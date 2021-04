Så kollar du på DC-filmerna i rätt ordning

DC och Marvel under flera årtionden kämpat för att bli det ledande namnet inom serietidningsvärlden, där de sistnämnda, skaparna av Iron Man, Thor och Captain America, för närvarande är de obestridda filmhärskarna. Men nu har lanseringen av Zack Snyder's Justice League på HBO Max visat är att DC Extended Universe också kan göra sig ett namn i populärkulturen.

DCEU lanserades med Man of Steel under 2013, och filmerna de har skapat sedan dess har varit något av en blandad mix. De började som en dystrare och mindre rolig variant av Marvel Cinematic Universe och skapade en gemensam lekplats för karaktärer som Batman, Superman och Wonder Woman och har sedan dess utvecklats i en ny riktning. Istället för att skapa tydliga kopplingar mellan filmerna, som MCU gör, koncentrerade sig Wonder Woman, Aquaman, Shazam! och Birds of Prey mer på sina egna, fristående berättelser.

Således är det lite mer komplicerat att få ett bra grepp om kronologin i DC Extended Universe än vad det är med MCU. Men för en guide om hur man ska titta på DCEU-filmerna och en kommande TV-serie, finns det många ledtrådar till hur berättelserna är sammankopplade.

Så kollar du på DCEU-filmerna i rätt ordning - sorterat efter släppdatum

Man of Steel (2013)

Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)

Suicide Squad (2016)

Wonder Woman (2017)

Justice League (2017)

Aquaman (2018)

Shazam! (2019)

Birds of Prey: and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn (2020)

Wonder Woman 1984 (2020)

Zack Snyder's Justice League (2021)

The Suicide Squad (2021)

Kommande utgivningar:

The Batman (2022)

The Peacemaker (HBO Max TV show) (2022)

The Flash (2022)

Aquaman 2 (2022)

Shazam! Fury of the Gods (2023)

Wonder Woman 3 (TBC)

Marvel Cinematic Universe har inte alltid varit de obestridda mästarna inom superhjältegenren. För ett decennium sedan hade den så kallade Distinguished Competition överhanden tack vare Christopher Nolans Dark Knight-trilogi. Nolans andra Batman-film var den första superhjältefilmen som drog in över 1 miljard dollar.

Maktbalansen tippade över under 2021, när The Avengers gjorde den otroliga prestationen att sammanföra Iron Man, Captain America, Thor och Hulk - i samma film. Samma år avslutade The Dark Knight Rises Nolans period, och DC var tvungen att leta efter nya drivkrafter för sina största superhjältar.

Man of Steel (2013) var helt och hållet en Superman-berättelse, men en diskret placerad Wayne Enterprises-logotyp visade oss att Clark Kent bor i samma värld som Batman.

Med Zack Snyders återkomst ställdes DC Comics två största ikoner mot varandra i Batman v Superman: Dawn of Justice (2016). Denna film siktade högre än vad den kunde hantera, genom att lansera ett enhetligt universum på ett ögonblick. Här hade Wonder Woman en större roll och du fick också en glimt av Aquaman, Flash och Cyborg, men filmen var inte en värdig rival till The Avengers.

Under samma år valde DC dessutom att lägga mer fokus på sina kriminella element i form av Suicide Squad, innan Wonder Woman äntligen fick sin egen film 2017.

Wonder Woman är utan tvekan den viktigaste filmen i DCEU:s historia. Här finns det en touch av optimism och humor som visar att DC kan utmana Marvel på den planen. De var också tidigare än Marvel med en kvinnlig huvudperson, eftersom Wonder Woman kom över 18 månader före Captain Marvel. DCEU hade tagit sig tillbaka in i matchen på allvar.

Eller så verkade det åtminstone. Tills vi fick i den efterlängtade Justice League fick se Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, Aquaman, Cyborg och Superman tillsammans i kampen mot det utomjordiska hotet Steppenwolf - och den föll platt.

En kombination av kreativa oenigheter och en familjetragedi hade tvingat Snyder att lämna projektet flera månader innan filmen slutfördes. Warner tog därmed in Joss Whedon, som skrev och regisserade de två första Avengers-filmerna, och han avslutade filmen. Skådespelarna återfördes till omfattande nya inspelningar och Whedon förändrade filmen fullständigt. Han klippte filmens längd kraftigt och ökade antalet skämt för att komma närmare Marvel-formeln som hans klienter ville efterlikna. Tyvärr kunde han inte plåstra ihop filmen till en helhet, och de två versionerna (och visionerna) av berättelsen var fulla av motsägelser och ojämnheter. Justice League var en flopp, både bland kritiker och publik.

Fyra år senare fick Snyder överraskande nog en möjlighet att slutföra sin version av Justice League, och han levererade en längre och mycket mer enhetlig version av denna superhjältekollektion. Den dök upp på HBO Max i mars 2021 som Zack Snyders Justice League - med en varaktighet på saftiga 242 minuter. De som hoppas på en ny version av Suicide Squad kommer dock att bli besvikna. WarnerMedias VD Ann Sarnoff har sagt att företaget inte kommer att göra en David Ayer-directors cut av filmen.

Efter den första biolanseringen av Justice League har flera fristående filmer gjort sig ett namn inom DCEU. Aquaman och Shazam! har båda lett universum i nya och roliga riktningar. Aquaman med sin spektakulära undervattensvärld och Shazam! med sin härliga humor och oväntade superhjältekrafter.

Med den episka Birds of Prey: and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn fick äntligen Margot Robbies Harley Quinn, en av de bästa i den för övrigt ganska svaga Suicide Squad, en mer värdig arena för att släppa lös sina förmågor 2020. Wonder Woman visade sig annars att vara den enda av de stora superhjältar som vågade utmana Covid-19, när Wonder Woman 1984 gjorde sin försenade debut på biografer i december 2020.

Näst på tur är Squad-uppföljaren/remaken av The Suicide Squad, som är skriven och regisserad av James Gunn (känd från Guardians of the Galaxy). Den kommer i augusti 2021 och följs av spin-off-TV-serien Peacemaker på HBO Max. Det handlar om en ny antihjälte spelad av John Cena.

Därefter blir det dags för Batman igen, med Robert Pattinson i huvudrollen i The Batman, som kommer i början av 2022. Den regisseras av Matt Reeves, känd från Dawn of/War for the Apes Planet. En Flash-film baserad på Flashpoint från serierna är på väg, medan Dwayne Johnson har huvudrollen i Black Adam. Stjärnan hintade om filmen på Instagram genom att ladda upp en video på den första sidan i manuset.

Det arbetas även med uppföljare till både Aquaman och Shazam. Varav den sistnämnda kommer att få titeln Fury of the Gods. Det kommer också att släppas en tredje Wonder Woman-film. Emerald Fennell, regissör för Promising Young Woman, har också anställts för att skriva en film baserad på DC-karaktären Zatanna (enligt Variety).

Och vi har inte glömt Joker, om du tror det. Vi har bara valt att utelämna den, eftersom den existerar i sin egen tidsram, helt separat från DCEU.

Så kollar du på DCEU-filmerna i kronologisk ordning

Wonder Woman (första världskriget)

Wonder Woman 1984

Man of Steel

Batman v Superman: Dawn of Justice

Suicide Squad

Wonder Woman (nutid)

Birds of Prey: and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn

Justice League (båda versioner)

Aquaman

Shazam!

The Suicide Squad

Medan den delade tidslinjen i Marvel Cinematic Universe är ett av filmvärldens mest imponerande exempel på en långsiktig planering, är DCEU-tidslinjen mer tvetydig. Ibland är det bästa du kan göra att ta en kvalificerad gissning om hur kronologin hänger samman. Alternativt kan du välja att strunta i det och bara uppleva filmerna individuellt. Det mest förnuftiga som DC och Warner har gjort med sina superhjältefilmer är att koncentrera sig på att skapa bra filmer och inte haka upp sig för mycket på hur de ska passa in i en etablerad tidslinje.

Det råder ingen tvekan om vad som kommer först i DCEU-kanonen. I Wonder Woman äger mycket av handlingen rum under första världskriget, och vissa sekvenser utspelar sig flera hundra år tillbaka i tiden.

Diana Prince står också för nästa etapp i DCEU-kronologin. Här återvänder hon ungefär sju decennier efter händelserna i den första filmen - och hon verkar inte ha blivit en dag äldre i Wonder Woman 1984.

Nästa titel i DCEU-serien är Man of Steel, där den omfattande förstörelsen av Metropolis skapar grunden för Batmans avsky för Superman i Dawn of Justice.

Efter detta blir det lite mer oklart. Men Supermans död i Batman v Superman är ändå en användbar referenspunkt.

I Bookends of Wonder Woman får Diana under första världskriget ett foto från Bruce Wayne, som hon träffade för första gången i Dawn of Justice. Wayne dyker också upp i Suicide Squad, där han möter Amanda Waller för att diskutera rekrytering av meta-människor som Flash och Aquaman för att skydda världen när Superman är borta. Båda hör hemma mellan Batman v Superman och Justice League i DCEU-tidslinjen.

Men eftersom denna tidslinje är så pass diffus, är det Whedon-versionen av Justice League som anses vara kanon - även om fler element från denna film kommer att dyka upp i framtida produktioner. Till exempel kommer Kiersey Clemons återigen att spela rollen som Iris West i The Flash, även om hon tidigare bara har setts i Snyder-versionen.

"Min Justice League är inte kanon", bekräftade Snyder på DC Cinematic Podcast. «För Warner Bros. är Joss Whedon-versionen av Justice League-kanonen. Vad jag gör är inte det. Och det är bra, för jag kunde bara ha gjort den här filmen som ett oberoende projekt genom att erkänna att den inte tillhör kanonen. "

Med Justice League avslutas alltså den så kallade "Snyder-versen". Med andra ord kommer han inte att fortsätta den apokalyptiska Darkseid-berättelsen som det hintas om i hans version av Justice League.

"Jag uppskattar att fans gillar Zacks arbete, och vi är tacksamma för hans många bidrag till DC", säger WarnerMedia VD Ann Sarnoff. ”Vi är väldigt glada över att han lyckades slutföra sin version av Justice League, speciellt då denna inte var planerad förrän för ett år sedan. Således är hans trilogi fullständig [den som började med Man of Steel och Batman v Superman]."

Handlingen i Birds of Prey kan läggas till när som helst efter Suicide Squad. Allt vi vet är att Jokern räddade Harley Quinn från myndigheterna i den sistnämnda filmen, och att de bröt upp med varandra senare. Det är oklart om filmen kommer att äga rum före eller efter Justice League, men i vilket fall som helst kommer händelserna i filmen The Suicide Squad 2021 att äga rum en tid framöver i Harleys framtid. Spin-off TV-serien Peacemaker är en prequel, som äger rum före all action i The Suicide Squad.

En sak som vi är osäkra på är om Aquaman äger rum efter DCEU:s stora teaminsats. I filmen hänvisar Mera till händelser i Justice League, men det finns ingen förklaring till varför Arthur Curry bär en atlantisk dräkt som aldrig har dykt upp i hans Aquaman-garderob. Detta kanske inte är ett genomtänkt drag, så det är förmodligen inte något du behöver hänga upp dig på.

Vi vet också att Shazam! kommer efter Aquaman, eftersom Billy Batson och hans bästa vän Freddy vet vad som hände i undervattensfilmen. De köpte till och med t-shirten!

För närvarande är vi också osäkra på hur The Batman, den kommande filmen om Läderlappen, kommer att placeras i DCEU-tidslinjen. Men eftersom Robert Pattinson spelar Bruce Wayne i den här filmen, och det redan finns en äldre Ben Affleck-version i DCEU, antar vi att Matt Reeves film kommer att fungera som en oberoende titel. Men när The Flash antagligen ska ta hämta tillbaka Tim Burtons Batman-stjärna Michael Keaton som en äldre version av den mörke riddaren, bör du inte bli särskilt förvånad om dessa motsägelser förklaras som en del av ett DC-multivers.

Du kan förvänta dig att uppföljarna till Aquaman och Shazam! fortsätter där dess föregångare slutade, medan Wonder Woman 3 kan utspela sig vid den tid som passar regissören Patty Jenkins bäst.

Ranking av DCEU-filmerna - från bästa till sämsta

Marvel-filmer är ofta populära bland kritiker, medan DCEU-filmer inte har varit lika populära. Detta blir tydligt när man rangordnar filmerna enligt IMDB:s betyg.

Wonder Woman anses i allmänhet vara en av de bästa DCEU-filmerna och har fått betyg 7,4. Det är bra, men det är bara i nivå med den tolfte bästa MCU-filmen, Spider-Man: Homecoming. I serien av filmer baserade på DC-karaktärer är Wonder Woman bara den åttonde mest populära. Jokern, Tim Burtons första Batman, den tecknade klassikern Mask of the Phantasm och Christopher Nolans Dark Knight-trilogi rankas alla högre.

Wonder Woman rankas också lägre än Zack Snyders Justice League, även om vi misstänker att den nya versionen av Justice League kommer att rankas lite lägre när allmänhetens nykärlek har svalnat.

Vi anser att flera av dessa poäng kan vara något tvivelaktiga. Wonder Woman och Shazam! förtjänar väl sina betyg, men Birds of Prey och Wonder Woman 1984 förtjänar kanske lite mer ros, även om den sistnämnda inte direkt var någon fullträff. IMDb:s användare har också varit alltför generösa med den tråkiga Batman v Superman och Joss Whedons famlande originalversion av Justice League.