Apple har släppt nästa generations Studio Display och Studio Display XDR – här är allt nytt

Apples nästa generation Studio Display är officiell och börjar fortfarande på 18 995 kronor

Den behåller en 27-tumsskärm men uppgraderar kamera, portar och ljud

Den får sällskap av nya Studio Display XDR som ersätter Pro Display XDR

Det är nästan svårt att tro, men Apples Studio Display lanserades första gången i mars 2022. Den markerade en återkomst till konsumentskärmar från teknikjätten i Cupertino, som tidigare tillverkat flera Cinema Display-modeller. Nu är Apple redo att introducera nästa generation Studio Display, och uppgraderingarna ser lovande ut – även om själva panelen inte förändrats särskilt mycket.

Den nya Studio Display har fortfarande en 27-tums 5K Retina-skärm med stöd för P3-färgomfång, upp till 600 nits ljusstyrka och över 14 miljoner pixlar, allt inramat i ett stilrent chassi i silverfärgad aluminium. Apple har dock inte uppgraderat uppdateringsfrekvensen, så Studio Display ligger fortfarande på maximalt 60 Hz.

Det som däremot är nytt är att 12 MP Center Stage-kameran nu stöder Desk View och ger en förbättrad ljudupplevelse. Ljudet kommer från ett system med sex högtalare – fyra force-canceling woofers och två diskanter – som enligt Apple levererar 30 % mer bas än första generationen. På baksidan finns fortfarande fyra portar: två USB-C-portar som kan leverera upp till 96 W ström samt två nya Thunderbolt 5-portar.

Studio Display börjar fortfarande på 18 995 kronor med ett stativ som kan justeras i lutning. Men Apple har också introducerat Studio Display XDR, som ersätter Pro Display XDR. Studio Display XDR är betydligt dyrare – från 39 995 kronor – men har en 27-tums 5K Retina XDR-skärm med mini-LED-bakbelysning och över 2 000 dimningszoner. Den har dessutom 120 Hz uppdateringsfrekvens med Adaptive Sync som automatiskt anpassar sig efter innehållet på skärmen. Ljusstyrkan når upp till 1 000 nits i SDR och upp till 2 000 nits i HDR, samtidigt som den stöder ett bredare färgomfång.

Precis som den vanliga Studio Display får även Studio Display XDR den uppgraderade 12 MP-kameran, förbättrat ljudsystem och Thunderbolt 5-portar. Vi kommer att ha mer att säga snart, men just nu går både Studio Display och Studio Display XDR att förbeställa från den 4 mars 2026, med leveransstart den 11 mars 2026.

Studio Display får Thunderbolt 5, bättre kamera och mer bas

Själva panelen i Studio Display har alltså inte förändrats. Fokus ligger i stället på tre saker: en uppdaterad 12 MP Center Stage-kamera, två Thunderbolt 5-portar och förbättrat ljudsystem.

Om du hoppades på ProMotion med 120 Hz uppdateringsfrekvens finns det dock inte i andra generationens Studio Display. Apple behåller däremot startpriset på 18 995 kronor. Skärmen är fortfarande den 27-tums 5K Retina-panelen som levererar starka, levande och exakta färger vid 60 Hz och stöder Wide Color. Allt är inpackat i en premiumdesign och fungerar smidigt med alla Mac-datorer.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Studio Display XDR ser ut som ett kraftpaket

(Image credit: Apple)

Studio Display XDR ersätter Pro Display XDR och ser ut att bli ett rejält kraftpaket – även om priset är högt – med många av funktionerna som många hoppats skulle hamna i den vanliga Studio Display.

Studio Display XDR är också en 27-tumsskärm men har 2 304 lokala dimningszoner tack vare en avancerad mini-LED-bakbelysning. Den erbjuder högre topp-ljusstyrka för både SDR och HDR samt adaptiv ProMotion med 120 Hz uppdateringsfrekvens som automatiskt justeras beroende på innehållet på skärmen, mellan 47 Hz och 120 Hz. Upplösningen ligger på 5 120 × 2 880 pixlar och Apple betonar särskilt hur bra HDR-innehåll ska se ut på den här skärmen.

En mer unik funktion i Studio Display XDR är en Medical Imaging Calibrator samt nya DICOM-förinställningar för medicinsk bildvisning, vilket gör att radiologer kan använda skärmen för diagnostiska bilder. Om en radiolog ansluter Studio Display XDR kan den alltså kalibreras korrekt för att visa dessa bilder. Apple säger att macOS Medical Imaging Calibrator väntar på godkännande från amerikanska FDA men förväntas bli tillgänglig snart i USA.

Apple utrustar även Studio Display XDR med samma 12 MP Center Stage-kamera, tre mikrofoner och samma sexhögtalarsystem med stöd för Spatial Audio. För startpriset på 39 995 kronor ingår ett stativ med justerbar höjd och lutning, men du kan också använda ett VESA-fäste.

Studio Display XDR lämnar också det gallerliknande bakstycket från tidigare Pro Display XDR och använder i stället samma design som standardmodellen Studio Display – även om den är något tjockare och tyngre.

Sammantaget samlar Apple nu hela sitt skärmsortiment – de två modeller som finns – under Studio Display-namnet. Den vanliga Studio Display riktar sig tydligt till de flesta användare, men baserat på specifikationerna verkar den inte erbjuda någon dramatisk visuell uppgradering eftersom den sannolikt använder samma panel.

Studio Display XDR däremot inkluderar stativ och många av funktionerna som vi hoppats skulle komma till standardmodellen. Vi behöver testa båda skärmarna ordentligt innan vi kan dra några slutgiltiga slutsatser, men redan nu går de att förbeställa från den 4 mars 2026. Och ja – du får en Thunderbolt 5-kabel på 1 meter med i förpackningen med båda modellerna.