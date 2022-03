Mac Studio annonsert – Apples desidert kraftigste maskin

Apple har nettopp annonsert et helt nytt produkt under sitt tradisjonelle vårevenement: Mac Studio, en kompakt datamaskin som tar sikte på å kapre profesjonelle innen kreative yrker – og prosessoren er den nye M1 Ultra (men man kan også velge å gå for M1 Max.)



Ifølge Apple vil brukere kunne laget «sine drømmers studio» med den lille kolossen som ser ut som en kraftig variant av Mac mini, men på innsiden er historien en annen. Her er det nok av krutt å ta av.



Ikke bare er dette en enormt kraftig PC, men Mac Studio tilbyr også et vell av tilkoplingsmuligheter. Fire Thunderbolt 4-porter (6 med M1 Ultra), to USB-A-porter, HDMI, SD-kortleser, Ethernet og til og med en hodetelefonutgang. Vil man virkelig loppe seg selv kan man kople til fire Pro Display XDR-skjermer og en 4K-TV i tillegg.

Du kan også velge å kople herligheten sammen med en helt ny skjerm Apple også valgte å annonserte i kveld, nemlig Studio Display. Alt det ovennevnte er altså å finne i en liten kloss som bare er skarve 10 cm høy, men prisen befinner seg i en annen størrelsesorden. Mac Studio med M1 Max koster fra 24 490 kroner, mens grunnversjonen av varianten med M1 Ultra koster fra 49 490 kroner.



Ifølge Apple leverer Mac Studio «[...] enda mer kapabilitet til brukere som er ute etter å flytte grensene for sin kreativitet», og kan også brukes som del i et modulært system.



Vi håper å få fatt på maskinene med det første, men innen den tid kan vi ta en nærmere titt på hva vi ellers vet om de kraftige stasjonære Mac Studio-maskinene fra Apple.

Pris og tilgjengelighet

Mac Studio koster, som ovennevnt hele 24 490 kroner for grunnmodellen med M1 Max. Det er ikke småtteri.



Samtidig er Mac Studio også å finne med den nye M1 Ultra-prosessoren, 64 GB delt minne og 1 TB SSD. Denne varianten koster 49 490 kroner. Det er en god slump penger, og kan gi noen og enhver bakoversveis.



Hvis du virkelig vil kjøre på med den aller beste innmaten, basert på M1 Ultra-varianten, så ender du opp med 128 GB minne og 8 TB SSD-lagring, og prisen vil da ligge på 99 490 kroner. Slett ikke billig, men faktisk rimeligere enn den dyreste Mac Pro-konfigurasjonen.



Mac Studio kan forhåndsbestilles fra og med i dag, og kommer i butikk (og postkasse) 18. mars. Hvis du har penger nok å avse, selvsagt.

Design

Hvis du er tilhenger av Mac mini, så kommer du nok til å like designet til Mac Studio. Maskinen ser i bunn og grunn ut som en Mac mini på steroider. Chassiset består av én sammenhengende bit aluminium, har en kvadratisk form der hver side i grunnflaten er på 19,56 cm og der høyden er på 9,40 cm. Det er med andre ord snakk om en svært kompakt datamaskin, gitt hvor mye ytelse Apple har klart å få plass til.



For å kjøle ned herligheten får man et par røslige vifter som ligger på toppen av komponentene. Disse drar luft inn fra undersiden av enheten, gjennom strømforsyningen og opp til prosessoren, og videre ut baksiden av Mac Studio. Apple lover at det hele skal lage minimalt med lyd, selv når man driver med utfordrende innhold.

Mac Studio har også en rekke tilkoplingsmuligheter. På baksiden finner man fire Thunderbolt 4-porter, én Ethernet-port (10 Gb), to USB-A-porter, én HDMI-port og en hodetelefonutgang. Enheten støtter også Wi-Fi 6 og Bluetooth 5.0.



På fremsiden finner man en SD-kortleser og to USB-C-porter (kjøper man M1 Ultra-versjonen støtter også disse Thunderbolt 4.)

Ytelse

Mac Studio er ifølge Apple 50 % raskere enn MacBook Pro med M1 Max og har 3,4 ganger ganger raskere GPU-del enn selv de raskeste iMac-maskinene.



Den skal også være 80 % raskere enn en Mac Pro med en 28-kjerners Intel Xeon-prosessor, og M1 Ultra skal kunne kjøre opptil 18 strømmer med 8K-video i ProRes-format. Vi snakker relativt heftig ytelse i denne lille kassa, altså.



Apple hevder at denne maskinen kommer til å «forandre alt», hvilket er en ganske viril påstand, men om selskapet holder det de lover når det gjelder ytelse, så er det ingen tvil om at dette blir en svært interessant enhet.

Spesifikasjoner

Mac Studio fås med enten den velkjente M1 Max-prosessoren (som per nå er å finne i de seneste MacBook Pro-maskinene på 16 og 14 tommer) eller med nye M1 Ultra, som i praksis er to M1 Max-prosessorer satt sammen til én prosessor, og som dermed kan tilby en ganske så ekstrem ytelse.



Dette betyr også at man kan få maskinen med opptil 20 CPU-kjerner (4 av de av den strømgjerrige typen) og 64 GPU-kjerner, og at den støtter opptil 128 GB delt minne.



Minnebåndbredden er også ekstremt rask. Det er snakk om opptil 800 GB/s. Maskinene fås også med opptil 8 TB SSD-lagringsplass.