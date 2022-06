Bekräftade precis Tim Cook Apples AR-headset och glasögon?

Apples VD Tim Cook verkar ha bekräftat att hans företag arbetar på någon form av AR-enhet – vilket markerar första gången en Apple-chef har pratat om företagets AR-hårdvaruprojekt offentligt.

Tim Cook talade nyligen med China Daily USA (opens in new tab) och fick frågan om vad AR-headset och andra produkter måste överväga för att bli framgångsrika. I sitt svar sade Cook; "att sätta människan i centrum bör vara prioritet för alla framgångsrika tekniska produkter".

Han fortsatte sedan med att förklara Apples nuvarande inställning till mjukvara i den nybildade sektorn för AR-teknologi och sade: "Jag kunde inte vara mer exalterad över möjligheterna vi har sett inom den här kategorin".

"Håll ögonen öppna, så kommer ni att få se vad vi har att erbjuda."

Även om Cook inte har sagt specifikt att Apple arbetar med Apple AR/VR (opens in new tab)-headsetet eller de sedan länge ryktade Apple AR Glasses (opens in new tab), har han definitivt hintat om att Apple arbetar med någon form av hårdvara med sin kommentar.

Kan vi få se ett par Apple Glasses snart? (Image credit: Shutterstock / Girts Ragelis)

Förutom AR-upplevelser för sina iPhone (opens in new tab)- och iPad (opens in new tab)-enheter, arbetar Apple enligt rykten med två dedikerade AR-hårdvaruprodukter.

Det första är ett headset som kommer att likna Metas Project Cambria (opens in new tab)-enhet. Den skulle erbjuda en mer premiumupplevelse än Quest 2 (opens in new tab) och skulle vara designad för att leverera AR såväl som VR.

Den andra enheten är ett par AR-glasögon. Dessa så kallade Apple Glasses skulle sannolikt vara mer funktionstunga än Nreal Air AR (opens in new tab)-glasögonen som finns tillgängliga idag – kanske något som liknar Google Glass (opens in new tab) (även om Apple förmodligen hoppas att de kommer att bli mer framgångsrika).

Vi blir tvungna att vänta på att Apple kommer med ett mer definitivt tillkännagivande innan vi kan veta exakt vad de har planerat. Ingenting tillkännagavs under WWDC 2022 (opens in new tab), men om det faktiskt blir en lansering under 2023 för AR/VR-headsetet som det gått rykten om, är det förhoppningsvis inte alltför lång tid kvar att vänta. Baserat på det stora leendet från Tim Cook under intervjun, får vi känslan av att vi har något riktigt spännande att se fram emot.