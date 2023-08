De bästa Zeldaspelen till Switch 2023: Vår topplista

De flesta av oss Nintendodiggare har någon slags relation till Zelda, och så har det varit så länge vi kan minnas. Det är inte bara imponerande att Nintendo fortfarande håller sin (inte alltid längre) grönklädde hjälte relevant, men kanske lika imponerande att flera av de äldre spelen fortfarande både ser bra ut och är lika kul som när det begav sig.

Du som äger en Nintendo Swich-konsol har möjlighet att spela de senaste Zelda-spelen såväl som flera klassiker, som antingen getts ut i fysiska utgåvor eller som kan laddas ner. Här är våra favoriter bland Zelda-spelen.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

(Image credit: Nintendo)

När vi satte tänderna i Tears of the Kingdom hade vi orimligt högt ställda förväntningar på efterföljaren till Breath of the Wild från 2017. Sjukt nog infriades de dock allihop och vi grät glädjetårar när vi kastade oss ut i det nya Zeldaäventyret som bjuder på massor av pussel, oändliga möjligheter till kreativitet och grottor!

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

(Image credit: Nintendo)

Det var med Breath of the Wild som Nintendo helt vände upp och ner på vad ett nytt Zeldaspel kunde vara. Det episka äventyret släpptes i samband med Nintendo Switch och vi kan inte tänka oss ett mycket bättre sätt att locka folk att köpa en nylanserad konsol än så här. De som älskade den gamla tidens Zeldaspel var inte nödvändigtvis sålda på idén, men det går inte att förneka att Breath of the Wild bjöd på något helt nytt.

The Legend of Zelda: Link's Awakening

(Image credit: Nintendo)

Du som varit med ett tag spelade kanske Link's Awakening på Gameboy under det tidiga nittiotalet. Det lite udda Zeldaäventyret är enligt oss bland det bästa som gjorts i serien, och nyversionen som Nintendo släppte 2019 ger spelet en supercharmig grafisk uppgradering som kan uppskattas av en ny generation spelare.

The Legend of Zelda: A Link to the Past

(Image credit: Nintendo)

Ett av de absolut bästa av alla 2D-Zelda-äventyr är A Link to the Past, och i likhet med Super Mario World är det här ett SNES-spel som fortfarande, 30 år senare, är perfekt som det är. Har du inte redan spelat A Link to the Past i tron om att det är gammal skåpmat rekommenderar vi starkt att du laddar ner det till Switchen och låter dig golvas.

The Ultimate Guide to A Link to the Past



The Legend of Zelda: Ocarina of Time

(Image credit: Nintendo)

Den som tycker att Nintendo gick för långt från traditionen med Breath of the Wild måste ha glömt hur världsomvälvande det var när Ocarina of Time släpptes på Nintendo 64. Det här var det första 3D-äventyret någonsin med Link i huvudrollen och recensenterna världen över var fullständigt lyriska.

Tyvärr finns det ingen fysisk Switch-version av Ocarina of Time (hur häftigt hade inte det varit?) men du kan ladda ner spelet som en del av ditt Nintendo Switch Online-medlemskap.

The Legend of Zelda: The Minish Cap

(Image credit: Nintendo)

Gameboy Advance-titeln The Legend of Zelda: The Minish Cap utvecklades faktiskt inte av Nintendo, utan av Capcom – vilket gick alldeles strålande det med. Spelet har tjugo år på nacken men har åldrats väl, så det är väl värt att ladda ner på Switchen för dig som tycker bäst om Links 2D-äventyr.

Cadence of Hyrule

(Image credit: Brace Yourself Games)

Även om Cadence of Hyrule, eller Cadence of Hyrule: Crypt of the NecroDancer som är det fullständigt namnet, kanske inte kan räknas som ett regelrätt Zelda-spel bland de andra, har vi sällan haft såhär kul med Link på en Switch-konsol. Spelet är ett rytmbaserat äventyr som bygger på Crypt of the NecroDancer, men tack vare att Nintendo varit vänliga nog att låta spelstudion Brace Yourself Games använda Zelda-IP:n har de kunnat åstadkomma det här svängiga spelet, som ger oss A Link to the Past-vibbar. Fast med dans då.

Cadence of Hyrule



Hyrule Warriors: Age of Calamity

(Image credit: Nintendo)

Är "hack 'n slash" din melodi bör du spana in Hyrule Warriors: Age of Calamity. Berättelsen kretsar kring vad som hände 100 år innan Breath of the Wild, och var ett oväntat påkostat och roligt tidsfördriv för alla som höll på att krevera i väntan på Tears of the Kingdom.

Hyrule Warriors: Age of Calamity



The Legend of Zelda: Skyward Sword HD

(Image credit: Nintendo)

Många Zeldaspel hyllas till skyarna, så det är lätt att glömma att flera av dem faktiskt är riktiga vattendelare också. Skyward Sword släpptes ursprungligen till Nintendo Wii och var ett experiment på det vis att den använde sig av rörelsekänsliga kontroller och det uppskattades kort sagt mer av vissa än av andra. Den här versionen av spelet till Nintendo Switch ser betydligt bättre ut, och rörelsekontrollerna fungerar bättre än i originalet. För dig som vill spela på traditionellt vis, endast med knappar och spakar, finns även den möjligheten.

