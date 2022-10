En OLED-skjerm på 27 tommer fra LG kan få sin debut under CES 2023

LG vurderer etter sigende å lansere en OLED-skjerm på 27 tommer tidlig i 2023.



Kilder fortalte nylig den koreanske avisen Hankooki (Åpnes i ny fane) at LG Display, selskapet i LG-konsernet som lager skjermpaneler, forventer å starte produksjonen av OLED-paneler på 27 og 32 tommer innen slutten av 2022, og at førstnevnte størrelse skal være klare allerede i november.



Derfor er det rimelig å anta at LG forventer å kunne bruke disse panelene på 27 tommer i nye produkter i PC-skjerm-størrelse allerede i første kvartal i 2023. De minste PC-skjermene med OLED-teknologi laget av LG akkurat nå er LG UltraFine Display OLED Pro, på nettopp 27 tommer, men disse bruker paneler fra det japanske selskapet JOLED, snarere enn egenproduserte fra LG Display.



Akkurat nå er det minste LG-produktet med paneler produsert av LG Display LG C2 (OLED-TV), på 42 tommer.

LG C2 bruker OLED-paneler laget av LG Display (Image credit: LG)

LG Displays kommende OLED-paneler på 32 tommer forventes også å være rett rundt hjørnet, antakeligvis med en lansering i et faktisk produkt kort tid etter at skjermene på 27 tommer lanseres neste år. Produksjonen av OLED-panelene på 42 tommer – samme type som brukes i LG C2 – forventes også å høynes i de kommende månedene.



LG er ansvarlig for noen av de beste OLED-TV-ene på markedet, men både gamere og folk med hjemmekontor har ønsket seg mindre OLED-skjermer fra LG i lengre tider nå. Det er på overtid at OLED-teknologien kommer til stasjonære PC-er, og i kjølvannet av COVID-19-pandemien har mangelen på virkelig imponerende teknologi i PC-skjermer gjort seg gjeldende.

Visepresident i LG Display, Kang Won-Seok, ymtet om et OLED-panel på 20 tommer i august 2022, men vi har tiden etter uttalelsen ikke sett snurten av en LG-skjerm som matcher disse spesifikasjonene.



Det er derfor lovende å høre at LG nå faktisk ser ut til å ta fatt på arbeidet, og nå ser ut til å ha en relativt liten OLED-skjerm på vei i 2023. Hvis Hankooki-artikkelen treffer blink, så regner vi med at den nye 27-tommeren kommer til å dukke opp under CES 2023 i januar.