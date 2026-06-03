Jag rekommenderar mini-LED-TV istället för OLED-TV om du vill uppgradera inför VM – här är varför

Fotbolls-VM 2026 drar igång den 11 juni, vilket fortfarande ger dig gott om tid att uppgradera TV:n om du vill ha en större och bättre upplevelse av turneringen.

Under de senaste åren har riktigt stora skärmar – 75 tum och uppåt – blivit betydligt mer populära och det lär de fortsätta vara inför VM. Den stora frågan är vilken typ av TV man ska välja i dessa storlekar, eftersom priserna snabbt kan bli väldigt höga.

När det gäller sport på stor skärm finns det en typ av TV som jag rekommenderar framför alla andra: mini-LED.

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Varför skulle jag rekommendera mini-LED framför OLED? Det finns flera viktiga anledningar och de handlar främst om praktiska aspekter och att få så mycket värde som möjligt för pengarna. Jag går igenom dem mer i detalj här nedanför. Som TV-testare på TechRadar är sport alltid en del av mina tester, så jag baserar detta på erfarenheter från att faktiskt ha tittat på sport på alla typer av TV-apparater.

Ljusstyrka

Even mid-range mini-LED TVs have high brightness, with TVs such as the Hisense U (Image credit: Future)

OLED-TV blir allt ljusstarkare, men mini-LED kommer alltid att ha ett övertag när det gäller ljusstyrka. Där mini-LED verkligen drar ifrån är dock i helskärmsljusstyrka.

Samma LG G6 OLED som jag nämnde tidigare uppmätte 387 nits i HDR-ljusstyrka över hela skärmen i Standard-läget. Samma Hisense U75Q mini-LED som jag nämnde ovan? 887 nits – nästan tre gånger så hög ljusstyrka.

Ljusstyrka över hela skärmen är viktig för sport eftersom den gör att stora delar av bilden, exempelvis fotbollsplanen under en match, får mer tryck och liv. Den är också avgörande för att TV:n ska fungera bra i ljusa rum.

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Den ljusstarkaste OLED-TV jag har mätt hittills är årets LG G6, som nådde 2 524 nits i maximal HDR-ljusstyrka i Standard-läget – det bildläge jag ofta rekommenderar för sport.

Det är ett mycket imponerande resultat, men även mini-LED-modeller i mellansegmentet kan överträffa det. Fjolårets Hisense U75QG, en mini-LED-TV i mellansegmentet, nådde exempelvis 3 372 nits i samma Standard-läge.

Den högre toppljusstyrkan gör stor skillnad för ljusa detaljer i bilden, exempelvis solen vid horisonten, och ger dem betydligt större genomslag. Det kan även påverka färgerna i spelarnas matchställ under VM och ge dem mer intensitet.

Även om toppljusstyrka är viktigt är helskärmsljusstyrka en verklig game changer i ljusa rum, där den ofta minskar spegelliknande reflektioner jämfört med OLED – och det är precis det jag ska prata om nu.

Reflektioner

Mini-LED TVs have good fullscreen brightness for handling reflections and TVs such as the Samsung QN90F (pictured) now have anti-reflection coating (Image credit: Future)

Eftersom matcher spelas vid många olika tider på dygnet, kan ljusstyrkan vara avgörande för upplevelsen. Ingen vill att reflektioner i ett ljust rum ska förstöra nöjet av att titta på matcherna.

OLED-TV-apparater som Samsung S95F, med sin matta OLED Glare Free-skärm, och LG G6, som har ett effektivt antireflexfilter, har blivit betydligt bättre på att hantera reflektioner. Men de flesta OLED-modeller har fortfarande problem på den här fronten. Deras blanka skärmar fungerar ofta som magneter för speglingar.

Även prisvärda mini-LED-TV-apparater gör vanligtvis ett bra jobb med att begränsa reflektioner, mycket tack vare den höga ljusstyrkan över hela skärmen. Synligheten av reflektioner handlar i grunden om huruvida ljuset från skärmen är starkare än det som reflekteras tillbaka, vilket gör en mycket ljusstark panel till en stor fördel.

Även om mini-LED-modeller fortfarande kan drabbas av viss bländning upptäckte jag under mina tester av TCL:s modeller från förra året, med TCL C8K i spetsen, att de klarade belysningen i våra testlabb utan större problem. Detsamma kunde inte sägas om LG:s OLED-modeller i mellansegmentet och budgetklassen.

Samsung introducerade sin matta Glare Free-skärm även på Neo QLED-serien (mini-LED) förra året genom flaggskeppsmodellen Samsung QN90F, som blev mitt förstahandsval för sport och ljusa rum i flera av våra topplistor.

Tillsammans med den höga ljusstyrkan och den utmärkta rörelsehanteringen gjorde det modellen till en fantastisk TV för sport. Men det är också en dyrare modell, och värde för pengarna är förstås viktigt när man köper riktigt stora skärmar – vilket leder oss till nästa punkt.

Värde för pengarna

Mini-LED TVs are significantly cheaper than OLED in most sizes. (Image credit: Future)

OLED-TV kostar mer. En modell i mellansegmentet, som fjolårets LG C5, kostar i skrivande stund cirka 18 000 kronor för en 65-tumsmodell. En 65-tums Hisense U7Q kostar från 8 800 kronor i skrivande stund. Det är ganska många tusenlappar billigare.

Hur bra LG C5 än är, är det svårt att motivera en så mycket högre prislapp.

Det är en stor prisskillnad som kan vara svår att motivera om budgeten är begränsad, särskilt eftersom C7K erbjuder många liknande funktioner, exempelvis en uppdateringsfrekvens på 144 Hz för gaming.

Skillnaden blir ännu större ju större skärmarna blir. En 75-tums Hisense U8Q kostar 12 990 kronor, medan en 77-tums LG C5 kostar 22 990 kronor. Tar man steget upp ytterligare en storlek blir skillnaden ännu tydligare. Samma mönster gäller både budgetmodeller och premiumalternativ från respektive teknik.

Om man letar efter den bästa kombinationen av stor skärm och värde för pengarna är mini-LED det självklara valet.

Maffig skärm? Då är valet enkelt

Looking for a big screen? You can get 100-inch+ mini-LED for much cheaper than OLEDs. (Image credit: Future)

Om man letar efter en riktigt stor skärm inför VM är mini-LED det självklara valet. I takt med att allt fler vill ha bioliknande upplevelser hemma har mini-LED visat sig vara det mest prisvärda alternativet.

Den största OLED-TV man kan köpa idag är på 97 tum och dessa modeller ligger i den absoluta premiumklassen. En 97-tums LG G5 kostar 279 990 kronor.

Samtidigt går det idag att köpa en 100-tums mini-LED-TV för cirka 24 990 kronor – mindre än tio procent av priset för en stor OLED-TV.

Man skulle kunna tro att dessa 100-tums mini-LED-modeller är billiga kompromisser, men så är det inte. Hisense U8Q och TCL C8K är två exempel på modeller som finns i 100-tumsstorlek och båda hör till de bästa mini-LED-TV-apparaterna på marknaden.

Om man vill ha den största skärmen som går att köpa till ett rimligt pris är mini-LED därför det bästa valet.

RGB-TV är på väg

RGB TVs are just the latest exciting panel tech that could add another dimension to your World Cup. (Image credit: Future)

RGB-TV skapade stora rubriker när tekniken presenterades under CES 2025, med Hisense UX som den första modellen. Sedan dess har Samsung, TCL, Sony och LG följt efter och presenterat sina egna RGB-TV-apparater. Dessa modeller använder RGB-LED-teknik för att leverera imponerande färger i kombination med kontrasten hos premiumklassade mini-LED-TV-apparater.

När tekniken presenterades trodde många att det skulle ta flera år innan priserna sjönk och mindre modeller blev tillgängliga. Men det tog bara ett år. Hisense UR9, TCL RM9L och Samsung R95H är de stora RGB-lanseringarna för 2026.

Jag har testat UR9 och utöver en imponerande täckning på 93 procent av färgrymden BT.2020 för HDR erbjuder den även exceptionell ljusstyrka.

Även om HDR-resultaten är mycket imponerande var det SDR-prestandan som verkligen fångade mitt intresse. I Standard-läget uppmätte jag en maximal ljusstyrka på 2 486 nits för UR9, vilket är den typ av nivå som de bästa OLED-TV-apparaterna når i HDR. Det är långt över vad OLED klarar av i SDR.

Med tanke på att en del sport fortfarande sänds i SDR innebär det att RGB-TV bör fungera utmärkt för sporttittande dagtid, särskilt eftersom både Hisense UR9 och Samsung R95H har en matt antireflexbehandling.

Man skulle kunna tro att denna nya teknik kostar enorma summor, men även här kan man bli positivt överraskad. Hisense UR9 i 75-tumsutförande kostar omkring 41 990 kronor, vilket återigen är billigare än motsvarande OLED-modeller.

Vi väntar fortfarande på prisuppgifter från de andra tillverkarna, men jag förväntar mig att de kommer att hamna i samma prisklass.

Vi är fortfarande i ett tidigt skede när det gäller tester av RGB-TV, men det är utan tvekan en spännande teknik. Att priserna redan nu ligger på den här nivån är bara positiva nyheter.

Om dessa TV-apparater visar sig leva upp till förväntningarna kan de mycket väl bli det främsta valet för sport framöver.