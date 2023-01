Samsung viser to nye buede skjermer på CES 2023

CES er årets begivenhet for ny og spennende teknologi. I år har Samsung kastet glans over Las Vegas-arrangementet med noen nye, buede skjermer. Dette er en type skjermer som blir stadig mer populære for både gamere og kreatører, så disse tilskuddene til utvalget av skjermer er svært kjærkomne.

Nå har vi fått vår første titt på de to spennende skjermene som ble vist frem under selskapets presentasjon under CES 2023, nemlig Odyssey Neo G9 og Odyssey OLED G9.

Odyssey Neo G9

Nye Odyssey Neo G9 er en utrolig fet gamingskjerm. (Image credit: Future)

Odyssey Neo G9 er verdens første dobbel-UHD-gamingskjerm som serverer en oppløsning på 7680 x 2160 i de ultrabrede bildeproporsjonene 32:9 med en hvelvet fasong. Denne enorme skjermen har et diagonalmål på 57 tommer og en krumning på 1000R og skaper en oppslukende halvsirkel rundt gamere – og rundt andre som digger buede skjermer.

Samsung kan skilte med enda en nyhet med DisplayPort 2.1-støtte, som overfører data dobbelt så raskt som den tidligere benyttede DisplayPort 1.4. Dette er spesielt interessant for alle som har kjøpt et nytt skjermkort av typen AMD Radeon RX 7900 XTX eller XT, ettersom disse kortene støtter den nye DP 2.1-tilkoblingen.

Noen spesifikke funksjoner hos Odyssey Neo G9 viser at den er utviklet med tanke på gamere og spillopplevelse. Den matter skjermen minsker gjenskinn på skjermen, slik at det blir færre distraksjoner fra vinduer eller eventuell belysning i rommet.

Vi har ennå ikke hørt noe om hva denne skjermen vil koste, men vi gleder oss til å få vite mer om salgsdato og priser om ikke så lange – og ikke minst til å få testet ut skjermen selv.

Odyssey OLED G9

Samsung Odyssey OLED G9 konsentrerer seg om fargegjengivelse og strømming av innhold. (Image credit: Samsung )

OLED G9 har de samme proporsjonene på 32:9 og er den første skjermen med en oppdateringsfrekvens på 240 Hz. Den er litt mindre, med sine 49 tommer. Skjermen har en krumning på 1800R og her er det lagt størst vekt på fargegjengivelsen.

Odyssey OLED G9 har dobbel QHD-oppløsning og gjør bruk av «kvanteprikkteknologi», som styrer belysningen piksel for piksel. Det sikrer dynamisk og superhvass fargekontrast. Den skal servere suveren sRGB og svartnivåer uten fargefilter.

Du får tilgang til apper som Prime Video, Netflix og YouTube via Samsung Smart Hub, slik at alle dens potensielle kjøpere vil kunne se på innhold uten å ha et komplett PC-oppsett. Brukerne får også tilgang til Samsung Gaming Hub, en strømmeplattform der spillerne kan kjøre skybaserte spill fra Xbox Game Pass og Nvidia GeForce Now – helt uten konsoll. Vektleggingen av ekte farger i kombinasjon med integrasjon av apper for strømming av innhoold gjør dette til en meget overbevisende skjerm. Og den er nok mer enn bare en skjerm – heller som en smart-TV.

Alt i alt er Odyssey OLED G9 en perfekt skjerm for deg som spiller av og til og ikke vil investere i en fullverdig gaming-PC, eller for deg som setter stor pris på oppslukende filmer. Vi vet heller ikke hva denne skjermen kommer til å koste, men vi vil komme tilbake med flere detaljer når vi vet mer.