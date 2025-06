Garmin har nettopp lansert Index Sleep Monitor – her er 9 ting du trenger å vite om den.

Si hei til Garmin Index Sleep Monitor, tilgjengelig i to størrelser

Garmin har avduket en ny søvnsporingsenhet

Den er din for 2 089 kroner

Remmen kan spore flere målinger mens du sover

Enda så glade vi er i Garmin Instinct 3, liker vi ikke å bruke den mens vi sover – den er ikke akkurat ubehagelig, men den er for klumpete og tung å ha med i sengen. Nå finnes det et alternativ for alle som eier en av de beste Garmin-klokkene: Index Sleep Monitor.

Den nylig avdukede bærbare enheten ser ut som en overdimensjonert Whoop tracker. Viktigst av alt, den er skjermløs og lett, så den burde ikke forstyrre en god natts søvn – og den kan vare en uke mellom batteriladingene. Det er til og med to størrelser å velge mellom, enten liten/medium eller stor/ekstra stor.

Dette er ikke en helt uventet utvikling: tidligere denne måneden så vi en lekket video som viste det vi nå vet er Garmin Index Sleep Monitor i aksjon. Detaljer som den ukelange batteritiden ble også lekket.

Det er en bærbar enhet for søvnsporing og kun søvnsporing, og den er tilgjengelig nå for 2 089 kroner på Garmins nettsted.

9 viktige egenskaper du burde vite om

Garmin-klokker som Instinct 3 kan spore søvn, men er ikke blant de letteste (Image credit: Future)

Garmins kroppsnære enheter er vanligvis noen av de mest omfattende som finnes når det gjelder funksjoner, og Index Sleep Monitor er intet unntak. Det er totalt ni forskjellige målinger som spores av armbåndet.

Disse er søvnstadier (lett, dyp og REM), variasjon i hjertefrekvens, oksygenmetning i blodet, pustevariasjoner, respirasjonsfrekvens, hudtemperatur (inkludert ekstra menstruasjonssyklussporing for kvinner), det Garmin kaller Body Battery-energinivåer og stresssporing. Den niende og siste målingen er en samlet søvnpoengsum.

Dessuten har den en smart alarmfunksjon som forsiktig vibrerer deg ved enkelte tilfeller for å tilpasse seg døgnrytmen din, og det er en tiltalende totalpakke. Som vanlig med Garmin-enheter synkroniseres alt tilbake til Connect-appen på telefonen din.

Garmin har også tatt opp et annet problem med søvnsporere: renslighet. Index Sleep Monitor-båndet kan vaskes på en skånsom måte når selve måleren er fjernet, slik at den holder seg like frisk som nattøyet ditt.