zullen nog even moeten afwachten wat Sony en Marvel Studios voor ons in petto hebben. De derde Spider-Man-film verschijnt - als alles goed gaat in deze coronatijden - op 17 december 2021. De film wordt geregisseerd door Jon Watts.