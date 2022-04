¿Quién es Batman? El Cruzado de la Capa ha sido reinventado tantas veces a lo largo de los años que nadie lo sabe con certeza.

Sin embargo, lejos de ser un defecto del personaje, la adaptabilidad de Batman es una de las principales razones por las que ha perdurado durante más de 80 años. Pocos superhéroes importantes tienen la capacidad de ser retratados como solitarios oscuros y malhumorados en un momento, y como detectives dispuestos a jugar en equipo en el siguiente. En su larga carrera de lucha contra el crimen, el Caballero Oscuro lo ha hecho todo.

Las numerosas películas de Batman han sido tan eclécticas como el propio personaje, desde el realismo descarnado de la trilogía de Christopher Nolan, hasta el elevado nivel de exigencia de Batman y Robin de Joel Schumacher. La franquicia del murciélago también ha sido reiniciada con regularidad (es tan duradera como James Bond (opens in new tab)) y cada nueva versión del personaje ha dado al hijo más famoso de Gotham un cambio de imagen completo. La última, The Batman, llegó a los cines en marzo del 2022, con Robert Pattinson vistiendo la famosa capucha.

Pero, ¿por dónde empezar a verlas? Nos adentramos en las calles de Gotham y recorremos la brillante carrera cinematográfica del Caballero Oscuro para revelar cómo ver las películas de Batman en orden.

Las películas de Batman en orden de fecha de estreno

Batman (1943)

Batman and Robin (1949)

Batman: La película (1966)

Batman (1989)

Batman Vuelve (1992)

Batman: la máscara del fantasma (1993)

Batman Forever (1995)

Batman & Robin (1997)

Batman Begins (2005)

El Caballero Oscuro (2008)

El Caballero Oscuro: la leyenda renace (2012)

Batman v Superman (2016)

El Escuadrón Suicida (2016)

Batman: La Lego Película (2017)

La Liga de la Justicia (2017)

Joker (2019)

The Batman (2022)

Aquí encontrarás todas las películas de Batman estrenadas en cine desde la creación del personaje.

Más allá de las grandes franquicias del murciélago, Bruce Wayne y su álter ego justiciero han hecho otras muchas apariciones en la gran pantalla, empezando por la década de los 40, cuando se hizo un drama policíaco por entregas para aprovechar la nueva popularidad de un personaje que había debutado en los cómics en el 1939. Lewis Wilson interpretó el papel principal en el Batman del 1943, y Robert Lowery tomó el relevo en el Batman y Robin del 1949.

La siguiente aparición del Cruzado con Capa en la gran pantalla fue en el 66, cuando Hollywood decidió aprovechar el éxito de la serie televisiva de Adam West. Es una película con muchos villanos, y también el origen del icónico Bat-repelente de tiburones, un elemento crucial en el bat-arsenal que estaría ausente de la gran pantalla hasta Batman: la Lego Película, en el 2017.

El Caballero Oscuro también ha sido un gran protagonista en el mundo de la animación, protagonizando un par de películas de dibujos animados en la gran pantalla. La Máscara del Fantasma llevó al cine la aclamada Batman: La Serie Animada, mientras que casi un cuarto de siglo después, La Lego Película de Batman hizo que la vida en Gotham pareciera tan divertida como en los años 60.

Batman también fue un secundario en La Lego Película y La Lego Película 2, e hizo una breve aparición en la aclamada Joker, aunque como un Bruce Wayne niño, obligado a soportar la pérdida de sus padres (una vez más). También se hace referencia a Batman en el Universo Extendido de DC en Shazam, Harley Quinn, Aves de Presa y, aunque no se le ve en pantalla en Wonder Woman, es Bruce Wayne quien envía a Diana la foto que la lleva a recordar los acontecimientos de la Primera Guerra Mundial.

En otras palabras, el murciélago está en todas partes...

Películas de Batman en orden cronológico

(Image credit: Warner Bros/DC Entertainment)

Cuando se trata de reinicios cinematográficos, ningún otro superhéroe puede competir con Batman: con el debut de Robert Pattinson en el traje de murciélago en el 2022, se inicia la cuarta saga del Cruzado de la Capa en la pantalla grande, incluso los pilares cinematográficos Superman y Spider-Man están por detrás en números.

Dada la popularidad del personaje, es sorprendente que Hollywood no le diera una franquicia cinematográfica importante antes del 89, cuando Tim Burton enfrentó al Bruce Wayne de Michael Keaton con el Joker de Jack Nicholson. Se convirtió en la segunda película más taquillera de ese año, por lo que era inevitable que hubiera una secuela, pero nadie esperaba lo que Burton, dotado de una notable libertad creativa, iba a ofrecer.

La oscura y extraña Batman Returns es una de las películas de superhéroes más maravillosamente extrañas que se han hecho. Desgraciadamente, eso significó que hizo mucho menos en la taquilla que su predecesora, e hizo que Warner Bros se decantara por algo mucho más convencional cuando volvió a Gotham.

Con Batman Forever, Joel Schumacher se puso detrás de la cámara y Val Kilmer se colgó la capa. A pesar de ser un éxito comercial, esta secuela tonta y bañada en neón fue bastante menos popular entre la crítica, aunque lo peor estaba por llegar...

Dos años más tarde, Batman & Robin acabó con la franquicia con una película que suele figurar en las listas de "las peores de la historia", y se aseguró de que George Clooney (la estrella de la época encargada de tomar el relevo de Kilmer) tuviera un comienzo poco favorable en su carrera como actor.

Después de ocho años de ausencia de la gran pantalla, a pesar de varios intentos abandonados de reiniciar el murciélago, Darren Aronofsky trabajó con Frank Miller en una adaptación del cómic Year One, mientras que el director de Das Boot/Air Force One, Wolfgang Petersen, estuvo vinculado a un proyecto de Batman v Superman.

El salvador de Gotham City fue Christopher Nolan, un joven director que se dio a conocer con el thriller Memento, y que tenía una visión realista y descarnada del Cruzado de la Capa. A partir de Batman Begins, la trilogía del Caballero Oscuro, protagonizada por Christian Bale, sigue siendo uno de los puntos álgidos de la historia del cine de superhéroes, con secuencias de acción a raudales y una auténtica complejidad moral.

Lamentablemente para los propietarios de los derechos, Warner Bros, la historia de Nolan siempre iba a ser un acuerdo de tres películas, por lo que Batman iba a requerir otro reinicio después de La Leyenda Renace del 2012. En última instancia, se produjo como parte de los esfuerzos de DC para enfrentarse al todopoderoso Universo Cinematográfico de Marvel, aunque esta vez, Batman no sería la única atracción principal.

(Image credit: Warner Bros)

Secuela del reboot de Superman del 2013, El Hombre de Acero, Batman v Superman: El Amanecer de la Justicia se propuso iniciar espontáneamente un universo compartido al estilo del UCM, Los Vengadores en un momento. La adusta película de Zack Snyder falló el tiro. Con Ben Affleck asumiendo el manto de un Batman más viejo y violento que no teme romper la regla cardinal del personaje sobre matar, esta encarnación era difícil de querer, por lo que fue un ligero alivio cuando se limitaron sus apariciones a un cameo Escuadrón Suicida y Liga de la Justicia. Lamentablemente, ambas películas fueron terribles.

Este Batman estaba listo para encabezar su propia película, con Affleck como guionista y director, pero después de que la estrella decidiera abandonar el proyecto, el hijo más famoso de Gotham estaba de nuevo en el limbo. Matt Reeves, director de Cloverfield y Amanecer del Planeta de los Simios, cogió el timón de The Batman, y eligió a Robert Pattinson como su Bruce Wayne/Batman. The Batman enfrenta al héroe de negro con una galería de personajes clásicos, como Catwoman (Zoë Kravitz), Enigma (Paul Dano) y Pingüino (Colin Farrell). Aunque el resultado es serio y tiene estilo e intención, el exceso de metraje y una historia muy poco pulida hacen de esta una película algo difícil de digerir.

Y antes de que lo preguntes, no hay absolutamente ninguna continuidad entre estas diversas Bat-franquicias. En su lugar, los hemos dividido en épocas para que los digieras.

La era Tim Burton/Joel Schumacher

Batman (1989)

Batman Vuelve (1992)

Batman Forever (1995)

Batman & Robin (1997)

La trilogía del Caballero Oscuro

Batman Begins (2005)

El Caballero Oscuro (2008)

El Caballero Oscuro: la leyenda renace (2012)

Universo DC

Batman v Superman: el amanecer de la justicia (2016)

El Escuadrón Suicida (2016)

La Liga de la Justicia (2017)

The Batman (Robert Pattinson)

The Batman (2022)

Películas animadas de Batman directas a vídeo/televisión

Como corresponde a un playboy multimillonario con dinero para quemar, Batman nunca se iba a conformar con conquistar solo la gran pantalla. Por ello, el héroe de Gotham ha aparecido en muchas películas de animación directas a vídeo/televisión a lo largo de su agitada vida.

Sus primeros largometrajes de animación fueron secuelas de populares series de dibujos animados de televisión, como La Máscara del Fantasma, Batman y Mr Freeze: SubZero, y Batman: El Misterio de la Mujer Murciélago eran, en efecto, secuelas de la aclamada Batman: La Serie Original y Las Nuevas Aventuras de Batman. Por su parte, El Retorno del Joker se basaba en el universo de la serie Batman: más allá, ambientada en el futuro, y la mezcla de géneros The Batman vs Drácula formaba parte de la serie de televisión de Batman de los años 2000.

Sin embargo, es en la última década cuando Batman se ha vuelto especialmente activo en el frente de las películas de animación, ya que Warner Bros ha desplegado su exitosa línea de películas originales de animación del Universo DC. De hecho, algunas de ellas han tenido tanto éxito que se han estrenado en el cine durante una noche para coincidir con su debut en los formatos de entretenimiento doméstico.

Aunque muchas de estas películas se han basado en historias originales o se han ambientado en el Universo Cinematográfico Animado de DC, la línea ha destacado por llevar a la pantalla historias clásicas independientes de los cómics de Batman (como Batman: Año Uno, El Retorno del Caballero Oscuro y La Broma Asesina).

La oferta de largometrajes de animación se completa con un par de historias ambientadas en el universo de la serie de televisión de los años 60 (que incluyen la última aparición del difunto Adam West en el papel, y el primer encuentro de su Batman con Dos Caras), el Batman Ninja de producción japonesa, y los imposibles crossovers con Scooby-Doo y las Tortugas Ninja.

Batman: La serie animada/Las nuevas aventuras de Batman

Batman y Mr Freeze: SubZero (1998)

Batman: El misterio de Batwoman (2003)

Batman: más allá

El Retorno del Joker (2000)

Batman

Batman vs Dracula (2005)

Películas originales de animación del Universo DC

Liga de la Justicia: La nueva frontera (2008)

Batman: Gotham Knight (2008)

Superman/Batman: Enemigos públicos (2009)

Liga de la Justicia: Crisis en dos Tierras (2010)

Batman: Bajo la capucha roja (2010)

Superman/Batman: Apocalipsis (2010)

Batman: Año Uno (2011)

Liga de la Justicia: Doom (2012)

Batman: El regreso del caballero oscuro Parte 1 (2012)

Batman: El regreso del caballero oscuro Parte 2 (2013)

Liga de la Justicia: Paradoja (2013)

Liga de la Justicia: Guerra (2014)

El hijo de Batman (2014)

Batman: Asalto a Arkham (2014)

Liga de la Justicia: El Trono de la Atlántida (2015)

Batman contra Robin (2015)

Liga de la Justicia: Dioses y Monstruos (2015)

Batman: Mala sangre (2016)

Batman: La broma asesina (2016)

Batman y Harley Quinn (2017)

Batman: Gotham en luz de gas (2018)

La liga de la justicia contra los Cinco Fatales (2019)

Batman: Hush (2019)

Batman 66

Batman: El regreso de los cruzados de la capa (2016)

Batman contra Dos Caras (2017)

Película japonesa

Batman Ninja (2018)

Spin-offs de dibujos animados