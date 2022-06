WWDC 2022 : Det här förväntar vi oss att se från Apples event

Nu är det äntligen dags för Apple WWDC 2022, som kommer att äga rum måndagen den 6 juni – och lovar att bjuda Apple-fans runt om i världen på spännande nyheter. Vi förväntar oss att företaget kommer att tillkännage iOS 16 (opens in new tab), macOS 13 (opens in new tab) och viktiga uppdateringar för sina iPhones (opens in new tab), iPads (opens in new tab) samt Watch (opens in new tab)- och Mac (opens in new tab)-produkter.

Vi räknar med att företagets VD Tim Cook kommer att inleda presentationen, som börjar klockan 20:00 svensk tid den 6 juni och som kommer att vara gratis att streama.

Vi vet inte officiellt förrän den 6 juni vad Apple tänker visa upp, men det hindrar oss inte från att fundera på vad vi hoppas på och förväntar oss att få se från företaget. Här nedanför kan du läsa om våra förutsägelser för Apples nyheter under WWDC 2022. Vi förklarar även hur det virtuella evenemanget kommer att fungera.

Snabba fakta

Vad är det? Apples årliga utvecklarkonferens

Apples årliga utvecklarkonferens När är det? 6-10 juni 2022

6-10 juni 2022 Hur kan jag registrera mig/hur mycket kostar det? Gratis för alla att titta på hela veckan.

Hur kan jag se presentationen? Du har en komplett guide här.

(Image credit: Apple)

När är WWDC 2022?

Apple har bekräftat att deras utvecklarkonferens kommer att äga rum från måndagen den 6 juni till fredagen den 10 juni. Apple schemalägger regelbundet sin årliga femdagarskonferens för juni, så det var ingen större överraskning att se WWDC planeras för denna tidpunkt igen.

Företagets VD Tim Cook kommer sannolikt att starta presentationen, som börjar klockan 20:00 den 6 juni och som kommer att vara gratis att streama. Observera att inbjudan (se ovan) har fem färgglada silhuetter - en bär glasögon, möjligen en hint till Apples mycket diskuterade AR-glasögon. Texten på inbjudan lyder "Swiftly approaching", vilket är en hint till Apples Swift-programmeringsspråk och som är en lämplig referens för en utvecklarkonferens.

(Image credit: Apple)

Kommer WWDC 2022 endast att vara online?

Under normala omständigheter skulle Apple sannolikt hålla WWDC och efterföljande utvecklarmöten, fysiskt hela veckan, på San Jose Convention Center i Kalifornien, där COVID-19-restriktioner för stora evenemang sakta men säkert hävs.

Eftersom WWDC 2021 höll fast vid samma lösning som 2020-varianten, förväntade sig många fortfarande att WWDC 2022 skulle följa i sina föregångares fotspår. Det visar sig nu att förutsägelserna stämde, eftersom det nu är klart att du kommer att kunna delta i utvecklarmöten och se den huvudsakliga presentationen online.

Men det är ändå delvis en fysisk händelse som kommer att äga rum den 6 juni, som utvecklare har kunnat registrera sig för. En biljett här skulle ha säkrat dig ett publikpass under huvudpresentationen och möjlighet att prata direkt med Apple-representanter.

Detta är det första fysiska evenemanget Apple har arrangerat sedan 2020, på grund av pandemin.

Hur kommer WWDC 2022 att fungera?

Tidigare kunde du köpa en biljett som gav dig möjlighet att både närvara vid huvudpresentationen på måndag, vara med på utvecklarmöten, få tillgång till exklusiva demonstrationer med Apples ingenjörer, samt andra mindre evenemang, anordnade av Apple-entusiaster med anknytning till eventet.

I år verkar det som att större delen av detta återigen kommer att ske online och vara gratis, något vi kommer att få mer klarhet i så fort Apple tillkännager mer information dagarna innan konferensen startar (mest troligt via WWDC-appen.)

Vissa WWDC 2022-evenemang kommer att vara gratis för alla och vara möjliga att se upprepade gånger. Andra evenemang kan kräva att du är på plats och eventuellt även att du reserverar en plats.

(Image credit: Apple)

Vad vi förväntar oss från WWDC 2022

Baserat på Apples årliga produkt- och mjukvarukalender, för att inte tala om alla läckor och rykten, har vi en aning om vad Tim Cook, Craig Federighi och de andra Apple-cheferna kommer att prata om under WWDC 2022-presentationen den 6 juni . Här är några av höjdpunkterna:

(Image credit: Apple)

iOS 16

Apple kommer nästan med säkerhet att introducera iOS 16 (opens in new tab), nästa version av iPhone OS, under WWDC. Normalt lanseras en testversion, avsedd att användas av utvecklare, samma dag som nästa iOS i serien tillkännages, medan en öppen betavariant vanligtvis kommer nästa månad.

Vi har tidigare pratat mycket om att vi vill ha fler möjligheter att skräddarsy vissa aspekter och en separat app som håller koll på AirTags, AirPods (opens in new tab) och andra tillbehör, men det är inte på något sätt säkert att vi får se något sådant under 2022.

Signalerna som skickas är något motsägelsefulla i år. Vi har å ena sidan inte hört allt för många rykten om några enorma omvälvningar – det kan vara så att Apple i år bara förbättrar prestandan och fixar några småsaker i iOS 16 (opens in new tab) – men en del andra rykten pratar om större nyheter. Det kankse inte är så konstigt, eftersom iPhone 14 (opens in new tab)-serien förväntas bli ett större hopp än övergången från 12 till 13.

(Image credit: Angelo Libero Designs)

macOS 13

Varje år, sedan 2012, har Apple runt juni valt att tillkännage en ny version av mjukvaran på sina Mac-datorer och vi förväntar oss att samma sak kommer att ske under årets WWDC.

macOS 13 (opens in new tab) är alltså nästa version i serien, (troligen) med ett namn som matchar tidigare års landmärken från Kalifornien. Vi satsar våra pengar på att årets OS kommer att få namnet "Mammoth", eftersom Apple säkrade rättigheterna till namnet (utöver "Monterey (opens in new tab)") i början av 2021.

macOS tenderar att ligga lite efter iOS – mörkt läge och det nya utseendet introducerades till exempel i macOS Big Sur (opens in new tab), ett år efter att iOS hade fått det. Vi fick inte Shortcuts (opens in new tab) förrän 2021, men de fanns i iOS redan under 2019.

Vi förväntar oss att Apple följer samma regel i år, att widgets förhoppningsvis tar klivet från en rullgardinsmeny till Mac-skrivbordet, och att väderappen från iOS 15 kommer att dyka upp imacOS 13.

(Image credit: Wikimedia Commons)

Den nya Apple-processorn "M2"

Användare blev överraskade tidigare i år, när Apple tillkännagav en ny M1-processor, nämligen M1 Ultra, som finns tillgänglig i företagets Mac Studio-datorer.

Det var under WWDC 2020 som Apple tillkännagav övergången från Intel-processorer till Apple-chip och eftersom företaget i mars betonade att M1 Ultra blir den sista processorn i M1-serien är det svårt att föreställa sig något annat än att M2 kommer att dyka upp inom en relativt kort tid.

Det är rimligt att anta att M2-processorn kommer att baseras på en ny produktionsprocess, vilket i praktiken innebär något bättre prestanda och mindre strömförbrukning. Om Apple väljer att göra stora förändringar i arkitekturen kan vi även få lite högre IPC och till exempel fler GPU-kärnor (jämfört med den ursprungliga M1-processorn.)

Det går rykten om att M2-processorn kommer att finnas i en ny version av MacBook Air (opens in new tab), som designmässigt kommer följa iMac (opens in new tab) från 2021 – men om dessa enheter dyker upp under WWDC 2022 återstår att se.

(Image credit: Apple, with modification by TechRadar)

Mindre troligt: ​​Apple VR och iCar

Eftersom WWDC i första hand handlar om innovationer relaterade till mjukvaru- och mjukvaruutvecklare för Apples produkter är det mindre troligt att vi kommer att serveras ny hårdvara. Det är mer troligt att vi kommer att få se mjukvara relaterad till de Apple-producerade VR/AR-glasögonen (opens in new tab) som det går rykten om.

Vi har tidigare skrivit om ett potentiellt "rOS", som kommer att vara operativsystemet som dessa glasögon kör. WWDC kommer att vara en perfekt arena för eventuella demonstrationer av mjukvaran, eftersom utvecklare är beroende av att lära känna operativsystemet för att komma igång med utvecklingen och därmed kunna fylla på App Store inför lanseringen.

(Image credit: Future)

Apple Car (opens in new tab) är ett koncept som det har gått rykten om i åratal och vi vet ännu inte vilket namn företaget kommer att köra på, men internt har projektet tidigare haft kodnamnet "Project Titan".

Det finns praktiskt taget inga läckor relaterade till projektet, men mycket tyder på att Apple investerar miljontals dollar i bilteknik. Även om rykten har cirkulerat runt i en halv evighet, verkar det fortfarande som om 2022 är lite väl tidigt för ett avslöjande från Apple – den andra halvan av decenniet känns mer trolig.