JBL esitteli suosittujen matkakaiuttimiensa uutuusmallit — tarjolla bilemenoa, edullisuutta ja karaokea

JBL esitteli kaksi kestävää matkakaiutinta

Taskukokoinen JBL Go 5 alkaen 49 €

JBL Xtreme 5:n suositushinta alkaen 349 €

JBL:n mallisto on tuttu näky parhaiden Bluetooth-kaiuttimien listallamme, joten odotukset uusia malleja kohtaan ovat aina korkealla. Nyt odotus on palkittu, kun valmistaja esitteli kaksi tuoretta ja äänekästä tuotetta.

JBL Go 4:n seuraaja JBL Go 5 on kaksikon budjettivaihtoehto. Uusi kaiutin maksaa Suomessa vain 49 euroa, mutta se tuo tästä huolimatta mukanaan muutamiakin uudistuksia.

JBL kertoo satsanneensa ennen kaikkea äänenlaatuun ja -voimakkuuteen. Go 5 soi 10 % äänekkäämmin kuin edeltäjänsä, minkä lisäksi sen basson luvataan olevan aiempaa syvempi. Akkukesto on parantunut tunnilla ja taajuuskorjaimen esiasetetuilla profiileilla voi saada vielä kaksi lisätuntiakin kuunteluaikaa.

Uutuusmalli on entistä helpompi parittaa muiden Go 5 -kaiuttimien kanssa. AirTouch-toiminnon avulla stereoparitus onnistuu napauttamalla kahta Go 5 -kaiutinta toisiaan vasten, joten paritukseen ei tarvita enää tukisovellusta.

Koska kyseessä on pienikokoinen ja edullinen matkakaiutin, kaveriporukalla voi hyvinkin olla muutama samanlainen kajari matkassa mukana. Stereoparituksesta voikin olla monelle iloa.

Xtreme vie kokemuksen äärirajoille

Toinen uutuusmalli on JBL Xtreme 5, joka nimensä mukaisesti tarjoaa lisäuudistuksia kehuttuun Xtreme 4 -malliin nähden. Kyseessä on kaksikon hintavampi vaihtoehto, sillä mustana, sinisenä ja maastokuvionvärisenä saatava kaiutin maksaa Suomessa 349 euroa.

Xtreme 5 tuo myös mukanaan uudistuksia. Siinä on uusi akustinen rakenne, joka sisältää kaksi diskanttikaiutinta, subwooferin sekä entistä suuremman tehonkeston.

Kokonaisuutena malli tarjoaa Go 5:n tavoin 10 prosenttia äänekkäämmän lopputuloksen, minkä lisäksi basso on lisääntynyt saman verran. Erillisenä lisäyksenä on SmartEQ-tila, joka valitsee tekoälyn avulla automaattisesti sopivan taajuuskorjauksen sisällön perusteella. AI Sound Boost -teknologia taasen minimoi särön volyymin noustessa.

Kaiuttimien rinnalla esiteltiin JBL EasySing -mikrofonit, jotka helpottavat karaokehetkien aloittamista. AI Voice Removal -toiminto poistaa laulujen alkuperäisen laulun, mikä mahdollistaa oman karaokehoilauksen. Laitteen akkukestoksi luvataan 10 tuntia.

JBL EasySing on yhteensopiva mallien JBL PartyBox Club 120, JBL PartyBox Stage 320, JBL PartyBox 520, JBL PartyBox 720, JBL PartyBox Encore 2, JBL PartyBox Essential 2 ja JBL PartyBox On-the-Go 2 kanssa.

JBL EasySing Mics -mikrofonit ovat saatavissa maaliskuusta 2026 lähtien. Niitä myydään kahden mikrofonin pakkauksessa, jonka suositushinta on 159 €.