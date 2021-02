Så tittar du på Star Trek i ordning

Att se på Star Trek i ordning kan kännas som ett smått överväldigande projekt. Förutom originalserien så finns det för närvarande totalt 13 filmer och 7 TV-serier, med fler i antågande. Att se allt i ett svep utan paus skulle ta mer än 24 dygn.

”Space: the final frontier…” När kapten James T Kirk först sa dessa ord i september 1966 så föddes en legend. Men USS Enterprise ursprungliga femårsuppdrag var bara början på en franchise som nu vuxit till galaktiska proportioner.

Med tanke på att det finns så mycket Star Trek-innehåll som finns ute i universumet så har vi skapat den här guiden för att hjälpa nybörjar-trekkien att hitta rätt.

Här nedan hittar du guider för att se hela Star Trek-universumet i såväl lanserings- som kronologisk ordning.

Serierna och filmerna om Star Trek i kronologisk ordning

Det här är förmodligen Star Trek-listan som du letar efter. Att följa tidslinjen när det kommer till Star Trek-franchisen är en ett minst sagt klurigt projekt. Filmerna och serierna hoppar oftast i kronologin och det finns ingen rak linje, det finns till och med två stycken distinkta tidslinjer att följa – men oroa dig inte, vi kommer till det snart.

Den ursprungliga ”Prime”-tidslinjen påbörjades av Original Series, TV-serierna från Next Generation-eran och de första tio filmerna. Alternativet ”Kelvin”-tidslinjen skapades i JJ Abrams första Star Trek (2009). För att undvika förvirring så har vi listat de två olika tidslinjerna separat här nedanför.

Vi har utelämnat nyare spin-offs som Strange New Worlds och Section 31 eftersom du änn inte kan se dem. Låt oss börja med att lista allt i en stor lista, observera att ”The Cage” tekniskt sett är ett avsnitt av Original Series. Du hittar det vanligtvis som ett bonusavsnitt eller pilot till säsong ett om du tittar via streamingtjänster.

Star Trek: Enterprise (säsong 1-4)

(säsong 1-4) ‘The Cage’

Star Trek: Discovery (säsong 1-2)

(säsong 1-2) Star Trek: The Original Series (säsong 1-3)

(säsong 1-3) Star Trek: The Animated Series

Star Trek: The Motion Picture

Star Trek 2: The Wrath of Khan

Star Trek 3: The Search for Spock

Star Trek 4: The Voyage Home

Star Trek 5: The Final Frontier

Star Trek 6: The Undiscovered Country

Star Trek: Generations (öppningsscenen)

(öppningsscenen) Star Trek: The Next Generation (säsong 1-5)

(säsong 1-5) Star Trek: The Next Generation (säsong 6-7), Star Trek: Deep Space Nine (säsong 1-2)

(säsong 6-7), (säsong 1-2) Star Trek: Generations

Star Trek: Deep Space Nine (säsong 3-4), Star Trek: Voyager (säsong 1-2)

(säsong 3-4), (säsong 1-2) Star Trek: First Contact

Star Trek: Deep Space Nine (säsong 5-6), Star Trek: Voyager (säsong 3-4)

(säsong 5-6), (säsong 3-4) Star Trek: Insurrection

S tar Trek: Deep Space Nine (säsong 7), Star Trek: Voyager (säsong 5)

(säsong 7), (säsong 5) Star Trek: Voyager (säsong 6-7)

(säsong 6-7) Star Trek: Nemesis

Star Trek (2009)

Star Trek: Picard

Star Trek: Discovery (säsong 3)

Om du tittar i ordningen ovan så får du en kontinuerlig överblick av Star Trek – även om det är viktig att notera att tack vare den tid som respektive program gjordes så är tekniken i föregångaren Star Trek: Discovery betydligt mer avancerad än vad Kirk och Spock använde sig av i Original Series.

Nedan kommer vi förklara lite mer om de olika epokerna av serierna och filmerna.

Star Trek: Enterprise-eran (2100-talet)

Börjar och slutar med: Star Trek Enterprise säsong 1-4

Utspelar sig cirka ett århundrade före Original Series, kapten Jonathan Archer leder jorden i sina första steg ut I universum.

Star Trek: The Original Series-eran (2200-talet)

Börjar med: The Cage

Slutar med: Star Trek: Generations (öppningsscen)

Det här är för de allra flesta den mest välkända eran av Star Trek där Kirk, Spock och den klassiska Enterprise-besättningen.

Den senaste punkten vi (hittills sett) under denna era var att James T Kirk blev bortförd till Nexus i prologen av Star Trek: Generations. Det är det som gör det möjligt för Kirk att träffa Picard när Next Generation tar över stafettpinnen till filmerna.

De första två säsongerna av Star Trek: Discovery utspelar sig före originalserien (de har till och med en yngre version av Spock), men allt det kommer att förändras i säsong tre, efter att säsong 2-avslutningen såg besättningen resa till en avlägsen framtid…

Star Trek: The Next Generation-eran (2300-talet)

Börjar med: Star Trek: The Next Generation (säsong 1-5)

Slutar med : Star Trek (2009) – Scener från Prime-tidslinjen

Den mest innehållsrika och komplicerade perioden i Star Trek-kronologin. Under Next Generation-eran så experimenterade Star Trek med tanken på ett delat universum år innan Marvel började göra det. Star Trek hade tre TV-program och fyra filmer som flätades samman i samma tidslinje, Voyagers kapten Kathryn Janeway dyker till och med upp i Star Trek: Nemesis som en nyligen befordrad amiral.

I listan ovan så har vi visat (ungefär) hur filmerna passar i kronologin för The Next Generation, Deep Space Nine och Voyager.

Picard-eran (övergången till 2400-talet)

Börjar med: Picard

Slutar med: ???

Vid sidan av förstörelsen av Romulus i JJ Abrams Star Trek (2009), ger Star Trek: Picard oss vår första titt på vad United Federation of Planets har blivit efter Star Trek: Nemesis.

Distant future (3100-talet)

Begins with: Star Trek: Discovery season 2 (finale)

Ends with: ???

För att rädda galaxen gick den modiga besättningen på USS Discovery ut på ett uppdrag utan återvändo 900 år in i framtiden i avslutsavsnittet av Star Trek: Discovery säsong 2. Deras resa till 3100-talet är nytt territorium för Stark Trek. Michael Burnham och hennes besättning reser verkligen dit ingen någonsin varit i den kommande säsong 3.

Star Treks alternativa 'Kelvin'-tidslinje förklarad

I filmen från 2009 regisserad av JJ Abrams försöker den gamle Spock rädda Romulus från en supernova och råkar på samma gång skapa ett svart hål vilket tar honom till det förflutna och det Romulanska gruvfartyget Narada. När han är där så blir USS Kelvin attackerat av Narada samma dag som James T Kirk föddes. Fartyget förstörs då Kirks far, George, offrar sig själv för att rädda resten av besättningen.

När allt händer så skapas den alternativa Kelvin-tidsljinen med händelser som utvecklas parallellt med den ursprungliga Prime-tidslinjen.

Hängde du med? Det finns bara tre filmer i Kelvin-tidslinjen:

Star Trek (2009)

Star Trek into Darkness

Star Trek Beyond

Star Trek serier och filmer i ordningen de lanserades

Star Trek: The Original Series (1966-1969)

(1966-1969) Star Trek: The Animated Series (1973-1974)

(1973-1974) Star Trek: The Motion Picture (1979)

(1979) Star Trek 2: The Wrath of Khan (1982)

(1982) Star Trek 3: The Search for Spock (1984)

(1984) Star Trek 4: The Voyage Home (1986)

(1986) ‘The Cage’ (tidigare otillgängligt pilotavsnitt från 1965 som fick VHS-lansering 1986)

(tidigare otillgängligt pilotavsnitt från 1965 som fick VHS-lansering 1986) Star Trek: The Next Generation (1987-1994)

(1987-1994) Star Trek 5: The Final Frontier (1989)

(1989) Star Trek 6: The Undiscovered Country (1991)

(1991) Star Trek: Deep Space Nine (1993-1999)

(1993-1999) Star Trek: Generations (1994)

(1994) Star Trek: Voyager (1995-2001)

(1995-2001) Star Trek: First Contact (1996)

(1996) Star Trek: Insurrection (1998)

(1998) Star Trek: Enterprise (2001-2005)

(2001-2005) Star Trek: Nemesis (2002)

(2002) Star Trek (2009)

(2009) Star Trek Into Darkness (2013)

(2013) Star Trek Beyond (2016)

(2016) Star Trek: Discovery (2017-)

(2017-) Short Treks (2018-2020)

(2018-2020) Star Trek: Picard (2020-)

Med tanke på att Original-serien lades ned efter bara tre säsonger 1969 så är det anmärkningsvärt att Star Trek fortfarande existerar drygt ett halvt sekel senare. Men eftersom seriens popularitet växte så blev Trek-kulturen en tillräckligt stor kraft för att serien skulle återupptas med Star Trek: The animated Series 1973. Det flesta ur den ursprungliga besättningen, med det anmärkningsvärda undantaget av undantaget av Walter Koenig (Chekow), kom tillbaka för att ge röster till sina karaktärer.

Med hjälpt av Star Wars, som gjorde sci-fi till Hollywoods hetaste genre så dök Star Trek upp på bioskärmen med The motion Picture från 1979. Den ursprungliga besättningen ledde sedan fem ytterligare filmer (The Wrath of Khan, The Search for Spock, The Voyage Home, The Final Frontier and The Undiscovered Country) innan de tackade för sig 1991. 80-talet gav även en bild till det Star Trek som aldrig blev av när det aldrig sända pilotavsnittet ”The Cage” släpptes på VHS 1986. Av besättningen i pilotavsnittet var det enbart Leonard Nimoys Spock som fick återuppta sin roll i TV-serien.

Medan Enterprise hade framgång på bioduken så gick Star Trek tillbaka till sina TV-rötter 1987 med The Next Generation. Cirka 70 år efter Kirk och Spocks sista uppdrag så presenterades en ny besättning, ledda av kapten Jean-Luc Picard, på ett nytt rymdskepp – Enterprise. Next Generation-eran var ännu mer framgångsrik än Original-serien och gav två spin-off-serier: Deep Space Nine (från 1993) och Voyager (från 1995). Next Generation-besättningen ledde även fyra egna filmer (Generations, First Contact, Insurrection och Nemesis) mellan 1995 och 2002.

Efter att Voyager slutade 2001 så lämnade Star Trek sin Next Generation-era och gick i en helt annan riktning. Star Trek: Enterprise utspelar sig ett sekel före Kirks och Spocks äventyr. Enterprise varade dock bara fyra säsonger (The Next Generation, Deep Space Nine och Voyager klarade alla sju säsonger) och avbröts 2005.

Samtidigt så misslyckades Nemesis på bioduken vilket ledde till ett uppehåll bland Star Trek-filmerna. Det var inte före 2009 som Star Trek återkom till bioduken. JJ Abrams skakade då om franchisen rejält och filmen blev en riktig action-blockbuster.

Star Trek återvände till TV 2017 med Star Trek: Discovery, som utspelas ett decennium före Original Series.

För att göra det enkelt så har vi listat TV-serierna efter det datum för deras första avsnitt ovan.

Så streamar du serierna och filmerna i Star Trek

TV-serierna



Star Trek: The Original Series (Netflix)

(Netflix) Star Trek: The Animated Series (Netflix)

(Netflix) Star Trek: The Next Generation (Netflix)

(Netflix) Star Trek: Deep Space Nine (Netflix)

(Netflix) Star Trek: Voyager (Netflix)

(Netflix) Star Trek: Enterprise (Netflix)

(Netflix) Star Trek: Discovery (Netflix)

(Netflix) Star Trek: Picard (Amazon Prime)

