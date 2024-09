Meta Connect 2024: de 6 största nyheterna från en fullspäckad keynote

Även om det inte började i tid, gick det undan när Metas VD Mark Zuckerberg klev upp scenen på Meta Connect 2024 för öppningskeynoten – och det blev verkligen en händelserik presentation. Zuck och gänget visade upp en mängd AI-verktyg – inklusive nya kändisröster och direktsänd översättning för Meta AI, ny hårdvara i form av Quest 3S samt en futuristisk AR-glasögonprototyp, och AI-uppdateringar för Ray-Ban Meta Smart Glasses.

Du hittar en sammanfattning av allt som presenterades i vår Meta Connect live-blogg, inklusive kommentarer från vår skribent Lance Ulanoff, som var på plats på eventet. Här nedanför hittar du en snabb genomgång på de sex största nyheterna som Meta avslöjade på sin Connect-keynote.

1. En första glimt av Orion AR-glasögonen

(Image credit: Future/Jacob Krol)

Den största överraskningen på Meta Connect stod Mark Zuckerberg för när han visade upp Metas första helt holografiska AR-glasögon, med namnet Orion. Dessa glasögon har en välbekant form, liknande Ray-Ban Meta Smart Glasses, men är något tjockare.

Det finns mycket teknik inbyggd i dem, inklusive en ny displayarkitektur. Glasögonen är helt genomskinliga, och du styr dem med hjälp av ett handgestbaserat neuralt nätverk som kräver ett armband.

I flera demonstrationer såg vi Orion-glasögonen användas för spel och för att öppna fönster som överlappas på det du tittar på. Vi fick också en snabb glimt av videosamtal med personliga avatarer.

Sammanfattningsvis var Orion-prototypen imponerande, både det vi såg från de förinspelade demonstrationerna och folk som testade dem. Många nämnde glasögonens lätthet och Mark Zuckerberg talade ivrigt om allt arbete som har lagts ner på dem. En magnesiumram används för att hålla glasögonen lätta – åtminstone i detta utvecklingsstadium – och istället för glaslinser har de kiselkarbid, som projicerar ljus för displayerna. De är fortfarande några år bort från att bli verklighet och Meta nämnde att de behöver jobba vidare för att kunna hålla priset relativt lågt, men kommer att släppa tidiga utvecklarkit för ett fåtal utvalda.

2. Meta Quest 3S är officiellt

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Det har ryktats om det länge, men nu har Meta officiellt presenterat Quest 3S. Det är nu instegspunkten till Quest-serien för mixed reality-headset, och med tanke på sin position har det ett överkomligt pris från 4 000 kronor för 128GB-modellen.

Sett utifrån liknar Quest 3S Quest 3, med en omdesignad framsida, särskilt när det gäller kameramodulen. Målet är att leverera "högkvalitativ mixed reality" till massorna till ett billigare pris. I vårt tidiga hands-on-test visade den inbyggda Qualcomm-processorn att den är tillräckligt kraftfull för att köra Horizon OS och gjorde det enkelt att spela spel som Batman: Arkham Shadow och multitaska med flera fönster.

Vi ser fram emot att tillbringa mer tid med Quest 3S, men under tiden kan du läsa vår hands-on-recension av Meta Quest 3S för att få en inblick i vad som ser ut att bli ett spännande och prisvärt headset.

3. Du kan nu chatta med Meta AI och till och med "chatta" med kändisar

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Meta presenterade några stora Meta AI-uppdateringar på Meta Connect 2024, inklusive introduktionen av röst till AI-chatbotten. Men inte vilka röster som helst – kändisar som John Cena, Keegan-Michael Key och Kristen Bell. Nu kan du ha realistiska, mänskliga konversationer med din telefon i appar som Facebook, Instagram DM, WhatsApp och Messenger. Detta tar Meta AI i nivå med de andra stora AI-företagen som OpenAI, Google och Apple, som alla introducerat röstlägen till sina AI-produkter.

(Image credit: Ray-Ban / Meta)

Även om det inte är lika monumentalt som prototypen av Orion-glasögonen, presenterade Meta en lång lista med uppdateringar för sina Ray-Ban Smart Glasses. För det första kommer de nu att erbjuda handsfree-åtkomst till att spela dina favoritlåtar, ljudböcker eller till och med poddar via tjänster som Spotify eller Audible. Och istället för att be om en specifik låt kan du be om en poplåt av Taylor Swift eller kanske en klassisk folksång. Återigen strävar Meta AI mot mer naturliga konversationer.

Utöver låtförfrågningar kommer dessa smartglasögon kunna hantera vissa översättningsförfrågningar innan årets slut. Du kan titta på något skrivet på spanska, franska eller italienska och be Meta AI att översätta det. Vi testade detta i demonstrationshallen och det fungerade. Ray-Ban Meta Smart Glasses kommer också att få visuella påminnelser, linser som kan övergå till solglasögon snabbare, och Meta AI för videor. Alla dessa funktioner förväntas komma före 2025.

5. Meta AI-översättningar för Instagram Reels

(Image credit: Facebook)

Ett nytt AI-översättningsverktyg för Instagram och Facebook Reels gör det möjligt för innehållsskapare att nå en bredare publik tack vare automatisk dubbning och läppsynkning. AI-funktionen testas för närvarande i USA och Latinamerika, men Meta hoppas kunna utöka dessa översättningsverktyg till fler språk i framtiden.

Med detta skulle du kunna titta på videor från hela världen och höra dem på ditt eget språk utan behov av undertexter – detta kan vara en revolutionerande AI-funktion för alla som konsumerar videoinnehåll på Instagram eller Facebook.

6. AI-bildgenerering på Facebook och Instagram

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Meta lägger till sina Imagine-funktioner i Facebook och Instagram för att konkurrera med några av de bästa AI-bildgeneratorerna på marknaden. Liknande Apples Image Playground eller X:s Grok LLM, som låter dig skapa bilder av vad du än kan föreställa dig.

Det kommer att vara inbyggt i Metas sociala medieplattformar, så du enkelt kommer att kunna dela dessa AI-genererade bilder med dina vänner samt skapa inlägg för dina flöden och stories, vilket lägger till en helt ny dimension till dina Facebook- och Instagramkonton.