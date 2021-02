Så kollar du på Harry Potter-filmerna i ordning

Är du på humör för en magisk maratonkväll med Harry Potter-filmerna i ordning? Böckerna som inspirerade den ikoniska filmserien definierade en generations läsvanor och fantasi, så det är förståeligt om du vill njuta av lite nostalgi eller introducera någon av dina nära och kära till Hogwarts underbara värld.

Berättelsen om Harry Potter som upptäckte sina krafter, studerade vid den berömda skolan för häxkonst och trolldom och mötte sina föräldrars mördare, Lord Voldermort, är en av de mest kända som någonsin skapats. Med det sagt slutade den sista filmen, Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2, serien på ett litet underligt sätt, men som tur är har vi prequel-filmerna och en teaterföreställning att njuta av också.

Med Fantastic Beasts 3 som spelas in just nu, finns det numera 10 Harry Potter-filmer att dyka in i. Men i vilken ordning ska du titta på dem? Är alla ens värda din tid? Så här ser du alla Harry Potter-filmer i ordning.

Harry Potter-filmerna i kronologisk ordning

Innan du börjar dra igenom Harry Potter-filmerna i kronologisk ordning, är det värt att veta att det planeras ytterligare tre Fantastiska vidunder-filmer. Vi vet att serien kommer att avslutas med en duell mellan Albus Dumbledore och den före detta vännen som nu blivit en fiende, Gellert Grindelwald, under 1945, men allt däremellan är för närvarande ett mysterium. Här nedanför bestämde vi oss för att enbart inkludera allt Harry Potter-relaterat som är möjligt att kolla på just nu - inklusive pjäsen, The Cursed Child.

Fantastiska vidunder och var man hittar dem (utspelar sig 1926)

Fantastiska vidunder: Grindelwalds brott (utspelar sig 1927)

Harry Potter och de vises sten (utspelar sig 1991-92)

Harry Potter och Hemligheternas kammare (utspelar sig 1992-93)

Harry Potter och fången från Azkaban (utspelar sig 1992-94)

Harry Potter och den flammande bägaren (utspelar sig 1994-95)

Harry Potter och Fenixorden (utspelar sig 1995-96)

Harry Potter och halvblodsprinsen (utspelar sig 1996-97)

Harry Potter och dödsrelikerna – Del 1 (utspelar sig 1997-98)

Harry Potter och dödsrelikerna, del 2 (utspelar sig 1997-98)

Harry Potter och det fördömda barnet (2017-nutid, pjäs)

Bortsett från enstaka flashbacks följer Hogwarts-filmerna i serien en enkel linjär struktur - mest tack vare Rowlings beslut att använda den brittiska skolkalendern som ram för hennes berättelse. Det betyder att var och en av de sju böckerna i Potter-serien fokuserar på ett nytt läsår (som sträcker sig från september till augusti), med början 1991, när Harry var 11 år gammal. (Även om filmerna spelades in på 00-talet och har med enstaka anakronismer som mobiler eller musik från 2000-talet, följer de samma noggrant utformade tidslinje som Rowlings böcker - och placerar Harry Potter-filmerna cirka 70 år efter deras Fantastiska vidunder-motsvarigheter.)

Harry Potters berättelse fortsätter även in i framtiden - men inte på den stora skärmen - utan i form av den populära pjäsen, Harry Potter och det fördömda barnet. Berättelsen har sin början under 2017, under epilogen från Harry Potter och dödsrelikerna, och innehåller de nu vuxna Harry, Hermione och Ron och deras barn.

Harry Potter-filmerna i utgivningsordning

Du behöver inte tänka på några komplicerade sammanflätade tidslinjer om du tittar på Harry Potter-filmerna i ordningen de släpptes - det är två olika serier, med en (än så länge) ofullständig uppsättning prequels som följer efter moderfranchisen. Det betyder att det inte finns något behov av att införa någon form av 'Machete Order' - men om vi skulle få någon enorm uppenbarelse i Fantastiska vidunder 3, 4 och 5, kan det komma att förändras. Fantastiska vidunder 3 började spelas in under 2020 och är planerat att släppas under 2021.

Det är också intressant att notera att det finns fler Harry Potter-filmer än det finns böcker, då den sjunde delen Harry Potter och dödsrelikerna är uppdelad i två delar (ett trick som vi även fick se i Twilight- och The Hunger Games-filmserierna) eftersom det fanns så mycket handling att få plats med. För att inte tala om de extra pengarna ytterligare en film gjorde det möjligt att tjäna in ...

Harry Potter och de vises sten (2001)

Harry Potter och Hemligheternas kammare (2002)

Harry Potter och fången från Azkaban (2004)

Harry Potter och den flammande bägaren (2005)

Harry Potter och Fenixorden (2007)

Harry Potter och halvblodsprinsen (2009)

Harry Potter och dödsrelikerna – Del 1 (2010)

Harry Potter och dödsrelikerna – Del 2 (2011)

Fantastiska vidunder och var man hittar dem (2016)

Fantastiska vidunder: Grindelwalds brott (2018)

Fantastiska vidunder 3 (2021)

Så kollar du på Harry Potter-filmerna online

I Sverige finns Harry Potter-filmerna tillgängliga att streama på ett gäng olika sidor, som bland annat SF Anytime, Viaplay, Cmore, Google Play och Itunes.

Harry Potter-filmerna rankade

Precis som med Harry Potter-böckerna, är åsikter om vilka delar i serien som är bäst otroligt varierade och subjektiva. Om vi rankar Harry Potter-filmerna enligt IMDb-poäng går det dock att se en anmärkningsvärd konsistens vad gäller användarnas åsikter, då samtliga filmer ligger rankade mellan 7,4 och 8,1 av en totalpoäng på 10.

De två Fantastic Beasts-filmerna är märkbart de minst omtyckta inslagen i trollkarlsvärlden - ett faktum som kanske återspeglas av den andra filmens minskade försäljning. Den mest framgångsrika av de två, Fantastiska vidunder och var man hittar dem, drog bara in mer pengar än en av Harry Potter-filmerna (Fången från Azkaban), men om man räknar med 12 års inflation på det, kan det diskuteras om den faktiskt överträffade den tidigare filmen.