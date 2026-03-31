JBL har nettopp oppgradert to av våre favoritter blant Bluetooth-høyttalerne

JBL lanserer to nye slitesterke høyttalere

JBL Go 5 er en liten lommehøyttaler til 600 kroner

JBL Xtreme 5 er en stor partyhøyttaler til 4000 kroner

Vi rangerer JBLs utendørshøyttalere blant de beste Bluetooth-høyttalerne du kan kjøpe, og en av våre favoritter har nå fått en oppgradering, så vi begynner med etterfølgeren til JBL Go 4.

JBL Go 5 er priset til 600 kroner og tilbyr noen oppgraderinger i forhold til en av våre favorittminimodeller.

JBL har angivelig forbedret lyden for å øke volumet og gi dypere bass enn før, begge deler med opptil 10 % ifølge selskapet. Den har en time lengre batteritid enn forgjengeren, og en ny EQ-modus kan gi ytterligere to timers spilletid.

JBL har også gjort det enklere å pare flere Go 5-høyttalere. Du trenger bare å trykke dem mot hverandre, så spiller de i stereo, i stedet for å måtte gjøre alt via appen.

Siden dette er den typen rimelige høyttalere som du enkelt kan ta med deg på turer, piknik eller turer, er det stor sjanse for at vennene dine også har noen. Så snart kan dere spille musikk sammen.

Og så har vi Xtreme

(Image credit: JBL)

Den andre nye høyttaleren er JBL Xtreme 5, som er en oppgradert versjon av Xtreme 4. Den lanseres med en prislapp på 4000 kroner.

Xtreme 5 har også fått flere ytelsesforbedringer. Den har blitt redesignet for å gi elementene mer manøvreringsrom og har også fått høyere utgangseffekt for å få mer ut av spesifikasjonene. Kanskje viktigst for bass-elskere, den har også en subwoofer.

Disse endringene betyr at Xtreme 5, ifølge JBL, får de samme oppgraderingene som Go 5 – 10 % mer bass og 10 % mer volum. Den har også en ny SmartEQ-modus som identifiserer hva du lytter til og automatisk velger en passende EQ-modus, samt en lydforsterker som reduserer forvrengning ved høyere volum.

De to høyttalerne ble lansert sammen med JBL EasySing Mics, karaoke-mikrofoner designet for å fungere med selskapets høyttalere. Den innebygde teknologien kan fjerne vokalen fra sanger og gjøre dem om til karaokeversjoner umiddelbart, og batteriet varer i opptil 10 timer på én lading.