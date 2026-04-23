EU kräver utbytbara mobilbatterier från 2027, med ett undantag

Efterföljarna till Galaxy S26-serien kan påverkas av den nya EU-regeln.

Nya EU-regler för reparerbarhet börjar gälla 2027

Batterier måste bli enklare att ta ut och byta

Vissa enheter kan undantas beroende på batteriets livslängd

Efter att ha infört regler kring åldersverifiering, enhetskompatibilitet och appbutiker riktar Europeiska unionen nu fokus mot reparerbarhet och särskilt hur enkelt det ska vara att byta batteri i telefoner.

Enligt rapporter från The Olive Press träder nya lagar i kraft 2027 som kräver att tillverkare gör det relativt enkelt att ta bort och ersätta batterier i mobila enheter. Reglerna gäller inom EU, men eftersom många produkter tillverkas globalt kan de få effekt även på andra marknader.

Det betyder dock inte att vi får en återgång till gamla mobiltelefoner där man enkelt kunde ta av bakstycket och byta batteri på några sekunder. Som SamMobile påpekar handlar det istället om batterier som ska vara “lätt avlägsningsbara och utbytbara” av användaren.

I praktiken innebär det att batterier ska kunna tas ut utan specialverktyg eller med verktyg som medföljer gratis i förpackningen. Det kan alltså handla om enklare demontering snarare än helt löstagbara bakstycken.

Enligt Bloomberg omfattar reglerna inte bara telefoner och surfplattor, utan även andra enheter som smartglasögon. Nintendo sägs till exempel redan ha utvecklat en Switch 2 med utbytbart batteri.

Rätten att reparera

Även om dagens batterier inte är lika enkla att byta som förr är det ofta fullt möjligt för den som vet hur man gör. Apple erbjuder till exempel reparationskit för hemmabruk, delvis som svar på liknande lagstiftning.

Samtidigt kan Apple faktiskt slippa påverkas av reglerna. Som uppmärksammats på Reddit gäller undantag för batterier som behåller minst 80 % av sin kapacitet efter 1 000 laddcykler. Apple uppfyller redan detta krav i modeller från iPhone 15 och framåt.

Apples tillträdande vd John Ternus har tidigare sagt att han i grunden stödjer rätten att reparera, men att hållbarhet i längden är viktigare än enbart reparerbarhet.

Reaktionerna från användare har överlag varit positiva. Många beskriver reglerna som ett konsumentvänligt steg och påpekar att batteriet ofta är den första komponenten som försämras i en telefon.

Lagstiftningen har varit på gång i flera år, men börjar alltså gälla i februari 2027. Det innebär att framtida modeller, som exempelvis Samsung Galaxy S27, kan bli bland de första att behöva uppfylla kraven inom EU.