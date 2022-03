Apple Studio Display: Alt vi vet om den nye Mac Studio-kompanjongen

Apple annonserte en helt ny skjerm under sitt vårevenement i mars, nemlig Studio Display, et nytt alternative for både folk i kreative yrker og de som ønsker seg en fjong ny skjerm på skrivebordet hjemme.



27-tommeren har en såkalt 5K-oppløsning, og lanseres sammen med nye Mac Studio, men kan selvsagt også brukes sammen med en hvilken som helst annen Mac-maskin. Prisen ligger på 18 990 kroner, for grunnvarianten. Man får også en modell med såkalt nanotekstur i glasset, om man legger på 3 500 kroner.



Skjermen har innebygget A13 Bionic-prosessor, et ultravidvinkelkamera på 12 MP (lignende det man finner i iPad) og støtte for Center Stage. Panelet på 10 bit skal klare å dekke P3-fargerommet og har en maksimal lysstyrke på 600 nits. Ellers skal skjermen ha tre innebyggede mikrofoner, samt seks høyttalere med støtte for såkalt romtilpasset lyd (spatial audio.)

På mange måter virker det som om Apple satte en gigantisk skjerm på 27 tommer inn i en iPad Pro og skrudde spesifikasjonene opp maksimalt, inkludert 5K-oppløsning og en PPI på 448, hvilket i praksis vil si at man knapt kan ense pikslene.



Skjermen har også tre USB-C-porter (som takler 10 Gbit/s) og en Thunderbolt-port som yter 96 watt, mer enn nok effekt til å hurtiglade en MacBook Pro på 14 tommer.



Som ovennevnt er det mulig å velge mellom den vanlige varianten, med antirefleks-lag, og en nanotekstur-modell.

Ikke alle får muligheten til å velge type skjermstativ, men i Norge har vi faktisk tre forskjellige å velge mellom. Det finnes en standardvariant, som kan brukes til å justere vinkel, en litt mer avansert variant, der man også kan justere høyden (i likhet med nanotekstur-varianten koster også dette 3 500 kroner), men man kan også velge å gå for et VESA-feste (til for eksempel veggmontering eller bruk av andre typer stativer og armer.)



Studio Display kan forhåndsbestilles allerede nå, og vil være mulig å kjøpe i butikken den 18. mars 2022.