EU krever at telefonprodusenter monterer «lett utskiftbare» batterier fra neste år

Etterfølgerne til Galaxy S26-serien kan bli påvirket av den nye EU-regelen

Nye EU-regler for reparerbarhet for telefonprodusenter kommer i 2027.

De betyr at telefonbatterier må kunne byttes ut.

Det er imidlertid usannsynlig at man vil vende tilbake til den fullstendige pop-out-mekanismen.

Etter å ha fattet vedtak om aldersverifisering, interoperabilitet mellom enheter og monopoler i appbutikker i den senere tid, retter EU-lovgivere nå oppmerksomheten mot reparerbarhet av telefoner – og spesielt hvor enkelt et telefonbatteri kan byttes ut.

Som meldt av The Olive Press, trer nye lover i kraft i 2027 som betyr at produsenter er pålagt å gjøre det relativt enkelt å fjerne og bytte batterier i mobile enheter. Disse lovene vil bare gjelde for EU, men mekanikken bak masseproduksjon betyr at enheter i andre markeder også kan bli påvirket.

Det er imidlertid usannsynlig at vi vil se en tilbakevending til den gamle tilnærmingen til batteribytte – der et telefondeksel kunne tas av for hånd, og batteriet byttes ut på et par sekunder. Som SamMobile påpeker, refererer forskriftene spesifikt til batterier som er «lett avtakbare og utskiftbare» for sluttbrukeren.

Det betyr batterier som kan tas ut uten å bruke «spesialiserte verktøy, med mindre de leveres gratis med produktet». Så kanskje det er mindre snakk om uttrekkbare batterier, og mer om et par små demonteringsverktøy som følger med i esken – selv om vi må vente og se nøyaktig hvordan telefonprodusentene reagerer.

Som Bloomberg melder, gjelder ikke dette bare telefoner og nettbrett. Smartbriller er blant dingsene som også vil bli berørt, mens Nintendo tydeligvis allerede har utviklet en Switch 2-konsoll med et batteri som kan byttes.

Retten til å reparere

Selv om dagens telefonbatterier ikke kan byttes ut like enkelt som de kunne tidligere, er det faktisk ikke så vanskelig hvis du vet hva du gjør. Apple tilbyr allerede gjør-det-selv-reparasjonssett for å bytte ut batterier og andre komponenter, for eksempel, delvis på grunn av denne kommende lovgivningen og andre lover rundt om i verden.

Det ser faktisk ut til at Apple kanskje ikke trenger å bekymre seg i det hele tatt: som nevnt på Reddit, er batterier som kan opprettholde et kapasitetsnivå på 80 % etter 1000 sykluser ikke dekket av de nye bestemmelsene. Apple oppfyller denne standarden, i henhold til deres offisielle støttedokumenter, på modeller fra iPhone 15 som ble lansert i 2023.

Apples påtroppende administrerende direktør John Ternus har tidligere sagt at han støtter retten til å reparere, men mener at «reparerbarhet isolert sett» ikke alltid er det beste svaret – og at det å lage produkter som varer er en større prioritet enn å gjøre dem reparerbare.

Når det gjelder brukerne, har reaksjonene stort sett vært positive: Reddit-brukere har kalt de nye reglene en «flott forbrukervennlig endring» og et «godt trekk» fra EU, og mange har bemerket at batteriet vanligvis er den første komponenten som svikter i en telefon.

Lovgivningen har faktisk vært underveis i flere år, men trer endelig i kraft fra februar 2027. Det betyr at enheter som Samsung Galaxy S27 kan være blant de første som må overholde de nye retningslinjene i EU.