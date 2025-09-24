”De vill ta bort magin”: Apple säger att EU dödar innovation och skapar en sämre upplevelse för teknikfans

Apple har gått till attack mot EU:s lagar i en ny pressbriefing

AirPods Live Translation är den senaste funktionen som inte släpps i EU

EU ”skadar integritet och säkerhet”, säger Apple

Efter år av regulatorisk granskning från EU – med höga böter, alternativa appbutiker och mycket mer – har Apple-chefer talat ut om trycket från den europeiska byråkratin och hävdar att användarna nekas den ”magiska, innovativa upplevelse” som Apples ekosystem erbjuder.

”[EU:s tillsynsmyndigheter] vill ta bort magin – den tätt integrerade upplevelse som Apple tillhandahåller – och göra oss som alla andra”, sa Apple-chefen Greg Joswiak i en pressbriefing enligt BBC.

Kommentaren kom i samband med lanseringen av Apple AirPods Pro 3 och den nya funktionen Live Translation, som gör att språköversättningar kan streamas direkt in i öronen. Funktionen kommer dock inte att vara tillgänglig i Europa, eftersom Apple skulle behöva lägga ner extra arbete för att få den att fungera med andra enheter än AirPods och iPhones.

Den interoperabilitet som EU efterfrågar är en central del av Digital Markets Act (DMA), som trädde i kraft 2022. EU ser ett slutet ekosystem som något negativt för konsumenter – en del av skälet till att Apple Intelligence ursprungligen blockerades för användare i EU – medan Apple framhåller det som en fördel.

”Underminerar innovation”

Alternativa iOS-appbutiker som AltStore kan användas i EU. (Image credit: AltStore)

”Byråkraterna i Bryssel skapar en sämre upplevelse för sina medborgare – våra användare”, sa Joswiak. ”De underminerar innovation, de kränker vår immateriella egendom och de skadar integritet och säkerhet.”

Genom att öppna sina plattformar för tredjepartshårdvara och -programvara – till exempel via sideloading av appar – menar Apple att man tvingas försvaga säkerheten och försämra den kvalitetsupplevelse som ett Apple-exklusivt system innebär.

”[EU:s regler] är en bra sak för konsumenter, eftersom det betyder att du faktiskt har valmöjlighet över vilken enhet du ska använda, och att du kan få dem att prata med varandra”, sa Sébastien Pant från den europeiska konsumentorganisationen BEUC till BBC.

Debatten lär knappast vara över inom kort, och Apple är inte det enda företaget som påverkas. EU fortsätter att driva på för att få makten att dekryptera privata meddelanden i appar som WhatsApp och Signal, något man menar kommer att gynna brottsbekämpande myndigheter – även om många teknikföretag ser säker och privat kryptering som helt avgörande för användarna.