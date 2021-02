Cómo ver en orden las películas de James Bond

Sin las películas de James Bond, habría un enorme agujero con forma de bala en el canon cinematográfico. Pero, desde que el Dr. No lanzó la mega franquicia en 1962, nos hemos preguntado cuál es la mejor película de Bond. Y, ya que estamos en eso, ¿cuál es el mejor Bond? Algunos optan por el encanto clásico de Sean Connery (quien, lamentablemente, falleció a finales de octubre del 2020), otros por el atractivo caballeroso de Roger Moore. Naturalmente, también podemos entender el atractivo más rudo y directo del actual 007, Daniel Craig, quien tendrá que esperar un poco más para su último estreno de Bond, ya que Sin Tiempo Para Morir ha sido retrasada hasta el 2 de abril del 2021. Lo mínimo que podemos hacer es contarte cómo ver las películas de Bond en orden.

Agente 007 contra el Dr. No fue la primera adaptación de los libros de Ian Fleming, y James Bond ha sido la exportación más querida del cine británico desde entonces. Desde ese momento, 007 ha hecho un buen uso de su licencia para matar, se ha bebido una destilería de martinis (agitados pero sin batir, naturalmente) y ha tenido encuentros muy cercanos con todo tipo de mujeres fatales seductoras. Durante 58 años, siete Bonds diferentes han protagonizado 24 películas oficiales. Una vez que finalmente salga la número 25, no esperes que la ola que trae este agente secreto baje la velocidad tras el estreno.

Vale, cuando hablamos de la mejor manera de ver las películas de James Bond en orden, verlas en orden de lanzamiento parece lo lógico. Pero también está el reinicio de Daniel Craig del 2006, que se remonta a la historia del origen de Bond con Casino Royale, restableciendo así la línea temporal. Ya quieras seguir el orden de lanzamiento tradicional o un método más cronológico, aquí tenemos una lista de las mejores películas de Bond y varias formas de ver estos thrillers de espías en orden.

Las películas de James Bond por orden de lanzamiento

Agente 007 contra el Dr. No (1962)

Desde Rusia con amor (1963)

Goldfinger (1964)

Operación Trueno (1965)

Casino Royale (1967) NO OFICIAL

Solo se vive dos veces (1967)

Al servicio de su Majestad (1969)

Diamantes para la eternidad (1971)

Vive y deja morir (1973)

El hombre de la pistola de oro (1974)

La espía que me amó (1977)

Moonraker (1979)

Solo para sus ojos (1981)

Octopussy (1983)

Nunca digas nunca jamás (1983) NO OFICIAL

Panorama para matar (1985)

007: Alta tensión (1987)

Licencia para matar (1989)

GoldenEye (1995)

El mañana nunca muere (1997)

El mundo nunca es suficiente (1999)

Muere otro día (2002)

Casino Royale (2006)

Quantum of Solace (2008)

Skyfall (2012)

Spectre (2015)

Sin tiempo para morir (2021)

Otras franquicias ni se acercan a 007 cuando se trata de longevidad. Sin Tiempo Para Morir de 2020 será la película oficial de James Bond número 25 (en otras palabras, las producidas por los titulares de derechos a largo plazo: Eon Productions), y hay dos películas de Bond que no son canon: la parodia de Casino Royale de 1967 y la vuelta de Sean Connery en 1983: Nunca Digas Nunca Jamás (lanzada el mismo año que Octopussy). Debido a algunas disputas sobre los derechos, esta última es una nueva versión de Operación Trueno.

Las mejores películas de James Bond: clasificación de las películas de 007

Teniendo en cuenta que la franquicia Bond lleva funcionando más de 50 años, 007 ha aparecido sorprendentemente en pocos clásicos auténticos. Sin embargo, al clasificar las 26 películas existentes según las puntuaciones de los usuarios de IMDb, no sorprende ver Casino Royale, con el brillante debut de Daniel Craig en el papel, encabezando la tabla, y seguida de cerca por Goldfinger, posiblemente la película que estableció las bases que las películas de Bond seguirían durante los próximos años.

La parte superior de la lista está dominada por Sean Connery, con sus primeras cinco salidas con esmoquin posicionadas entre las diez primeras. Roger Moore se encuentra desafiante en mitad de la tabla, mientras que Pierce Brosnan (siempre un buen 007) ve languidecer tres de sus cuatro apariciones entre las 10 últimas, con la divertida GoldenEye como excepción. También es interesante darse cuenta que las dos películas llamadas Casino Royale aparecen en los extremos opuestos de la tabla.

Películas de James Bond por actor

(Image credit: Eon Productions)

Al igual que el incombustible Doctor Who de la serie de televisión, las eras de James Bond las define el actor que lo interpreta. Esta lista sería idéntica a las películas de James Bond en el orden de fecha de lanzamiento si no fuera por las dos apariciones de Sean Connery y los posteriores retornos al papel. Cuando Connery renunció al contrato después de su quinta película de Bond, 'Solo Se Vive Dos Veces', George Lazenby se hizo cargo de 'Al servicio de Su Majestad'. Connery aceptó la tentación de volver en 'Diamantes Para La Eternidad' dos años más tarde. Posteriormente se fue aparentemente por última vez... Hasta que fue convencido para volver como un 007 más mayor, más de una década después, en la película no oficial 'Nunca Digas Nunca Jamás'.

Sean Connery

Agente 007 contra el Dr No

Desde Rusia con amor

Goldfinger

Operación Trueno

Solo se vive dos veces

Diamantes para la eternidad

Nunca digas nunca jamás

David Niven

Casino Royale

George Lazenby

Al servicio de su Majestad

Roger Moore

Vive y deja morir

El hombre con la pistola de oro

La espía que me amó

Moonraker

Solo para sus ojos

Octopussy

Panorama para matar

Timothy Dalton

007: Alta tensión

Licencia para matar

Pierce Brosnan

GoldenEye

El mañana nunca muere

El mundo nunca es suficiente

Muere otro día

Daniel Craig

Casino Royale

Quantum of Solace

Skyfall

Spectre

Sin tiempo para morir

Películas de James Bond en orden cronológico

(Image credit: Eon Productions/007.com)

Aquí es donde las cosas se vuelven complicadas y confusas de verdad, porque no hay una línea temporal definitiva de Bond como la hay para una saga como Star Wars. De hecho, en realidad, algunos elementos de la larga vida en pantalla de 007 son contradictorios.

Bond generalmente existe en un estado de animación suspendida similar a los Simpson, donde se mantiene más o menos con la misma edad (década arriba, década abajo), mientras el mundo evoluciona a su alrededor. Una teoría de los fans intenta explicar esto y la apariencia siempre cambiante del agente secreto, con la idea de que James Bond no es en realidad un hombre, sino un alias para una sucesión de espías con el nombre en clave 007. Sin embargo, pensamos que es poco probable, porque varios elementos de la historia personal de Bond continúan entre agentes, y Skyfall nos muestra de manera bastante explícita la casa de la familia Bond.

Probablemente sea mejor considerar la serie Bond como dos continuidades distintas. La saga original comenzó con el Dr No, y continúa hasta 'Muere Otro Día', lanzada 40 años después. Aunque nunca se indica explícitamente, se puede asumir cómodamente que estas películas se dan continuación. De hecho, hay varios elementos clave de continuidad que parecen confirmar esto.

La prueba más convincente es el hecho de que en varias películas estrenadas después de 'Al Servicio de Su Majestad', Bond se refiere al hecho de que estuvo casado una vez: su boda se convirtió en un velatorio cuando la esposa de Bond fue asesinada por Blofeld en esa película. Esto es más explícito en 'Solo Para Sus Ojos', donde vemos a 007 visitando la tumba de su difunta esposa Tracy, antes de emprender una misión de venganza contra Blofeld. Blofeld nunca volvió a aparecer en la continuidad original, por lo que puede que muriera de verdad al ser arrojado por una chimenea. También sabemos que los acontecimientos en 'El Hombre Con La Pistola De Oro' tienen lugar después de 'Vive y Deja Morir', porque 007 se encuentra con el Sheriff JW Pepper por segunda vez. El mismo razonamiento se puede aplicar al secuaz de gran tamaño "Tiburón" en 'La Espía Que Me Amó' y 'Moonraker'.

La segunda continuidad comenzó con la historia de origen Casino Royale (2006) y se extiende hasta 'Sin Tiempo Para Morir' de 2021. Este es el comienzo de la historia de James Bond de la década del 2000, basada en la primera novela de Bond de Ian Fleming, cuando lo vemos preparándose como un asesino del gobierno y embarcándose en su primera misión. Las películas que la siguieron han sido parte de la misma cronología, con mucha más continuidad de lo que nunca vimos en la ejecución original de Bond, particularmente con las organizaciones malvadas Quantum y Spectre que proporcionan una línea entre cada película.

Si los eventos de las cinco películas de Daniel Craig tienen lugar antes del Dr. No o no, es algo que está abierto a debate. En el lado positivo, vemos el primer encuentro de Bond con Ernst Stavro Blofeld en 'Spectre', y es allí donde el malo se gana sus famosas cicatrices. Por el otro lado, en 'Sin Tiempo Para Morir', Craig es casi 20 años mayor que Sean Connery en 'Dr No', mientras que el hecho de que Bond saque su clásico Aston Martin DB5 del garaje en 'Skyfall' sugiere que Goldfinger está en el pasado. Quizás las películas de Craig simplemente existen en una línea de tiempo paralela, como las películas 'Trek' de JJ Abrams.

'Casino Royale' de 1967 y 'Nunca Digas Nunca Jamás' existen completamente separadas de la continuidad oficial.

¿Ves? Te hemos dicho que era confuso.

Continuidad de Daniel Craig

Casino Royale

Quantum of Solace

Skyfall

Spectre

Sin tiempo para morir

Línea de tiempo original